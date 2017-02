Putin Sợ Trump Bị Nội Bộ Phá, Đọc Kỹ Hồ Sơ Tâm Lý Trump

MOSCOW - 1 cố vấn của Điện Kremlin tiết lộ : hồ sơ về tâm trạng của TT Donald Trump đang đuợc soạn thảo để trình lên nguyên thủ Nga – cựu thứ trưởng ngoại giao Andrei Fedorov nói: ông Trump không hoàn toàn hiểu ông Putin là người thế nào, ông Putin là 1 con người cứng cỏi.Kết luận sơ khởi của phúc trình mô tả TT gốc tỉ phú địa ốc là nguời chấp nhận may rủi và là “non kém”.Hồ sơ về tâm trạng của TT Trump đang đuợc các cựu viên chức ngoại giao và tham mưu của TT Putin soạn thảo, nhằm giúp TT Putin chuẩn bị cuộc gặp gỡ thượng đỉnh chưa định thời điểm.Ông Fedorov biết tỉ phú Trump từ năm 2000 cho biết hồ sơ này là tổng hợp và phân tích các thông tin về ông Trump trong 3 tháng qua, đặc biệt là các sự kiện trong vài tuần lễ gần đây. Hồ sơ đuợc cập nhật định kỳ theo hướng nhận định ông Trump làm công việc TT như là kinh doanh.Ông Fedorov nhận xét : ông Trump sống giữa đám đông cố vấn, nên lắng nghe ý kiến, nhất là với lãnh vực mà ông thiếu kinh nghiệm.Đuợc thuyết trình đầy đủ trước khi đối thoại lần đầu tiên với đối thủ ngoại quốc là bình thường với nguyên thủ quốc gia – nhưng, việc chuẩn bị hồ sơ về tâm trạng của TT Hoa Kỳ thứ 45 là không bình thường.Chính quyền Moscow đang cảm thấy quan ngại về các đối đầu tại thủ đô Hoa Kỳ, và sợ rằng TT Trump không có đủ quyền lực để cải thiện quan hệ song phương với Nga, theo lời cựu thứ trưởng Fedorov và cựu dân biểu Sergei Markov.Các liên lạc với Moscow của giới thân cận TT Trump tiếp tục bị hoài nghi, và tăng thêm với sự từ chức của cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.Ngoài ra, ngoại trưởng Rex Tillerson không có kinh nghiệm tham chính và ngoại giao, nhưng có những liên lạc mật thiết với ông Putin và chính quyền Moscow.Cựu quản lý đoàn tranh cử Paul Manafort (đã từ chức hồi Tháng 8) vì các liiên lạc với các quyền lợi thân Nga ở Ukraine tuần qua khẳng định với NBC : không có tiếp xúc với người Nga đuợc biết là viên chức tình báo. Ông Manafort là 1 đối tượng trong cuộc điều tra của FBI về quan hệ của đoàn tranh cử của tỉ phú Trump với viên chức Nga, theo báo New York Times.Ông Manafort xác nhận : cuộc đối đầu truyền thông của TT Trump gây lo ngại chính quyền Nga và Điện Kremlin không mong đợi ông Trump gặp TT Putin ở thế bại trận, nghĩa là phải giải quyết các vấn đề nội trị trước – ông Manafort mô tả hành vi của TT Trump là “nhảy muá trên lớp băng mỏng trên mặt hồ”, là đầy rủi ro.Nhiều viên chức Điện Kremlin tin rằng phe cứng rắn tại QH và quân đội Hoa Kỳ muốn ngầm phá ông Trump và dự định hoà dịu với Nga của ông.Cựu dân biểu Markov ngờ rằng tình báo Hoa Kỳ muốn đảo chính lật đổ ông Trump và cố vấn an ninh quốc gia Michaem Flynn là 1 nạn nhân, trong khi ông Trump chưa làm điều gì tốt đẹp với Nga.