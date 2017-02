Bộ Trưởng Mattis: Không Thấy Cần Hợp Tác Quân Sự Với Nga

MUNICH - Bộ trưởng quốc phòng cựu Tướng James Mattis tuyên bố sau khi dự hội nghị Brussels “Không thấy khả năng hợp tác về quân sự với Nga.”Đây là dấu chỉ rõ mạnh chưa từng thấy, ngược lại hy vọng về chủ trương hoà dịu của TT Trump của Điện Kremlin, tuy trong thời gian tranh cử TT, ứng viên Trump nhiều lần nhắc lại ý định hành động phối hợp với Nga để chống khủng bố.Bộ trưởng Mattis nói rõ “Chúng tôi hiện không ở vào thế hợp tác về quân sự với Nga – các nhà lãnh đạo chính trị sẽ nhập cuộc và tìm kiếm điểm chung”.Ông Mattis cũng không quên nhắc tới tấn công mạng từ Moscow chống lại các định chế của đảng DC trong chu kỳ tranh cử 2016.Trước tuyên bố tại bản doanh NATO của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, TT Putin nói nên tái lập đối thoại giữa tình báo Nga và Hoa Kỳ.Nhưng, tại Hoa Kỳ, cộng đồng tình báo là tiếng nói mạnh khuyến cáo thận trọng với Moscow. Sự từ chức của cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn là dấu hiệu rõ rệt về hy vọng yếu ớt của triển vọng hoà dịu.Về câu hỏi có tin rằng Nga gây ảnh hưởng cuộc bầu cử TT Hoa Kỳ, bộ trưởng Mattis trả lời “Có rất ít nghi ngờ về can thiệp hay âm mưu can thiệp trong 1 số tuyển cử của các nền dân chủ” – nhưng ông Mattis không kể ra cuộc tuyển cử Tháng 11 tại Hoa Kỳ.Mặt khác, 1 phụ tá của Điện Kremlin tiết lộ: không thấy tiến bộ về dàn xếp cuộc gặp mặt giữa TT Putin và nguyên thủ Hoa Kỳ.Trong buổi họp kín hôm Thứ Tư của NATO, bộ trưởng Mattis góp ý: cần thương luợng ở thế mạnh – phản ứng nhanh chóng từ phiá Nga là tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu, rằng ý định đàm phán với Nga ở thế mạnh là vô dụng.Cùng trong tuần này, ngoại trưởng Rex Tillerson tiếp xúc ngoại trưởng Nga tại Đức và tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford gặp viên chức đồng cấp Nga tại Azerbaijan.