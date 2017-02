Sài Gòn: Tấp Nập Người Đi Chùa Ngày Rằm Tháng Giêng

Lễ Phật và phóng sinh cá, chim ở chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh, Sài Gòn).

"Đi lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng" như lời dân gian truyền tụng, cứ vào ngày Rằm tháng Giêng âm lịch là rất đông đảo Phật tử cùng người theo tín ngưỡng thờ cúng ông bà đều tấp nập đến các chùa để lễ Phất, cúng sao, xin cầu an, giải nạn…Ở Sài Gòn, trong rất nhiều hoạt động diễn ra nhân ngày Rằm tháng Giêng âm lịch, năm nào lễ hội hoa đăng do chùa Diệu Pháp (Q. Bình Thạnh) tổ chức vào đêm Rằm cũng thu hút hàng ngàn người tham dự. Đối với bà con, đây như một dịp cầu nguyện cho bản thân và gia đình trong năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Trên mỗi chiếc đèn thả xuống dòng sông chảy bên cạnh sân chùa đều có ghi tên của chủ nhân thay cho lời cầu nguyện, theo báo Giác Ngộ (GNO).Vào ngày 15 (và cả ngày 14) tháng giêng vừa qua, trời nắng nóng nhưng đã có hàng ngàn người đến chùa Diệu Pháp, tại chánh điện chen chúc người đứng, quì lễ Phật, nhưng nhộn nhịp hơn hẳn thì phải nói là ở khu vực tượng Phật Bà Quan Âm được dựng lộ thiên ở phía trước chánh điện,Theo GNO, nhân dịp này, nhiều hàng bán vé số, cá, chim, rùa … cũng mọc lên san sát trước cổng chùa. Nhiểu người đã mua cá, chim từ những người bán chim, cá phóng sinh trên vỉa hè trước cổng chùa. Những cái xô hay lồng nhốt cá, chim được họ mang vào chùa, đặt phía trước tượng Quan Âm, sau nghi thức nguyện cầu mới mang ra bờ sông. Riêng về chim phóng sinh, một số người đã mở cửa lồng ngay tại sân để trả tự do cho đám chim chóc bị nhốt.Tại những bậc thềm dẫn xuống mé nước, do ngại rằng nếu thả cá tại bờ kè thì cá chỉ quanh quẩn gần bờ, khó thoát ra xa, nên có nhiều người chịu tốn tiền, thuê người khuân những cái xô ra chỗ nước sâu để thả, hoặc thuê ghe máy chạy ra giữa sông rồi mới trút cá xuống dòng nước đang chảy…