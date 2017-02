Pháp: Bắt 3 Người Bị Tình Nghi Âm Mưu Nổ Bom Khủng Bố

PARIS - Cảnh sát Pháp loan báo: hành quân an ninh tại các khu vực ven đô Paris, thành phố Marseille tại miền nam và thành phố Clemont-Ferrand tại miền trung bắt 3 nghi can tình nghi âm mưu đánh bom trong vùng.Tại Clemont-Ferrand, chuyên viên chất nổ đuợc đưa tới nhà của nghi can 37 tuổi để tìm kiếm bom tự chế.Theo 1 nguồn tin, âm mưu tấn công đã tiến triển tới mức cảnh sát phải quyêt định bắt, theo lệnh từ cơ quan công tố chống khủng bố tại thủ đô Paris.Mới đây, hôm 3-2, tổ tuần tiễu đuờng phố bị 1 thanh niên Ai Cập 29 tuổi vung mã tấu tấn công bên ngoài Viện bảo tàng Louvre – nghi can bị bắn bị thương.1 tuần lễ sau, 4 người tình nghi âm mưu tấn công khủng bố, gồm 1 cô gái 16 tuổi, bị bắt gần Montpellier – trong vụ này, cảnh sát thu giữ 1 số hoá chất cần dùng để làm bom.