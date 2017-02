Cao Niên Mỹ: Tiết Kiệm Giảm 34%, Nợ Gấp 5 Lần

WASHINGTON – Các công dân cao niên Hoa Kỳ đang gặp một hiện thực là phải làm việc nhiều giờ hơn, hay là phải giảm chi nhiều hơn, trong khi họ đối phó với các khỏan nợ đè nặng, theo báo The Wall Street Journal.Những người tuổi 65 tới 74 có nợ nhiều gấp 5 lần khoản nợ mà người Mỹ cao niên gánh chịu hồi 2 thập niên trước, theo viện nghiên cứu Employee Benefit Research Institute cho biết dựa theo dữ kiện liên bang.Trong khi đó, tiết kiệm trung bình cho các gia đình Mỹ gần với tuổi hưu đã sụp đổ 32% để còn 14,500 USD trong thập niên qua, theo một bản phân tích các dữ kiện liên bang khảo sát bởi viện Economic Policy Institute.Torsten Slok, Trưởng phòng kinh tế quốc tế ở ngân hàng Deutsche Bank AG, nói với WSJ, rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có mức nợ cao như thế đang gánh chịu bởi những người ở chặng cuối cuộc đời họ.Báo này đã phỏng vấn một bà cụ về hưu đã phải rời bỏ tiểu bang California vì vật giá đắt đỏ, để dọn về một thị trấn nhỏ ở Iowa sau khi tích sản của bà bị xóa sạch trong khủng hoảng tài chánh 2008.Bà chỉ có 15 USD trong ngân hàng trước khi bán căn nhà của bà với mức lỗ, và ký một chương trình tar3 dần với các công ty chủ nợ.Nợ của những người vay trong tuổi 50 và 80 tăng khoảng 60% từ 2003 tới 2015, trong khi nợ ở thế hệ trẻ giảm dần, theo dữ kiện liên bang.Ngân hàng dư trữ liên bang The Federal Reserve Bank of New York đưa ra bản phúc trình rằng tổng số nợ các gia đình Mỹ tăng 1.8% để tới 12.58 ngàn tỷ đôla trong quý 4.