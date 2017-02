Nghị Viên Bắc Cali Tới Nam Cali Họp Báo Về Nghị Quyết SJ 3.8

Hình lưu niệm với Nghị viên Nguyễn Tâm.

NV Nguyễn Tâm trình bày.

Lý Tống nêu ý kiến.

Nhà báo Vi Anh góp ý.

WESTMINSTER, Calif. (VB) -- Một buổi họp báo đã thực hiện tại Hội trường Báo Việt Mỹ ở thành phố Westminster hôm Chủ Nhật 19/2/2017, trong đó Nghị viên Nguyễn Tâm Quận 7 của thành phố San Jose nói vê đề tài: “Trình bày về Nghị quyết SJ 3.8 chống cờ đỏ sao vàng tại San Jose đã được thông qua tỉ số 11-0 ngày 24-1-2017 và những thế lực chống đối Nghị quyết này.”Thành phần tham dự hầu hết là phóng viên các cơ quan truyền thông, trong đó có Đài SBTN, báo Người Việt, báo Việt Mỹ, báo Việt Báo, Phố Bolsa TV, và một số cơ quan truyền thông khác.Sau khi hoàn tất lễ chào cờ VNCH, cờ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm, nhạc sĩ Trần Chí Phúc giới thiệu diễn giả Nguyễn Tâm, hiện là nghị viên Quận 7 ở San Jose và đề tài.Nghị viên Tâm Nguyễn nói rằng mục đích cuộc họp báo để công bố vụ ông kiện hai người là Kiêm Ái Lê Văn Ấn và Võ Tư Đản đã viết bài trên mạng phỉ báng mạ lỵ cá nhân ông và chống phá lại Nghị quyết SJ 3.8 cấm treo cờ đỏ sao vàng mà Thành phố San Jose đã thông qua ngày 24-1-2017 với tỉ lệ 11-0.NV Nguyễn Tâm cho biết hồ sơ mang số 17CS306278 đã được nộp tại tòa thương thẩm và tống đạt cho hai bị cáo Kiêm Ái Lê Văn Ấn và Võ Tử Đản vào ngày thứ Sáu 10-1-2017 vừa qua.Nghị viên Nguyễn Tâm nói rằng cuộc vận động để có tỷ phiếu 11-0 thông qua nghị quyết chống cờ đỏ rất là gian nan, vì San Jose là một thành phố lớn, có dân số khoảng 1 triệu người, trong khi Westminster chỉ có khoảng 90,000 dân... để thuyết phục 10 nghị viên khác đồng thuận là khó.Ông cho biết, trong cộng đồng cũng bị chống đối từ một số người trẻ, trong đó có anh Chris Le đã công khai nói với báo San Jose Mercury News là không đồng ý chống cờ đỏ, với cớ rằng Hiếp pháp Mỹ cho tự do biểu đạt ý kiến và Chris Le kỳ tới sẽ ra giành ghế nghị viên của NV Nguyễn Tâm.NV Nguyễn Tâm chiếu một đoạn video cho thấy sự chống đối trong hội trường San Jose có dàn dựng: Chris Le vào trước, gửi text message cho bạn bên ngoài vào.NV Nguyễn Tâm nói, nguyên thủy ông trình nghị quyết y hệt nghị quyết Westminster, chỉ đổi các chữ “Westminster” thành “San Jose,” và Ủy ban Định chế San Jose, gồm 4 người trong đó có Thị Trưởng Sam Liccardo và các luật sư đề nghị sửa thành bản nghị quyết hiện nay, vì phải tránh các ngôn ngữ có thể bị hiểu là vi hiến.Thị trưởng San Jose là Sam Liccardo đã nhận xét rằng bản Nghị quyết của thành phố Westminster có một số điều không thích hợp với tình hình của thành phố San Jose, thành phố lớn thứ 10 Hoa Kỳ với 10 Nghị viên và Thị Trưởng; cho nên muốn được Hội đồng Thành phố San Jose thông qua cần phải sửa đổi . Và cuối cùng nội dung của Nghị quyết SJ 3.8 đã được thông qua với tỉ số 11-0 nội dung là : Công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của Cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản và cấm treo cờ đỏ sao vàng trên các cột cờ thuộc quyền sở hữu của thành phố San Jose.NV Nguyễn Tâm chiếu một số hình ảnh từ Phố Bolsa, cho thấy Eddie Manfro (City Manager của Westminster) giải thích về nghị quyết chống cờ đỏ của Westminster, trong đó ông Manfro nói rằng thực ra nghị quyết Westminster không hề cấm người dân trưng bày cờ đỏ vì người dân có quyền hiến định về tự do ngôn luận, nhưng nội dung là thành phố sẽ không trưng bày cờ đỏ tại các nơi thuộc tài sản thành phố.NV Nguyên Tâm nói rằng trong tinh thần đó, 2 nghị quyết của Westminster và San Jose y hệt nhau.NV Nguyễn Tâm nói rằng thí dụ, có ai bước vào tòa thị chính trong khi tay cầm tờ Việt Báo nơi trang nhất có in hình Ngoại Trưởng Mỹ đứng bên cờ đỏ sao vàng; trên nguyên tắc, người kia có quyền cầm hình đó, vì đó là tài sản riêng. NV Nguyễn Tâm thí dụ thôi, không hề có số báo nào như thế.Nhà báo Trương Quốc Huy nói rằng, nhưng phép vua thua lệ làng, ai cũng hiểu ngầm rằng vào nơi đã cấm cờ đỏ, không ai nên cầm cờ đỏ.Nhạc sĩ Trần Chí Phúc nói rằng, cảnh sát sẽ mời người kia ra ngoài khu vực Westminster vì cần trị an và cần bảo vệ ngừa bất trắc.Đó là trường hợp cảnh sát Westminster mời Hùng Cửu Long ra khỏi ranh giới Westminster mấy tuần qua, dù ông không mang cờ đỏ trên người.NV Nguyễn Tâm nói rằng ông đau đớn khi nộp đơn kiện, vì ông và Kiêm Ái quen nhau từ lâu, cùng đạo Công giáo, đi chung nhà thờ, Kiêm Ái cũng biết bản thân Nguyễn Tâm là tu xuất, nhưng vì Kiêm Ái đã chụp mũ Nguyễn Tâm: “Trong bài chụp mũ dùng chữ “Việt Gian” đến 26 lần. Thử hỏi người Quốc gia nào mà không bất bình phẫn nộ.”Ông Tâm Nguyễn nói rằng vì KA thách thức tôi đối chất, “Đáp lại tôi xin mời KA ra tòa đối chất cho minh bạch, cho dứt khoát, có quan tòa làm trọng tài xét xử, có ghi lại hồ sơ với các bằng chứng nghiêm túc, thay vì lời qua tiếng lại chụp mũ vu khống như KA đang làm.”Nhà báo Vi Anh nói rằng ông là cựu Dân biểu VNCH, đã quen với việc đấu tranh nghị trường, chuyện chụp mũ là tệ hại nhất, và kiện là giải pháp cuối cùng.Lý Tống được NV Nguyễn Tâm mời lên, nói rằng khi ông về định cư ở San Diego mấy năm qua, riêng năm ngoáí đã thấy 3 vụ cờ đỏ sao vàng xuất hiện và ông và bạn hữu đều tham dự để yêu cầu thay bằngc ờ vàng -- người Mỹ thì vô tâm, riêng một em thiếu niên da đen được tặng áo cờ đỏ sao vàng, cho thấy VC bây giờ đang mở chiến dịch tặng áó thun cờ đỏ.Nhiều ngưoòi phát biểu khác -- như anh Michael, nhà báo Nguyễn Kinh Doanh, Võ Đức Văn, Trương Ngải Vinh (chủ tịch một tổ chức cộng đồng Nam Cali)... đều lên tiếng ủng hộ NV Nguyễn Tâm.Nhà báo Mai Phi Long hỏi rằng, như thế, chính quyền liên bang, tiểu bang... có can thiệp gì về trường hợp San Jose chống cờ đỏ?NV Nguyễn Tam nói, khi ông bước vào một Học Khu trong Quận 7, nơi ông là nghị viên để nói về một khoản tiền thành phô cấp cho học khu này, ông phải ký tên vào sổ đê được phép nói 2 phút đông hồ... nghĩa là, mỗi nơi có quyền riêng cuả mỗi nơi.Nhà báo Phan Tấn Hải, chủ bút Việt Báo, nói rằng trong cộng đồng, khi giao tiếp, cách tôt nhất là xử thế cho từ bi. Ông nói ông biết NV Nguyễn Tâm từ hơn hai thập niên, lập trường vững, vậy mà vẫn bị chụp mũ, thêm nữa, chuyện phi lý nhất là có ai đòi hủy bỏ nghị quyết SJ 3.8, thử suy nghĩ xem, bây giờ NV Nguyễn Tâm phải thuyết phục 10 ông nghị viên da trắng kia rằng, thôi, bây giờ xin hủy bỏ nghị quyết mới đồng thuận tuần trước, cả thế giới sẽ cười công đồng mình... nhưng đê nghị, nếu ông Kiêm Ái viết thư xin lỗi công khai, chuyện thưa kiện cũng nên bỏ đi.Nghị viên Nguyên Tâm nói đê tính sau. Ông nói, tuần sau, thành phố Milpitas (kế bên San Jose) sẽ thảo luận vê một nghị quyết tương tự, và ông sẽ tham dự buổi đó. Và sau đó, ông sẽ đi Dallas, Atlanta... để gặp các cộng đồng cho các nghị quyết tương tự.