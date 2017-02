LHQ: Bạo Động Leo Thang Tại Syria, 100,000 Dân Thiếu Ăn

DAMASCUS - LHQ tỏ ý quan ngại về đụng độ gia tăng tại khu vực bao quanh thủ đô Syria trong khi hoà đàm sắp đuợc triệu tập với nhận xét lạc quan “thường lệ” của ĐS-LHQ Stafan de Mistura.Phát ngôn viên LHQ Farhan Haq loan báo hôm Thứ Hai: 1 số người chết và bị thương vì đạn pháo kích tại các quận ven đô gồm Qabun, Barzeh, Tishreen và Harasta. Ông Haq xác nhận giao tranh leo thang đưa tới thiếu hụt luơng thực với hơn 100,000 dân.Có tin 1 đơn vị ISIS tấn công quân nổi dậy ôn hoà gần Golan Heights tại miền nam, chiếm 5, 6 làng và 1 thị trấn.Trong khi đó, đại diện của chính quyền Damascus lên đường đi Geneva hôm Thứ Năm tuần này để dự vòng đàm phán thứ tư do ĐS De Mistura vận động.ĐS phái viên của LHQ cho hay hội nghị Geneva sẽ thảo luận theo hướng nghị quyết 2254 về Syria của HĐ Bảo An chấp thuận từ Tháng 12-2015, dự kiến thành lập 1 chính quyền thế tục đa thành phần để soạn hiến pháp và tổ chức bầu cử. Ông Haq cho biết: thành phần của các đoàn hoà đàm vẫn là vấn đề.Về mặt nhân đạo, LHQ đã tổ chức 1 đoàn đặc nhiệm để đẩy mạnh hoạt động cứu trợ.Duới nửa triệu dân sinh sống tại các khu vực bị bao vây năm 2015 đuợc tiếp tế nhu yếu phẩm – trong năm qua, số dân đuợc cứu trợ ước luợng 1.4 triệu, theo loan báo của LHQ.Tuyên bố chung của 40 tổ chức bảo vệ nhân quyền hô hào các phe ưu tiên hoá các vấn đề nhân quyền.Phó giám đốc phụ trách Trung Đông Lama Fakih của Human Rights Watch nói: mục tiêu của hoà hội Geneva là chấm dứt bạo động chống lại thường dân.1 tuyên cáo của Human Rights Watch ghi: liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nên xét tới sự kiện liên minh Nga-Syria gây tội ác dưới chiêu bài đánh khủng bố, và mọi trường hợp hợp tác với Nga để đánh ISIS phải bảo đảm không gây tội ác chiến tranh.Trọng tâm của hội nghị về Syria họp tại Geneva là chuyển tiếp hoà bình, theo xác nhận hôm Thứ Ba của ĐS-LHQ Stafan de Mistura tiếp theo quan ngại trong dư luận về mục tiêu của hoà đàm.Trong mấy ngày gần đây, ĐS De Mistura có vẻ miễn cưỡng khi dùng thuật ngữ “chuyển tiếp chính trị” đáp ứng đòi hỏi của đối lập Syria là loại trừ lãnh tụ toàn trị Bashir al-Assad.Chánh văn phòng của ĐS De Mistura xác nhận định hướng của hoà hội Geneva tái tục ngày Thứ Năm tuần này vẫn là nghị quyết 2254 của HĐ Bảo An ban hành năm 2015.Damascus xác quyết vai trò của lãnh tụ Assad không là đề tài thảo luận với đối lập.Tình thế đã thay đổi từ khi quân nổi dậy bị đánh bật khỏi Aleppo trong khi lập trường của Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đổi khác, khiến tất cả các nhóm đối lập cảm thấy quan ngại về yêu câu loại trừ Assad không đuợc nghe.Chính quyền Trump loan báo sẽ xem lại – trong tháng qua, Ankara xác nhận: không còn là thực tế để đòi loại trừ Assad.