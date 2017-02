Trump Rờ Gáy Kinh Tế CSVN

Báo chuyên về tài chính Bloomberg ngày 13 Tháng Hai 2017, nhận định TT Trump và ê kíp điều hành kinh tế, thương mại trong nội các Trump thế nào cũng rờ gáy kinh tế của một số nước giao thương với Mỹ làm cho Mỹ bị thâm thủng mậu dịch và mất nhiều việc làm của người Mỹ.Trong 11 nước đối tác thương mại lớn với Mỹ có những nước có qua có lại với Mỹ thứ này thứ khác nên toại lòng nhau như Nhựt, Nam Hàn. Lại có nước coi Mỹ như cái vú sữa Đô la, xuất cảng sang Mỹ thì nhiều, lấy tiền Đô la đếm không kịp mà nhập cảng hàng Mỹ chẳng được bao nhiêu, thiệt hại kinh tế, tài chánh, lao động cho Mỹ rất nhiều như CSVN, như CS Trung Quốc, chẳng hạn.Ông Peter Navarro, chủ tịch Hội Đồng Thương Mại Quốc Gia của chính phủ Trump và ông Wilbur Ross bộ trưởng Thương Mại không những đã báo cáo cho TT Trump, cho nội các mà còn đưa lên báo, báo động tai hoạ thâm thủng mậu dịch của Mỹ gây ra bởi các đối tác là thủ phạm đã làm cho Mỹ chậm tăng trưởng, mất việc làm, mắc nợ như Chúa Chổm lâu nay.Còn CSIS, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế có tiếng ở thủ đô Washington, hôm 14/2 đưa ra một bản nhận định về “chiến lược kinh tế ở châu Á – Thái Bình Dương” thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, cho rằng Việt Nam có thể là mục tiêu tiếp theo trong một cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ.Có lẽ thiệt hại trong giao thương của Mỹ đối với TC nghiên cứu quá nhiều hết giấy mực rồi, nói quá nhiều đầy lỗ tai rồi, coi như nhân dân chánh quyền Mỹ đều biết nên trong bản nhận định chỉ nói VNCS là chế độ CS lớn thứ hai ở Á châu và đồng chí đồng rận của TC.Ô. Trump khi là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm ngoái, Ông nhiều lần chỉ trích các quốc gia như Việt Nam “đánh cắp” việc làm của người Mỹ. Lúc tranh luận với Bà Hillary Ông nhắc tên CSVN đôi ba lần. Khi đắc cử Ông ký sắc lịnh rút Mỹ khỏi TPP, một hiệp ước Nhà nước đã ký, Đảng CS đã chuẩn nhận. Ông còn kêu gọi đại công ty Apple đầu tư cơ sở sản xuất ở VNCS 19 tỷ, rút về, đem việc làm về Mỹ Ông sẽ hạ giảm thuế má cho.Trả lời câu hỏi liệu những tuyên bố cứng rắn của TT Trump như vậy có tác động gì tới quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, ông Murray Hiebert, Cố vấn Cấp cao và Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của CSIS, nói hiện “vẫn chưa rõ”.Có tin Đại sứ CSVN Phạm Quang Vinh tại Hoa Kỳ nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng ông Trump sẽ tới thăm và tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, vào cuối năm nay ở thành phố Đà Nẵng.Nhưng Ông Hiebert nói “chúng ta chưa biết ông ấy [Tổng thống Trump] nghĩ gì về APEC”. Còn Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc chờ TC bật đèn xanh, cả hơn một tháng sau TT Trump đắc cử mới điện mừng Ô. Trump vào 14/12/2016.Việc TT Trump chống lại TPP là đòn chiến lược đánh vào CSVN. Vào tháng 11 vừa qua, màn hình đài CNN xem tại Việt Nam có lúc bị một tấm bảng màu xanh che khuất với dòng chữ: «Vì nội dung không thích hợp». Sau này mới biết là tổng thống tân cử Mỹ đã chỉ trích «hàng giả rẻ của Việt Nam» đe dọa tràn ngập nước Mỹ. Cho nên CNN đã tránh cho khán giả Việt Nam nghe thấy những lời tố cáo không hay ho này.Cái nhìn của TT Trump đối với CSVN hoàn toàn khác với mong mỏi của lãnh đạo CSVN. CSVN tin rằng các tập đoàn Walmart, Nike, Apple, Microsoft, v.v... có thể làm cho tổng thống Mỹ hiểu rõ hơn hay ít ra áp đặt một hiệp định song phương. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhắc lại trước Quốc Hội, ngày 18/11, là Việt Nam đã ký 12 hiệp định tự do mậu dịch và sẽ tiếp tục con đường hội nhập dù có TPP hay không.Kinh tế CSVN cũng như của TC từ khi chuyển sang kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa đặt trọng tâm tăng trưởng vào «xuất khẩu» và đầu tư ngoại quốc, biến hai chế dộ này thành kho hàng rẻ tiền, nhơn công rẻ cho thế giới. CSVN miễn thuế trong vòng 4 năm đầu, giảm một nửa thuế trong 9 năm sau, điều kiện dễ dàng về mặt bằng - bất kể thiệt thòi cho nông nghiệp. Nhưng cái gì cũng có mặt trái. Mặt trái ở đây đối với Việt Nam là sự lệ thuộc vào nước ngoài chưa kể vấn đề phá hoại môi trường, đải ngộ người lao đông quá tệ về lương bổng cũng như điều kiện làm việc.Xuất cảng của CSVN nằm trong bàn tay ngoại quốc. Các tập đoàn nước ngoài nắm 2/3 hàng hoá xuất cảng, VN chỉ gia công rẻ, tiền lao động rẻ mà thôi. Một nhà kinh tế viết trên Le Monde Diplomatique ví von: Samsung hiện chiếm 60% hàng điện tử bán ra nước ngoài của Việt Nam. Nếu tập đoàn Hàn Quốc bị ho, như với vụ pin của Galaxy Note 7 bị cháy, thì Việt Nam sẽ bị cảm ngay.CSVN còn chơi kiểu ăn gian nữa. CSVN gia công hàng cho TC, lợi dụng làm tại VN, ghi made in VN, để xuất cảng qua Mỹ dễ bán hơn hàng TC, hầu ăn tiền đầu của TC. Xuất cảng từ Việt Nam sang Mỹ đã gia tăng gấp đôi từ năm 2010 một phần là do trò gian dối ấy, lợi cho TC, VC, mà Mỹ bị hại nhiều nhứt. Mỹ có toà đại sứ, có tuỳ viên thương mại, phòng thương mại ở VN, làm gì không biết kiểu CSVN chơi xấu, ăn gian này.Hoa kỳ là thị trường lớn nhứt thế giới. Theo Bloomberg, xuất cảng của Việt Nam, trong đó có hải sản, sang Hoa Kỳ tăng gấp đôi kể từ năm 2010. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Ted Osius, tháng Chín năm 2016, phát biểu tại Đại học Stanford, Mỹ, nói rằng các doanh nghiệp nước mình "đang kinh doanh ngày càng nhiều với Việt Nam trong bối cảnh thương mại hai chiều hàng năm đã tăng từ 500 triệu đôla lên 45 tỷ đôla”.Nhưng cán cân giao thương thiệt hại nghiêng về Mỹ, đó là chưa nói việc làm Mỹ bị chảy máu sang CSVN. Bộ Công Thương CSVN vừa công bố báo cáo tình hình xuất nhập cảng năm 2016, theo đó, Mỹ và EU là hai thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam bất chấp những khó khăn trong thời gian qua.Cụ thể, trong năm 2016, Mỹ chi tới 38,1 tỷ USD mua các loại hàng hoá từ Việt Nam nhập cảng qua Mỹ. Nhưng Mỹ chỉ bán được cho CSVN 8,7 tỷ USD. Như vậy Mỹ nhập siêu hơn 29 tỷ USD từ Việt Nam năm 2016. Tình trạng trên đã kéo dài từ nhiều năm. Quá lợi cho CSVN, mà hại cho kinh tế tài chánh, sản xuất kinh doanh Mỹ.Trong khi đó CSVN nhập siêu của TC là 28 tỉ USD trong năm.Trong 11 nước giao thương với Mỹ làm cho Mỹ bị thâm thủng mậu dịch, thiệt hại cán cân giao thương nhứt, có hai nước là chế độ CSTQ và CSVN. TC là đối thủ đáng gờm nhứt, địch thủ trên mọi mặt đối với Mỹ. Còn CSVN là đối tác hợp tác toàn diện của Mỹ thời TT Obama.Trong thời gian TT Trump chờ bàn giao, lập tân nội các, TC đã cắt một sợi dây mà CSVN đã đi đu với Mỹ thời TT Obama. Lập trường chánh trị, quân sự của TT Trump và nội các của Ông là cứng rắn với TC. Kinh tế với chánh trị là môi với răng. Việc TT Trump rờ gáy kinh tế TC là việc phải làm, phải rờ mạnh để Mỹ sớm “vĩ đại trở lại”. Còn CSVN là đồ đệ của TC, chắc chánh quyền Trump sẽ đối xử “thầy sao trò vậy”, tức cũng rờ mạnh gáy kinh tế của CSVN./.(VA)