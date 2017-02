Tưởng Niệm Nạn Nhân Mậu Thân Huế 1968 Và Chiến Tranh VN

Hình ảnh trong lễ tưởng niệm tại Chùa Hương Tích và Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.

Westminster (Bình Sa)- - Sáng Chủ Nhật 19 tháng 2 năm 2017 tại Chùa Hương Tích số 4821 W.First ST Thành Phố Santa Ana do Ni Sư Thích Nữ Minh Từ làm Trụ Trì.Một buổi lễ hiệp kỵ, cầu siêu và tưởng niệm nạn nhân Tết Mậu Thân Huế 1968 và nạn nhân chiến tranh Việt Nam do nhóm Thiện Hữu Phật Tử Cố Đô Huế và Ban hộ trì Tam bảo Phật Quang đứng ra tổ chức hằng năm vào dịp Tết. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, cảm động.Phật Tử Hồ Minh Lữ, trưởng ban tổ chức cho biết: "hằng năm mỗi lần Tết đến chúng ta không làm sao quên được biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, 26 ngày đêm cả Thành Phố Huế và vùng phụ cận chìm trong tang tóc, kinh hoàng, ghê rợn, thảm cảnh nầy do những tên thủ phạm nằm vùng tiếp tay với bọn xâm lược phương Bắc, chúng sát hại nhiều ngàn người, gây ra thảm trạng con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em, ông bà mất cháu. Bốn mươi chín năm sau (1968-2017) Tập đoàn cộng sản Việt Nam, sát thủ man rợ đang che lấp đống tro tàn tội ác mà chúng đã gây ra, thế nhưng trong đống tro tàn đó còn ngún lửa chưa nguôi căm hận, chưa khỏa lấp vết thương lòng trong tâm trí những người còn sống khi nhớ lại cảnh bi thương con dân xứ Huế mà trên 5,000 nạn nhân vô tội đã bị bọn chúng trói từng chùm, đập vỡ đầu và chôn sống nhiều hầm chôn tập thể quanh Thành phố Huế và phụ cận. Chính vì nỗi bi thương ấy, hằng năm vào dịp Tết âm lịch, chúng tôi cùng một số anh chị em Thiện Hữu Phật Tử Huế tổ chức lễ Hiệp Kỵ và Cầu Siêu tưởng niệm các Hương Linh nạn nhân chiến tranh, nạn nhân Tết Mậu Thân 1968. các chiến sĩ quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân.Vì vậy chúng tôi nhóm Thiện Hữu Phật tử Cố Đô Huế thành tâm tổ chức lễ Hiệp Kỵ và cầu siêu hằng năm cho các oan hồn uổng tử trong biến cố Mậu Thân, các anh linh người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nạn nhân chiến tranh, tử tù sau năm 1975.”Tham dự lễ cầu siêu ngoài nhóm Thiện Hữu Phật Tử Huế cón có sự tham dự của qúy vị nhân sĩ, qúy viên chức chính quyền, qúy niên trưởng, qúy vị cựu Sĩ Quan Tuyên Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thông.Buổi lễ dưới sự chứng minh của Ni Sư Thích Nữ Minh Từ. Sau đónghi thức cầu siêu bắt đầu do các cư sĩ đảm trách từ chủ lễ đến chuông mỏ đều do những vị trong nhóm Thiện Hữu Phật Tử thực hiện. Sau lễ cầu siêu là lễ cúng thí thực với đầy đủ phẩm vật do các chị trong nhóm chuẩn bị sẵn.Trong không khí thân tình đã gợi nhớ cho mọi người về một biến cố tang thương nhất trong mùa xuân Mậu Thân 1968. Được biết hằng năm nhóm thân hữu đều tổ chức ngày tưởng niệm nầy tùy theo hoàn cảnh và phương tiện..Sau phần cầu nguyện mọi người cùng dùng những món ăn quê hương do các anh chị trong nhóm góp tay khoản đãi.Mọi chi tiết liên lạc: Quảng Hưng (714) 383-1707, Tâm Quang (714) 369-9666, Nguyên Chánh (714) 530-5381.Cũng ngày nầy, ngoài lễ cầu siêu tại Chùa Hương Tích,vào lúc 10 giờ 30 sáng tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở địa chỉ 288 S. Habor Blvd, Santa Ana, CA 92704, Đài truyền hình Hồn Việt TV và Lillte Saigon Radio đã xin một thánh lễ cầu nguyện cho các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào đã tử nạn trong biến cố Tết Mậu Thân 1968.Thánh lễ do linh mục Joseph Nguyễn Văn Luân, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang chủ tế.Tại đây rất đông giáo dân tham dự các hàng ghế không còn chỗ ngồi, trong đó có Luật sư Nguyễn Hữu Công, Tổng Giám Đốc Đài Hồn Việt TV và Little Saigon Radio cùng một số nhân viên của đài.Trước khi cử hành thánh lễ, linh mục chánh xứ xin mọi người hiệp ý với ngài, dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin cho các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ quê hương và đồng bào đã bị tử nạn khi Việt Cộng mở cuộc tổng tấn công dịp Tết Mậu Thân năm 1968 được an nghỉ trên Thiên quốc.