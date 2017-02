Vị Thành Niên Syria Ra Toà Vì Âm Mưu Nổ Bom, Đại Diện ISIS

BERLIN - 1 di dân Syria 16 tuổi bị bắt từ trung tâm tạm trú của thành phố Cologne hồi Tháng 9 ra toà hôm Thứ Hai về âm mưu đánh bom như là đại diện “tổ chức nhà nước Hồi Giáo – ISIS”.Nhà chức trách Cologne mô tả nghi can là nguy hiểm – cảnh sát cho biết : bằng chứng trên máy cell phone xác nhận cậu ta liên lạc với giao liên ngoài nước của ISIS và tỏ ý muốn thực hiện 1 trận tấn công.Cảnh sát khám xét trú sở của nghi can, khám phá 5, 6 bình hơi đốt có thể dùng chế bom, theo tin của thông tấn DPA.Cuộc điều trần tại toà Cologne dự kiến kéo dài đến ngày 20-3 diễn ra trong phòng xử đóng cửa vì nghi can là vị thành niên.Nếu bị quy tội, cậu ta sẽ bị trừng phạt bằng án 5 năm tù theo luật chi phối vị thành niên. Khoảng 900,000 di dân tới Đức năm 2015.Nghi can vị thành niên Syria bị cảnh sát lưu ý khi cư dân và nhân viên của trại tạm trú lên tiếng quan ngại về cậu di dân cực đoan hoá.