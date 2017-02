WASHINGTON - Sức tăng trưởng của kinh tế Hoa kỳ trong 3 tháng đầu năm 2017 được phỏng đoán ở mức 3.1%, theo lượng định của chi nhánh New York thuộc hệ thống Quỹ dự trữ liên bang (FED).Dự báo GDP tăng 3.1% trong quý 1-2017 là không thay đổi bao nhiêu so với các dữ liệu công bố trong tuần qua về hoạt động xây dựng nhà mới và sản luợng của các ngành chế xuất.Theo công thức Nowcast của FED New York, tổng sản lượng nội địa (tức GDP) đang tiến đúng hướng để đạt tỉ lệ tăng trưởng 3.09% tính theo năm thay vì 3.07% trong dự báo tuần trước.Trong khi đó thị trường S&P 500 đã sút giảm hôm Thứ Sáu, chứng khoán ngân hàng và năng lượng giảm, trong khi chứng khoán công ty tăng Kraft Heinz cao kỷ lục.Các dấu hiệu về nền kinh tế vững mạnh cũng như cắt giảm thuế được dự đoán giúp thúc đẩy một tuần lễ gia tăng.