Lãnh Sự VN Chưa Gặp Cô Hương

KUALA LUMPUR - Chính quyền Malaysia nổi giận vì tố giác có khuất tất trong cuộc điều tra về cái chết của Kim Jong-nam, anh khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn.Hôm Thứ Hai, ĐS Kang Chol của Bắc Hàn được yêu cầu giải thích phát biểu hôm Thứ Sáu hàm ý Malaysia hợp tác và là sàn diễn của “các thế lực ngoại bang”.Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Malaysia ghi: ĐS Kang ám chỉ “chúng tôi giấu điều gì đó”, và các chỉ trích có ý nghĩa bôi nhọ là vô căn cứ.Ông Kang còn nói: không công nhận kết quả giảo nghiệm của pháp y Malaysia không có ủy nhiệm của Bắc Hàn. Kim Jong-nam bị ám hại trong lúc chờ đáp phi cơ đi Macau, tắt thở trước khi vào bệnh viện.Hình ảnh video phổ biến trên làn sóng truyền hình Nhật cho thấy 1 phụ nữ từ phiá sau tiến tới, chụp 1 tấm khăn lên mặt Kim – 1 phụ nữ đang tiến tới từ hướng khác. Fuji TV không xác nhận nguồn của video chưa đuợc kiểm chứng. 4 người đã bị bắt và cảnh sát Malaysia tin rằng 4 tình nghi đã đào thoát cùng ngày 14-2.ĐS Malaysia tại Pyongyang đã đuợc gọi về nước để tham khảo. Trong khi đó, Bộ y tế đưa tin : kết quả giảo nghiệm của pháp y sẽ đuợc công bố trong 2 ngày.Tin Reuters cho biết con trai của Kim Jong-nam đến Kuala Lumpur trong ngày Thứ Hai – chính quyền sở tại xác nhận ý định giao thi thể của Kim cho thân quyến.Trong khi đó, RFA ghi rằng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 20 tháng 2 cho báo giới biết về vụ việc nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam bị bắt ở Malaysia liên quan đến cái chết của nhân vật Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, thì phía Kuala Lumpur chưa cho tiếp xúc lãnh sự đối với các nghi phạm bị bắt giữ.Lý do mà phía Malaysia đưa ra là vì đây là một vụ án nghiêm trọng nên trong vòng 7 ngày chưa thể cho tiếp xúc lãnh sự. Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur tiếp tục theo dõi sát vụ việc.Một trong những nghi phạm liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm thứ hai 13 tháng 2, có một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam với tên Doan Thi Huong, sinh năm 1988 ở Nam Định.Mạng báo Thanh Niên vào ngày 20 tháng 2 loan tin nghi phạm có tên trong hồ sơ Phòng Xuất Nhập cảnh tỉnh Nam Định. Theo đó có một người trong hồ sơ của cơ quan này tên Đoàn Thị Hương, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988 và làm hộ chiếu vào ngày 21 tháng 10 năm 2015.Hồ sơ của Phòng Xuất Nhập cảnh tỉnh Nam Định còn lưu Đoàn Thị Hương có đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã X., huyện Nghĩa Hưng. Bố là ông Đoàn Văn T, 63 tuổi và mẹ là bà Đoàn thị H. (62 tuổi).Theo Thanh Niên thì người cha cô Đoàn Thị Hương, người anh và một người họ hàng cũng xác nhận người trong ảnh được công bố chính là cô Đoàn thị Hương dù rằng ảnh hơi mờ và so với lần gặp cuối cùng thì cô này có khác một chút về mái tóc ngắn.Bản tin VOA cho biết, theo lời cảnh sát Malaysia đang truy lùng, nhóm 4 người Bắc Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia ngay trong ngày diễn ra vụ ám sát.Trong 4 người Bắc Triều Tiên đang bị truy nã, có ít nhất 3 người đã lên chuyến bay của hãng hàng không Emirates từ Jakarta đi Dubai vào chiều tối thứ hai tuần trước, một giới chức di trú tại Indonesia cho Reuters biết.Theo tờ Star của Malaysia, cả 4 nghi can này đã trở về Bắc Triều Tiên.