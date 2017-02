Hướng Đạo VN Miền Tây Nam Hoa Kỳ Lễ Chào Cờ Đầu Năm Với Chủ Đề “Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu 1789”

Trong Lễ Chào Cờ Đầu Năm của Hướng Đạo VN Miền Tây Nam Hoa Kỳ.

Huntington Beach (Bình Sa)- - Tại Huntington Central Park 1800 Golden West Street, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017, Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm lần Thứ 24 với chủ đề “Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu 1789” của Vua Quang Trung đại phá quân Thanh xâm lược nước ta nhằm nhắc nhở các em về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là tưởng nhớ đến vị Nữ tướng của Vua Quang Trung là Bà Bùi Thị Xuân (1771-1802).Hơn 3200 Hướng Đạo Sinh, không kể qúy vị quan khách, qúy phụ huynh. Các đơn vị tham dự 15 Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ gồm có: Liên Đoàn Bạch Đằng Giang, Liên Đoàn Chí Linh, Liên Đoàn Chi Lăng, Liên Đoàn Hoa Lư, Liên Đoàn Hoàng Sa, Liên Đoàn Hùng Vương, Liên Đoàn Hướng Việt, Liên Đoàn Lam Sơn, Liên Đoàn Lạc Việt, Liên Đoàn Quang Trung-Ngọc Hồi, Liên Đoàn Thăng Long, Liên Đoàn Trùng Dương, Liên Đoàn Trường Sơn, Liên Đoàn Văn Lang, Liên Đoàn Vạn Kiếp.Quan khách có: Quý Trưởng trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam, cùng Quý Trưởng: Đại diện Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA), Đại diện Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA), Quý Trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam Cali, Làng Bách Hợp Quảng Tế, Làng Bách Hợp San Diego…Các cơ quan truyền thông, báo chí, Quý phụ huynh và thân hữu.Theo thời tiết dự báo là sáng Chủ Nhật không mưa, đến giờ khai mạc thì trời đã đổ mưa, nhưng trong tinh thần “Sắp Sẵn” tất cả các Hướng Đạo Sinh từ Sói con đến các Trưởng đều sẵn sàng tập trung về vị trí đã ấn định để chuẩn bị nghi thức chào cờ.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Chi Lăng thực hiện. Sau nghi thức chào cờ các em đã thay nhau đọc 3 lời hứa và 10 điều luật hướng đạo, trong 3 lới hứa hướng đạo đó là: "Hướng Đạo Sinh tuyệt đối trung thành với tín ngưỡng, tâm linh, quốc gia và tổ quốc tôi, Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo Luật hướng đạo."Tiếp theo Ban tổ chức mời Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ lên chúc Tết đến qúy vị quan khách, qúy Trưởng, qúy vị phụ huynh cùng các em Hướng Đạo Sinh. Trưởng Tiến cho biết: “Sau hơn 40 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam vẫn liên kết, giữ vững và thẳng tiến trên bước đường phát triển phong trào Hướng Đạo. Kỷ niệm chào cờ đầu năm Lần Thứ 24 của Miền Tây Nam Hoa Kỳ hôm nay, đánh dấu một bước trưởng thành thật dài của phong trào Hướng Đạo Việt Nam hải ngoại.”Trưởng tiếp: “Lại một mùa Xuân nữa về với chúng ta, đại diện cho Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, kính chúc qúy vị quan khách, các Trưởng, qúy vị phụ huynh cùng các em Hướng Đạo Sinh một năm mới An Khang Thịnh Vượng, tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe.” Sau đó Trưởng Tiến bắt bài hát “Anh Em Chúng Ta Chung Một Đường Lên” tất cả mọi người cùng hát vang dưới cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt.Trưởng Charles Nguyễn, Liên Đoàn Trưởng Chi Lăng nói về ý nghĩa ngày Tết.Tiếp tục chương trình với phần Tế lễ cổ truyền, Ban tổ chức mời Trưởng Nguyễn Tấn Tiến cùng các Trưởng Niên, các Liên Đoàn Trưởng lên niệm hương trước Bàn thờ Quốc Tổ, sau 3 hồi chiếng trống, nghi thức tế lễ cổ truyền do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Văn Lang thực hiện trong những bộ y phục cổ truyền trước bàn thờ Quốc Tổ với đầy đủ các vật lễ, nghi thức cổ truyền đều được thực hiện trong ngày chào cờ đầu năm Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tại quê người.Sau phần tế lễ là biểu diễn múa Lân với nhiều đoàn Lân tham gia thực hiện để chào mừng quan khách và tất cả mọi người tham dự.Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ và hướng dẫn các trò chơi theo từng ngành do các Liên Đoàn thực hiện.Trong lúc nầy Ban tổ chức mời các Trưởng dùng cơm trưa do các Liên Đoàn khoản đải.Lễ chào cờ đầu năm bế mạc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.Được biết, Lễ chào cớ đầu năm sau Tết Nguyên Đán của các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ nhằm mục đích: Giúp các em gìn giữ và bảo tồn truyền thống, văn hóa và tập tục Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam.Một sinh hoạt thường niên của tất cả các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ để các em đoàn sinh có dịp sinh hoạt, vui chơi và kết thân với các Liên Đoàn bạn.Tưởng nhớ đến ngày sinh nhật của người sáng lập ra phong trào Hướng Đạo là Huân Tước Robert Baden-Powell (BP) ngày 22 tháng 2, 1857 và phu nhân là Bà Olave, Lady Baden-Powell ngày 22 tháng 2, 1889.Đặc biệt, Lễ Chào Cờ Đầu Năm 2017 Xuân Đinh Dậu năm nay với chủ đề “Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu 1789” của Vua Quang Trung đại phá quân Thanh xâm lược nước ta, đây là dịp để nhắc nhở các em về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam chống ngoại xâm.Tưởng cũng nên nhắc lại, Hướng Đạo Việt Nam sau năm 1975 bị cấm hoạt động tại quê nhà. Sau đó, một số các Đơn vị Hướng Đạo đã được thành lập tại các Trại Tỵ Nạn và một số quốc gia trên thế giới. Để có một tiếng nói chung, Hội Nghị Trưởng tại thành phố Costa Mesa, tiểu bang California Hoa Kỳ vào năm 1983 (còn được gọi là Hội Nghị Costa Mesa), Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam đã được thành lập, gồm có 4 Chi Nhánh là Canada, Pháp, Đức, Australia; 4 Miền tại Hoa Kỳ là Miền Đông Hoa Kỳ, Miền Trung Hoa Kỳ, Miền Tây Bắc Hoa Kỳ và Miền Tây Nam Hoa Kỳ; và Hướng Đạo Trưởng Niên.Miền Tây Nam Hoa Kỳ gồm có các Liên Đoàn Hướng Đạo từ thành phố Fresno xuống San Diego. Hiện tại, Miền Tây Nam Hoa Kỳ gồm có 15 Liên Đoàn với hơn 3000 Đoàn Sinh và 200 Trưởng.