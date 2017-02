Những Cái Vô Lý Trong Câu Chuyện Di Dân

...không có cách gì TT Trump có thể trục xuất hết 12 triệu di dân lậu...Tuần vừa qua, hàng trăm ngàn cơ sở thương mại ở Mỹ đóng cửa một ngày, từ các đại công ty lớn cho đến các tiệm ăn nhanh McDonalds, Burger King, Starbuck, cho đến các tiệm chạp phô, tạp hóa, phần lớn của dân gốc Nam Mỹ. Tại nhiều hãng lớn, nhân viên gốc Nam Mỹ được cho nghỉ. Tại nhiều trường học, học sinh và sinh viên cũng được nghỉ nguyên ngày. Mục đích là để biểu dương lực lượng chống cái họ gọi là chính sách di dân kỳ thị của TT Trump, chứng minh một cách cụ thể là nếu không có di dân, nếu TT Trump trục xuất hết di dân, thì nước Mỹ sẽ gặp tai họa như thế nào.Cả triệu người trên toàn quốc, hay đúng hơn, tại các thành phố lớn có đông di dân gốc Nam Mỹ như New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston,... đã gặp phiền toái. Theo truyền thông dòng chính, nhất là CNN, thì dù gặp phiền toái, cả nước vẫn hoan hô, hưởng ứng việc đình công bãi thị này, vì dân Mỹ trên căn bản không thể nào ủng hộ một chính sách chống di dân như TT Trump chủ trương.Ai cũng hiểu cuộc biểu dương lực lượng này nằm trong kế hoạch của khối cấp tiến, nói theo kiểu “đỉnh cao trí tuệ” là “phóng tay xách động quần chúng”. Và khối quần chúng đó đã hưởng ứng.Ngay cả các giới kinh doanh như McDonald, Home Depot,... cũng hưởng ứng luôn. Dĩ nhiên, mấy hãng này mướn không ít nhân viên di dân lậu, trả lương dưới mức tối thiểu luật định. Bây giờ trục xuất hết đám nhân công rẻ mạt này thì họ sẽ lỗ to.Từ cả năm nay, nhất là trong mấy tháng gần đây, sau ngày ông Trump được chọn làm đại diện cho đảng CH, và đặc biệt là sau khi ông đắc cử tổng thống, thì phong trào chống ông về vụ di dân đã nổi lên như cồn. Dựa vào một chiến dịch hù dọa quy mô được thuyền thông dòng chính quảng bá rầm rộ.Thật ra, vụ đánh TT Trump như vậy không phải là không có căn bản. Ứng viên Trump ra mắt trước cử tri lần đầu tiên bằng một bài diễn văn nẩy lửa, công khai tố cáo đám di dân lậu toàn là thành phần bất hảo, trộm cướp, xì ke ma tuý, hãm hiếp phụ nữ. Rồi ông công khai hứa hẹn sẽ trục xuất hết hơn một chục triệu di dân lậu này, rồi xây tường suốt dọc biên giới, ngăn không cho dân Nam Mỹ chui qua Mỹ nữa.Khối cấp tiến với sự phụ hoạ của truyền thông dòng chính, ồn ào tố TT Trump là người kỳ thị, đang áp đặt một chế độ thanh lọc chủng tộc kiểu phát xít vô nhân đạo, không chút tình người, sẵn sàng cắt đứt quan hệ gia đình, chia lià bố mẹ ra khỏi đám con cái. Người ta tố cáo TT Trump vô nhân khi nhất quyết muốn trục xuất mấy đứa trẻ vị thành niên vô tội mà không chịu cho bố mẹ chúng qua để được đoàn tụ gia đình. Không ai thắc mắc nếu muốn đoàn tụ gia đình, tại sao không bắt mấy đứa trẻ đó trả về cho bố mẹ chúng mà lại phải mang bố mẹ chúng qua đây?Với những vị nào đồng ý với những tố giác, những phản đối chống TT Trump đó, xin cho kẻ này hỏi một câu thôi. Trên thế giới này, có hơn 200 nước, có nước nào mà quý độc giả không cần giấy tờ, thông hành chiếu khán hợp lệ, hay giấy phép cư trú gì hết, khơi khơi vào xứ đó, sống luôn, chẳng khai báo, chẳng đóng thuế, rồi đòi bảo hiểm y tế, đòi trợ cấp an sinh, mà nếu chính phủ xứ đó có biện pháp bất lợi nào là quý độc giả cứ việc la làng là “kỳ thị, vô nhân,...”, có xứ nào như vậy không? Hình như không có bất cứ xứ nào hết, kể cả những xứ đất rộng dân thưa cấp tiến nặng như Úc Châu hay Canada.Quý độc giả nào không tin, cứ thử để hết giấy tờ tùy thân ở nhà, lái xe khơi khơi qua Mễ hay Canada xem có được không? Kẻ này có thể bảo đảm “một chăm phần chăm” là sẽ bị chặn ngay tại biên giới, không cho vào. Thủ tướng Canada huêng hoang tuyên bố “Chúng tôi hoan nghênh di dân”. Dĩ nhiên. Điều ông “quên” không nói tiếp là “nhưng quý vị muốn vào phải có đủ điều kiện hợp pháp, phải có điều tra lý lịch đầy đủ”. Như vậy thì có khác gì chính sách của TT Trump đâu?Theo thống kê chính thức của chính phủ Canada, mỗi năm, Canada trục xuất xấp xỉ 13.000 người bị bắt vì không có giấy tờ hợp lệ. Sao không nghe dân Canada nào phản đối, chửi thủ tướng cấp tiến trẻ tuổi đẹp trai Trudeau là vô nhân, kỳ thị?Úc Châu, mỗi năm trục xuất trên 11.000 người, chưa kể cả chục ngàn người khác bị bắt trên biển, mang đi nhốt tại vài hòn đảo hoang vu vĩnh viễn, không cho vào đất liền sinh sống bình thường. Sao không ai biểu tình khiếu nại?Vậy tại sao bây giờ TT Trump đòi trục xuất những người dân bất hợp lệ, chẳng giấy tờ gì, gọi một cách văn hoa là “undocumented”, thì TT Trump lại bị tố là người vô nhân, kỳ thị, phát xít, đáng sỉ vả, cần xuống đường chống đến cùng?Những người sống bên Âu Châu cũng đừng vội sỉ vả TT Trump: hãy tự hỏi có xứ Âu Châu nào dung túng hơn một chục triệu di dân bất hợp pháp không?Trên căn bản, kẻ này cũng chỉ là di dân, hay đúng hơn là dân tỵ nạn, bình thường phải đứng về phe đám dân này, ủng hộ họ chống lại tay da trắng kỳ thị Trump chứ, phải không? Không sai. Kẻ này đã từng viết trên cột báo này, kêu gọi mọi người hoan nghênh dân tỵ nạn, kể cả việc chia sẻ gánh nặng tỵ nạn với các đồng minh Âu Châu. Nhưng phải có điều kiện rõ rệt.Trước hết phải là hợp pháp chứ không thể chấp nhận di dân bất hợp pháp, vào lậu, ở lỳ rồi nước Mỹ phải ân xá và chấp nhận, rồi nuôi và săn sóc bằng tiền thuế của dân khi những di dân lậu này không đóng một xu thuế lợi tức nào.Về phần dân tỵ nạn Trung Đông, nước Mỹ cũng cần mở cửa đón họ, chia sẻ gánh nặng với các đồng minh Âu Châu. Chẳng những vì nhân đạo không thôi, mà còn vì trách nhiệm của Mỹ trong các cuộc chiến tàn khốc tại Trung Đông hiện nay. Nhưng phải có thanh lọc kỹ càng để ngăn ngừa khủng bố lén lút chui vào. Không thanh lọc được vì không có cách gì kiểm tra lý lịch thì đành chịu, không thể cho vào được, ngoại trừ những trường hợp nhân đạo như người già yếu, bệnh hoạn, phụ nữ với con cái nheo nhóc đầy đàn, trẻ con vị thành niên mồ côi,... Cái thứ thanh niên thanh nữ độc thân, nhất là trong cái tuổi quân dịch của ta ngày xưa, mà không xác định được thân thế và quá khứ thì không thể nào chấp nhận rủi ro được. Bức tượng Nữ Thần Tự Do ghi rõ “hãy trao cho chúng tôi những người nghèo…” –Give us the poor- không có ghi “hãy trao cho chúng tôi dân khủng bố đến giết chúng tôi”.Nhiều vị độc giả đọc tới đây có thể sẽ mau mắn lôi ra lập luận của truyền thông dòng chính, sỉ vả kẻ này là vô nhân, là kỳ thị, là phát xít, là “chà đạp lên những lý tưởng nhân ái cao đẹp nhất của nước Mỹ” này, là gì gì đi nữa thì cũng không thay đổi được quan điểm này. Xin đừng nêu việc kẻ này cũng là di dân tỵ nạn mà sao lại chống di dân tỵ nạn! Kẻ này, cũng như tất cả dân tỵ nạn Việt, đến Mỹ và sinh sống hợp pháp hoàn toàn, nằm ở trại tỵ nạn cả tháng, cả năm chờ sưu tra lý lịch, đi cầy đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu. Không phải là vào chui sống lậu.Từ ngày ông Trump đắc cử tổng thống, các toà lãnh sự Mễ bị tràn ngập bởi di dân lậu gốc Mễ xin cứu giúp. Mễ có hơn 50 tòa lãnh sự, rải rác khắp các thành phố lớn của Mỹ, trong khi họ ước lượng có ít ra là 5-6 triệu di dân lậu gốc Mễ, và khối người này mỗi năm gửi về quê hương của họ ít ra cũng 20 tỷ đô. Họ bù đầu tìm cách giúp đồng hương, nhưng một cách cụ thể thì chẳng làm gì khác hơn là chỉ dẫn cách đi kiếm luật sư bào chữa cho họ khi bị bắt ra trước các tòa di trú Mỹ, hay là can thiệp cho những người bị bắt được ra toà di trú thay vì bị trục xuất ngay lập tức. Dù muốn hay không, đây cũng là những người đã vi phạm luật Mỹ, chính phủ Mễ khó có thể làm gì hơn được. Cùng lắm là ngăn cản được vài viên chức di trú điạ phương đi quá xa, bắt họ phải tuân thủ luật lệ, đưa ra tòa, xin phép toà cho trục xuất. Nếu như toà chấp nhận cho trục xuất thì các lãnh sự Mễ cũng đành chịu thôi. Chính phủ Mễ đã trích ra 50 triệu đô để trả tiền luật sư và tiền toà cho những người này, nhưng chỉ là cát bỏ biển.Câu chuyện di dân lậu gốc Nam Mỹ bây giờ cũng bước vào khúc quanh mới. TT Obama trước đây đã khoe trục xuất con số kỷ lục hơn 3 triệu di dân lậu từ 2009 tới 2016. Truyền thông phe ta hoan hô mút chỉ chính sách đúng đắn của TT Obama để khoả lấp chính sách nương tay của ông.Thật ra, TT Obama chơi trò mánh mung vặt, đổi cách định nghiã danh từ “trục xuất” đề dễ bề vỗ ngực. Trước đây, “trục xuất” được dùng để chỉ những người đang sống bất hợp pháp, bị bắt, đưa ra toà lập đầy đủ thủ tục, rồi trục xuất. Trên căn bản định nghiã đó, các chính quyền Clinton và Bush trung bình trục xuất được năm ba ngàn người mỗi tháng là quá sức.Nhưng TT Obama sáng tạo ra kiểu thống kê mới. Bất cứ anh chị nào bị bắt khi đang leo tường, hay lội sông hay trốn trong xe tải, bị đẩy ra khỏi biên giới trở lại đều được thống kê là “trục xuất”, nên con số dĩ nhiên tăng vọt ngay. Đã vậy, chính nhờ chính sách di dân thả lỏng của TT Obama mà con số dân muốn tràn qua biên giới, bị chặn lại và đuổi ra lại tăng gấp bội. Thực tế, nếu tính theo thống kê kiểu cũ, thì con số trục xuất thực đã giảm rất nhiều so với các chính quyền trước, nhất là sau khi TT Obama ra pháp lệnh cấm trục xuất vị thành niên.Đây là vài con số: TT Obama khoe “trục xuất” 451.000 người năm 2016, trong đó có 40.000 phạm pháp, 23.000 đang ở Mỹ không có giấy tờ bị bắt, và 390.000 bị đẩy ra ngay từ biên giới. Nói cách khác, chỉ có 63.000 thực sự là trục xuất mà phóng đại thành 451.000 rồi đấm ngực khoe.Sự thật, con số trục xuất thực sự theo định nghiã cũ, năm 2016 đã giảm 73% so với 2009 theo cơ quan ICE là cơ quan trách nhiệm di dân lậu.Chuyện đấm ngực khoe mình đạt kỷ lục trục xuất là chuyện xưa. Bây giờ gió đổi chiều rồi.Giữa tháng Hai vừa qua, cơ quan ICE tổ chức truy lùng bắt được gần 700 tên trên cả nước, trong đó có 75% di dân lậu đã có án [băng đảng, cướp của, trộm cắp, bán ma tuý,…], 25% đã có lệnh trục xuất nhưng đang lẩn trốn. Mới bắt thôi, chưa ai bị trục xuất hết. Dù vậy, truyền thông dòng chính vẫn đổi giọng la hoảng: “TT Trump bắt đầu tung lưới bố ráp di dân trên cả nước”. Anh Jorge Ramos, nghe tên là biết dân gốc gì rồi, tặng ngay TT Trump chức “Sa Hoàng Về Trục Xuất” –Deportation Tsar- “chuyên trục xuất đàn bà trẻ con, phá tan gia đình”. Thật là lạ! Khi TT Obama vỗ ngực khoe đã trục xuất nhiều người nhất trong tất cả các tổng thống Mỹ, không ai nghe anh Ramos này tặng huy chương gì cho TT Obama hết. Bây giờ TT Trump chưa kịp trục xuất ai đã được tặng chức Sa Hoàng rồi.Một bà luật sư gốc Tàu ở New York sau khi thấy ICE bắt 46 anh chệt ở lậu, la hoảng “hơn 4 triệu di dân ở New York bị đe dọa, sống trong hồi hộp”!!! Chẳng những phóng đại thô bạo, mà còn cực kỳ vô lý. Bốn triệu người đó có gì mà phải hồi hộp? Họ toàn là di dân lậu, hay toàn là dân băng đảng trộm cướp hết sao?Nhiều anh nhà báo giàu trí tưởng tượng, so sánh bức tường TT Trump tính xây tại biên giới Mễ với bức tường ô nhục Bá Linh. Chỉ là bóp méo vấn đề một cách ngớ ngẩn. Bức tường Bá Linh được xây để ngăn thiên hạ chạy trốn, trong khi bức tường biên giới Mễ là để cản thiên hạ tràn vào. Khác nhau xa.Chưa hết, cho đến nay, tức là trước khi ông Trump làm tổng thống, các vị tiền nhiệm đã xây gần 1.000 dặm tường rồi, bây giờ TT Trump chỉ tính xây tiếp thôi [mới tính chứ chưa xây được một thước nào cả] mà đã gây náo loạn rồi. Chỉ trong một năm 2014, TT Obama bỏ ra 7 tỷ đô để xây 653 dặm tường. Những người hôm nay ồn ào chống đối TT Trump khi đó ở đâu vậy, sao không nghe ai chửi TT Obama vô nhân, kỳ thị? Tại họ không hay biết tin này vì truyền thông không đăng tải? Hay tại Obama xây tường thì ô-kê, còn Trump xây thì phải chống?Hai việc làm giống hệt nhau của hai tổng thống. Nhưng một vị được hoan hô như thần thánh, một vị bị chửi rủa như ác qủy. Quý độc giả cao kiến nào có thể giải thích được sự khác biệt đối xử, kính xin chỉ giáo dùm, cám ơn nhiều.Chẳng những khác biệt đối xử, mà truyền thông phe ta còn đi xa hơn nữa. Mới tuần rồi, hãng thông tấn Associated Press –AP- chạy tin giựt gân: TT Trump huy động 100.000 vệ binh quốc gia National Guards đi lùng bắt di dân lậu để trục xuất. Để rồi lòi ra là ... tin phiạ fake news 100%.Thật ra, tất cả những lùm xùm, khua chiêng trống trong vụ này để đánh TT Trump chỉ là những trò múa rối chính trị, lừa được những người muốn bị lừa thôi.Như cột báo này đã viết nhiều lần, điều thiên hạ ém nhẹm là TT Trump chưa bao giờ hô hào trục xuất tất cả di dân, mà chỉ đòi đuổi di dân lậu bất hợp pháp thôi. Không cần biết, phe ta cứ hù dọa tới cho ta. Thực tế mà nói, không có cách gì TT Trump có thể trục xuất hết 12 triệu di dân lậu. Một triệu cũng khó chứ đừng nói tới cả chục triệu. Kẻ này không tin TT Trump có thể làm được chuyện này, và cũng tin là ông cũng biết rõ sẽ không thực hiện được chuyện này.Nhưng điều chắc chắn sẽ xẩy ra là chính sách mở toang cửa quá dễ dãi của TT Obama sẽ được chấm dứt. Cho dù không thể trực tiếp trục xuất cả triệu người thì TT Trump sẽ có chính sách trước hết là truy lùng tội phạm, sau đó gây khó khăn tối đa cho khối di dân lậu, khiến họ khó kiếm được việc làm, khó nhận trợ cấp, khó xin giấy tờ, khó thi bằng lái xe, khó có bảo hiểm y tế, khó ghi tên con cái đi học,... Khiến họ bực mình, hay không sống nổi, tự ý đi ra khỏi xứ Mỹ. Những người chưa len vào Mỹ sẽ có dịp nhìn thấy thực trạng dưới thời Trump khác xa dưới thời Obama, sẽ suy nghĩ lại trước khi trả tiền thuê các tay chuyên nghiệp giúp chui qua biên giới.Một lời kết trong câu chuyện di dân, liên quan đến cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Nằm gọn trong chiến dịch hù dọa dân chúng –fearmongering-, một vài ông bà tỵ nạn “phe ta” cũng khua chiêng trống cảnh giác dân tỵ nạn Việt khiến nhiều người không hiểu rõ chuyện nên mất ăn mất ngủ.Trước hết, phải nói ngay tung chiến dịch hù dọa khiến cho nhiều người, nhất là những người lớn tuổi hay Anh văn không thông thạo, không hiểu rõ mọi chuyện, đâm ra hốt hoảng, là một hành động không đẹp, thậm chi bất nhẫn đối với đồng hương. Nhất là nếu tung chiến dịch vì lý do thương mại.Sau đó, kẻ này xin tóm lược cho thật dễ hiểu:- Những người đã có quốc tịch Mỹ tuyệt đối không có gì phải lo, không ai bị tước quốc tịch hết. Có phạm tội thì đi tù chứ không bị tước quốc tịch hay bị đuổi về VN.- Những người đã có thẻ xanh thì coi như đang trong thời kỳ thử thách, mà Mỹ gọi là probation. Nếu phạm tội, tùy nặng nhẹ do toà quyết định có thể không sao, cũng có thể không được vào dân Mỹ, rút thẻ xanh, đuổi về VN. Đây là quyết định của toà án, không phải là quyết định của TT Trump hay bất cứ quan chức di trú điạ phương nào hết. Có rắc rối, cần tìm luật sư ngay. Không phạm tội gì, yên trí 100%. Bảo đảm hơn hết là đừng phạm tội gì hết, nếu phạm tội thì đó là lỗi của mình, không trách ai khác được. Đừng học lối Mỹ suốt ngày lo đổ thừa.- Khi có thẻ xanh, đi VN không sao hết, cả trăm lần cũng không sao, nhưng không được ở cả năm không về Mỹ ít nhất một tháng. Cũng đừng qua Mỹ xách động chính trị thân cộng, kiểu treo hình Hồ, treo cờ đỏ, mặc áo dài đỏ có sao vàng,... gây xáo trộn cộng đồng, có thể bị rút thẻ xanh, đuổi về VN thật.- Những người xin di dân, đoàn tụ gia đình, hay tỵ nạn, đã được nhận nhưng nếu bị luật cấm cửa ngăn cản vào Mỹ, thì cũng chỉ là biện pháp tạm thời, có thể bị chậm trễ đôi chút, nhưng cuối cùng cũng không sao. Những người chưa được nhận sẽ phải đợi luật mới, nhưng có nhiều triển vọng luật sẽ không thay đổi.Nói tóm lại, TT Trump chủ ý muốn ngăn cản khủng bố và di dân lậu. Dân VN ta không có liên hệ xa gần gì đến khủng bố, có đầy đủ giấy tờ chứng minh quá khứ, không phạm tội, không có gì phải lo hết. Những luận cứ TT Trump kỳ thị sẽ đuổi hết dân da nâu, da vàng,... chỉ là xuyên tạc hù dọa. Chúng ta nên đề cao cảnh giác, suy nghĩ cho chín chắn đừng để bị hù dọa vớ vẩn quá dễ dàng. (19-02-17)Vũ LinhQuý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.