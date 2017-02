Từ Fukushima tới Formosa:



10 Bài học từ Fukushima



Thục Quyên (Save VietNam's Nature)



18/02/2017 - Hợp lực với Ủy Ban Xuất Bản Tập Sách Fukushima, nhóm Save VietNam's Nature chúng tôi vừa hoàn tất bản dịch tiếng Việt tập sách nhỏ

"10 Bài học từ Fukushima"





Sách có thể đọc hoặc tải xuống miễn phí tại

http://fukushimalessons.jp/ assets/content/doc/ Fukushima10Lessons_VNA.pdf và đã đưa lên trang mạng http://fukushimalessons. jp/en-booklet.html Sách có thể đọc hoặc tải xuống miễn phí tại

Ngày 11 tháng 3 sắp tới (2017) là tròn 6 năm thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi, và mặc dù Tập đoàn điện lực Tokyo (TEPCO) cố gắng đưa tin để gây cảm tưởng mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, họ không dám phủ nhận sự thật là không có cách nào để tìm được những thanh nhiên liệu hạt nhân đã tan chảy vẫn còn đang phát phóng xạ. Không những con người không thể đến gần nơi này, mà tất cả những con robot đưa vào để quan sát, tìm hiểu tình trạng, đều bị "chết" vì lượng phóng xạ quá mạnh làm hỏng các bộ phận điện tử.

Ngày lại ngày, đã gần 6 năm qua và chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt, lượng nước khổng lồ nhiễm phóng xạ sau khi được phun vào làm mát các lò phản ứng vẫn tiếp tục rò rỉ vào Thái Bình Dương. Có nghĩa là thảm họa hạt nhân tuy bị cầm lại phần nào, vẫn âm ỉ tiếp tục giữa một khu vực cấm, có bán kính khoảng 20 cây số quanh nhà máy, nay đã trở thành một "vùng đất ma". Tình trạng bấp bênh vì sự tháo gỡ những nhà máy tại Fukushima không khả thi, nên mỗi trận động đất, mỗi ngọn sóng thần, đều có thể khơi mào cho một thảm họa hạt nhân mới.