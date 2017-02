Giảm Cân: Thể Dục Không Đủ

WASHINGTON – Tập thể dục hàng ngày vẫn không thể làm bạn giảm cân hơn, gầy hơn.Hãy nhìn các võ sĩ sumo, họ thể dục và đánh võ hàng ngày, nhưng vẫn dềnh dàng như voi.Nghiên cứu cho thấy rằng, phải ăn cho hợp cách. Như thế mới giảm cân.Trưởng nhóm nghiên cứu này là Lara Dugas, giáo sư về khoa học y tế công cộng ở đại học y khoa Loyola University Chicago Stritch School of Medicine.Dugas nói với tạp chí Live Science rằng, khi tìm nguyên nhân bệnh mập phì ở Mỹ, tất phải nhìn xem người ta ăn gì.Nghiên cứu này cho thấy một số người tập thể dục nhiều hơn người khác, nhưng lại thêm cân nặng hơn – tính trong thời kỳ nghiên cứu là 2 năm.Trong khi đó, thời lượng mỗi tuần tập thể dục không ảnh hưởng gì tới nặng cân hay giảm cân.Một số người tập thể dục ít hơn lại giảm cân trong thời kỳ 2 năm này, theo kết quả nghiên cứu in trên ấn bản tháng 1/2017 của tạp chí PeerJ.Nghiên cứu này khảo sát hơn 1,900 người ở Mỹ, Ghana, Nam Phi, Jamaica và Seychelles (một đảo ở Ấn Độ Dương).Khởi đầu nghiên cứu, các khoa học gia yêu cầu người tham dự phải mang thiết bị điện tử để theo dõi thời gian họ tập thể dục.Các nhà khoa học đo cân nặng, chiều cao và chất béo cơ thể người tham dụ 3 lần: lúc khởi đầu nghiên cứu, một năm sau và 2 năm sau.Kết quả: giảm cân không chủ yếu do thể dục. Đôi khi, thể dục nhiều lại mập hơn, vì thể dục nhiều sẽ làm thèm ăn hơn và rồi ăn nhiều hơn, nên mập hơn.Dugas nói, không có nghĩa là đừng tập thể dục, vì thể dục có nhiều lợi ích khác cho cơ thể -- như giảm rủi ro bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh ung thư, và sống thọ hơn.Vấn đề là, phải ăn lành mạnh mới giảm cân.