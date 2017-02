ASEAN Cần Mỹ Chận TQ Chiếm Biển Đông; Chuyên Gia: Không Nước Nào Đuổi TQ Ra Khỏi Biển Đông, VN Xem Như Mất Trắng Hoàng Sa

Tình hình Biển Đông ngày càng đen tối khi Trung Cộng từ chỗ ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đến chỗ xây đảo nhân tạo và bây giờ không thế lực nào trên thế giới có thể bứng gốc TC ra khỏi Biển Đông, đó là nội dung các bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin Đài VOA viết rằng, “Chính quyền Bắc Kinh hôm 21/2 cho biết phản đối bất kỳ hành động của các nước dưới “chiêu bài tuần tra tự do hàng hải”, đe dọa chủ quyền của nước này, sau khi Hoa Kỳ triển khai hàng không mẫu hạm tới vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam.“Trước đó, hải quân Mỹ nói rằng lực lượng của Mỹ, gồm hàng không mẫu hạm, bắt đầu các hoạt động thường lệ ở Biển Đông hôm 18/2, giữa bối cảnh có nhiều lo ngại rằng vùng biển tranh chấp này sẽ trở thành một điểm nóng dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump.”Trong khi đó bản tin của Đài Á Châu Tự Do hôm Thứ Ba thì cho biết rằng, “Mỹ nói sẽ đi tuần tra ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Thế thì đúng ra nếu sự thách thức của Mỹ mạnh mẽ thì Mỹ có thể đi sát vào khu vực lãnh hải của những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã cho xây dựng, nhằm thách thức tính pháp lý của những đảo nhân tạo đó.“Thế nhưng dường như theo nhiều nhà nghiên cứu thì Mỹ vẫn sử dụng quyền gọi là đi qua không gây hại nhiều hơn là hoạt động tuần tra. Vì thế thái độ của Mỹ, chủ yếu thái độ thể hiện của Mỹ trong vấn đề này vẫn không rõ ràng và chưa kiên quyết.“Trung Quốc họ thấy vấn đề đó và thực ra quan hệ hai bên Trung- Mỹ là đang vờn nhau. Còn các quốc gia khác trong khu vực thì đang nghe ngóng, ngóng chờ xem chính sách của hai bên thế nào một cách rõ ràng để từ đó đưa ra những tính toán chiến lược cho phù hợp.”Nhưng bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Tuy nhiên gần như không quốc gia nào, kể cả Hoa Kỳ có thể ngăn được sự tăng cường quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông; mà cụ thể là tất cả các đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa. Gần đây báo chí Phillippines cho biết là dường như Trung Quốc muốn tăng thêm việc xây dựng các đảo nhân tạo chứ không phải muốn dừng lại.“Có những học giả đánh giá phản ứng của Hoa Kỳ đối với hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông chưa thực sự có hiệu quả. Thế cho nên nói gì thì nói, Trung Quốc đang làm có hiệu quả.“Mặc dù phán quyết rất mạnh mẽ của Tòa Trọng Tài Quốc tế vào năm ngoái; nhưng dường như Trung Quốc vẫn làm những hành động tương tự như vậy mà không bị ngăn trở từ các quốc gia khác.”Bản tin của RFA cũng nhận định rằng đối với Việt Nam thì chuyện lấy lại Hoàng Sa là xem như bất khả.“Gia Minh: Riêng đối với Hoàng Sa, tình hình không thể có gì thay đổi?“Thạc sĩ Hoàng Việt: Chắc là như vậy, bởi vì vấn đề Hoàng Sa hơi khó. Ngay cả vấn đề Trường Sa là vấn đề đa phương có nhiều bên cùng tham gia; thế nhưng dường như vấn đề Trường Sa bây giờ cũng đã khó giải quyết rồi. Đặc biệt việc Trung Quốc cho xây dựng những đảo nhân tạo trên vùng biển mà Tòa phán quyết việc xây dựng như thế vi phạm luật quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển, có Công ước về đa dạng môi trường sinh học… cũng như tính pháp lý của Trung Quốc trong những trường hợp đó là sai.“Nhưng mà dường như điều đó không ngăn cản được Trung Quốc và cộng đồng quốc tế cũng không có những áp lực nào để ngăn chặn Trung Quốc trong việc này.“Trong khi đó vấn đề Hoàng Sa chỉ là song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam, mà đặc biệt sức mạnh của Trung Quốc đang lên như vậy, thì đây là vấn đề trong thực tế vẫn rất khó khăn.”Như vậy thì xem như Việt Nam đã mất Biển Đông!Trước tình hình nguy ngập với thế lực xâm lăng của TQ trên Biển Đông, các nước trong Khối ASEAN hiện đang họp tại Philippines đưa ra tuyên bố muốn Mỹ sớm có chính sách về Biển Đông để trấn an các đồng minh, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Viêt (RFI) cho biết.Bản tin RFI viết rằng, “ASEAN hy vọng chính quyền của tân tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng thảo ra «một chính sách cụ thể hơn và rõ ràng hơn» về khu vực, đặc biệt chính sách với Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh «quân sự hóa» nhiều đảo nhân tạo tại Trường Sa, khiến các quốc gia Đông Nam Á rất lo ngại. Trên đây là tuyên bố của lãnh đạo ngoại giao Philippines hôm nay, 21/02/2017, sau phiên họp kín với các đồng nhiệm ASEAN.”Bản tin RFI cho biết thêm rằng, “Ngoại trưởng Perfecto Yasay cũng cho biết bộ trưởng các nước thành viên ASEAN đã thể hiện «sự quan ngại rất lớn» về «các hoạt động quân sự hóa» của Trung Quốc tại nhiều đảo ở Biển Đông, và việc làm sao để Trung Quốc chấp nhận «phi quân sự hóa» và giải thể các công trình quân sự hiện có tại các đảo tranh chấp là một thách thức lớn đối với toàn khối, đặc biệt là các nước có yêu sách chủ quyền như Việt Nam, Malaysia và Philippinnes.”