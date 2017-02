Garden Grove Mời Dự Lễ Hội Open Streets Ngày 1 Tháng 4

Bích chương.

Vào ngày Thứ Bảy, 1 Tháng 4, 2017, 2.5 dặm đường phố trong Garden Grove được lên kế hoạch dành cho Lễ Hội Open Streets ngoài trời tổ chức năm thứ 3, từ 3:00 đến 6:00 giờ chiều, sẽ cấm xe hơi, và mở cửa cho tất cả xe cộ vận chuyển không động cơ.Các tuyến đường mở kéo dài từ Garden Grove tại điểm West Street, đến Acacia Parkway và Historic Main Street. Một con đường thoải mái, được đánh dấu đầy đủ dành cho xe đạp, hoặc hành lang lối đi lân cận, sẽ cho phép người đi xe đạp có thể đi nối từ Đường West Street đến Đường 9th Street bằng Đường College Avenue, Dorada Avenue và Morgan Lane.Chương trình còn có những tiết mục đặc sắc khác gồm:Đại lộ Garden Grove, Đường 8th Street, và Acacia Parkway: Là lễ hội ngoài trời, tràn ngập vô số hoạt động, trình chiếu trên màn ảnh và diễn hành kể cả đu dây, một khu vực thể thao, leo tường núi nhân tạo, Sân trượt patin, khu ẩm thực, Anaheim Ducks Street Team, nếm rượu vang, và nhạc sống.West Street: 2 chiều làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ phía tây của đường (Thực chất làn đường cho xe đạp sẽ được cách xa đường xe hơi).Historic Main Street: After Party từ 6:00 giờ đến 10:00 giờ tối.Dự án khuếch trương Lễ hội, đươc đồng tài trợ bởi Go Human, họ sẽ cung cấp một hoạt động lâu dài cho việc cải tiến giao thông, làm nổi bậc các khái niệm về việc hoạch định Citys Active Streets Plan. Các dự án, chẳng hạn như các làn đường đệm mới dành cho xe đạp ở Đường West Street, được tài trợ bằng quỹ từ OCTA, sẽ được hoàn tất vào Tháng 6 năm 2019.Cảnh Sát Giao Thông Garden Grove sẽ luôn có mặt và đề xuất những tuyến đường khác để tiện việc lưu thông. Để biết thêm thông tin về việc đóng đường, liên lạc Sở Cảnh sát Giao Thông Garden Grove số (714) 741-5823.Để biết chi tiết về lễ hội và cập nhập thông tin, truy cập trang www.ggopenstreets.com, hoặc @ggopenstreets on Facebook. Cập nhật thông tin về các tuyến đường sẽ tạm thời đóng lại vào ngày lễ hội sẽ được thông báo trong các tuần kế tiếp.