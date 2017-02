10 Nơi Tốt Nhất Cho Sức Khỏe: Cali Có 4, Quận Cam Có 2 Nơi

Với tình hình cải thiện chăm sóc y tế, nhưng tuổi thọ dân Mỹ lại giảm lần đầu kể từ năm 1993, công ty chuyên khảo sát về tài chánh cá nhân WalletHub đã phân tích và đưa ra bản nghiên cứu về Các Thành Phố Sức Khỏe Tốt Nhất Năm 2017 (The 2017 Healthiest Cities in America).Nghiên cứu này so sánh 150 thành thị lớn nhất Hoa Kỳ, đối chiếu theo 34 thang điểm, từ “chi phí khám bệnh ở phòng mạch bác sĩ,” cho tới “lượng tiêu thụ trái cây và rau” cho tới “tỷ lệ câu lạc bộ thể dục mỗi đầu người.”Ghi nhận, trên danh sách 10 nơi tốt nhất cho sức khỏe cư dân, tiểu bang California có 4 thành phố. Trong đó, riêng Quận Cam có 2 thành phố vào bản 10 nơi tốt nhất: Irvine và Huntington Beach.Các thành phố khỏe mạnh nhất là:1 San Francisco, CA2 Salt Lake City, UT3 Scottsdale, AZ4 Seattle, WA5 Portland, OR6 Irvine, CA7 Huntington Beach, CA8 Honolulu, HI9 Washington, DC10 Santa Clarita, CACác thành phố bất lợi nhất cho sức khỏe:150 Detroit, MI149 Brownsville, TX148 Memphis, TN147 Laredo, TX146 Shreveport, LA145 Corpus Christi, TX144 North Las Vegas, NV143 Newark, NJ142 Toledo, OH141 Augusta, GA.