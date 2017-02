Có phải công an CSVN đang mở màng chuyện đổi mới hay là dấu hiệu cho thấy “trận chiến trong đảng đã bắt đầu,” theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết.Bản tin VOA viết rằng, “Giữa lúc Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương bàn về việc “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế tư nhân” định hướng đến năm 2025, thì ngày 19/2, báo Công An Nhân dân (CAND) có bài viết của Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn với tựa đề “nghĩ về cuộc đổi mới lần thứ hai” được coi là một bước thay đổi về “quan điểm cải cách và dân chủ”, lần đầu tiên xuất hiện trên cơ quan ngôn luận của ngành công an.“Theo nhà báo độc lập và blogger nổi tiếng Nguyễn An Dân, báo Công An Nhân dân trước nay luôn có nhiều bài viết phê bình, chỉ trích các quan điểm cải cách và dân chủ từ trong Đảng ra đến nhân dân, “thế mà hôm nay cũng đã đăng 1 bài viết thúc đẩy đổi mới 2.” Nhà báo Nguyễn An Dân nói với VOA rằng bài báo của ông Lê Kiên Thành cho thấy “lực lượng công an đang kêu gọi đổi mới.”““Bài báo này đưa ra trong tình hình hiện nay thì, thứ nhất, nó chỉ rõ lực lượng nào là lực lượng kêu gọi đổi mới, trong đó là có lực lượng công an. Vì tờ báo Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của ngành công an. Thứ hai, đối với xã hội, thì nó cho thấy xu hướng đề kháng lại ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam, đó là xu hướng cần phải được thúc đẩy ở trong Đảng.”“Cũng theo ông Dân, đứng đầu ngành công an hiện nay là tướng Tô Lâm, đứng đầu lực lượng vũ trang hiện nay là chủ tịch nước Trần Đại Quang, là 2 người có xu hướng "thân Mỹ" bên cạnh một số ủy viên Bộ Chính trị khác, thế nên việc ngành công an “bắt đầu chuyển hóa là điều tôi không ngạc nhiên.” Ông Dân lý giải vì sao có xu hướng này:““Vì rõ ràng rằng ông Lê Kiên Thành là con của ông Lê Duẩn. Bản thân ông Lê Duẩn chỉ vì chống lại một số sách lược bành trướng của Trung Quốc nên sau khi ông Lê Duẩn mất thì những người con của ông ta không được lên cao trong hàng ngũ của Đảng. Thành ra khi ông Lê Kiên Thành được cất lên lại tiếng nói thì chúng ta phải hiểu rằng đây là tiếng nói đại diện cho một xu hướng trong Đảng, chứ không phải cho cá nhân ông Lê Kiên Thành.”“Trên trang Facebook, nhà báo độc lập Nguyễn An Dân viết: “Việc báo CAND đăng bài này của ông cũng không có gì lạ, vì một người em của ông là thiếu tướng Lê Kiên Trung cũng đang là Tổng cục phó Tổng cục an ninh II”, còn gọi là tổng cục an ninh bảo vệ Đảng.”Bản tin VOA cũng nói thêm rằng, “Trong bài “Sau 30 năm, nghĩ về cuộc đổi mới lần hai”, ông Lê Kiên Thành cho rằng cuộc đổi mới lần 1 năm 1986 không phải là đổi mới, “những việc chúng ta làm không phải là đổi mới…mà chỉ là tự cho phép mình làm những điều mà vì lý do gì đó mình đã không dám làm, vì lý do gì đó, mình đã tự cấm đoán mình.”“Ông Thành cũng nhìn nhận rằng “chủ nghĩa tư hữu hàng ngày hàng giờ đẻ ra Chủ nghĩa Tư bản” (CNTB) và “hiểu theo cách đó, thì thừa nhận kinh tế thị trường và cho phép nó tồn tại cũng có nghĩa là chúng ta cho phép sự tư hữu, nghĩa là cho phép CNTB hàng ngày hàng giờ nảy sinh trong lòng đất nước XHCN này.”“Bản tin VOA trích lời ông An Dân cho rằng, “Sau 30 năm, nghĩ về cuộc đổi mới lần 2” xuất hiện trên báo CAND chính là lúc “trận chiến trong Đảng đã bắt đầu.”“Có đúng như vậy không. Hãy chờ xem.