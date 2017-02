Trump cử Tướng McMaster giữ chức cố vấn an ninh QG; 1 Ủy Viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Bị Sa Thải Vì Chỉ Trích Chính Sách của Trump

WASHINGTON - Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai loan tin rằng Tướng H.R. McMaster sẽ giữ chức cố vấn an ninh quốc gia, thay chỗ đang bỏ trống vì tuần trước đột ngột sa thải Tướng Michael Flynn ra khỏi chức đó.McMaster, hiện là Giám đốc Trung Tấm Phối Hợp Lục Quân, sẽ nắm chức Chủ tịch Hội Đồng Anh Ninh Quốc Gia của Bạch Ốc.Bản tin khác kể rằng hồit uần trước, Ứng viên trưởng ban tây bán cầu tại HĐ an ninh quốc gia (NSC) đã bị TT Trump sa thải – ứng viên đuợc biết với tên Craig Deare đuợc TT Trump chọn từ 1 tháng qua, đã bị áp giải ra khỏi Bạch Ốc hôm Thứ Sáu.Viên chức cao cấp xác nhận ông Deare không còn làm việc tại NSC và đã trở về công việc cũ tại National Defense University.Các nguồn tin thông thạo cho biết ông Deare bị đuổi vì các phát biểu hôm Thứ Năm tại cơ sở nghiên cứu Wilson Center.Viên chức ẩn danh nói: trong buổi thảo luận tại Wilson Center, chuyên gia Deare đả kích chính sách về Nam Mỹ của TT Trump, cụ thể là các quan hệ với lân bang Mexico – vào dịp này, ông Deare chỉ trích nhóm thân cận TT gồm ái nữ Ivanka và con rể Jared Kushner không tham khảo về chính sách với NSC.Giáo sư Deare giúp việc National Defense University từ 2001, giúp việc khoa an ninh của trường này từ 2010.Ông Deare không phúc đáp các yêu cầu bình luận của phóng viên.