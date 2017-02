92% Nhân Loại Hít Thở Không Khí Ô Nhiễm

Nơi nào ô nhiễm không khí tới mức chết chóc nhất? Không phải Trung Quốc. Câu trả lời là: tại Ấn Độ.Nghiên cứu mới nói là ô nhiễm khí trời là nguyên nhân hàng đầu giết người, vì hiện 92% nhân loại đang hít thở khí trời ô nhiễm, đặc biệt là cư dân Trung Quốc và Ấn Độ.Nghiên cứu thực hiện bởi viện Health Effects Institute và Institute of Health Metrics and Evaluation cho thấy ô nhiễm khí trời làm chết hơn 4.2 triệu người trong năm 2015, và như thế là nguyên nhân làm chết nhiều thứ 5 thế giới, trong đó bao gồm 1.1 triệu người mỗi nước TQ và Ấn Độ.Nhưng TQ đang tích cực sửng dụng nhiều phương pháp giảm khí độc, nên số người chết vì hít các hạt bụi nhỏ có tên là PM2.5s đã tăng 50% ở Ấn Độ từ 1990 tới 2015, theo AFP.Khí trời ô nhiễm gây ra từ kỹ nghệ hóa nhanh chóng khi tập trung vào sản xuất than, dân số tăng, trong khi dân số lão hóa nhiều hơn.Nghiên cứu này cho một tia hy vọng: mức tăng 20% người chết vì ô nhiễm khí trời toàn cầu từ 1990 lại chậm hơn tỷ lệ tăng dân số.Khí trời ô nhiễm đã đỡ hơn ở Châu Âu và Mỹ, nhờ luật lệ về môi trường. Dù vậy, nghiên cứu này nói, 258,000 dân Châu Âu và 88,000 dân Mỹ gặp rủi ro chết yểu vì khí trờ ô nhiễm.