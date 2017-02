TQLC Mỹ Tới Đài Loan Bảo Vệ Lãnh Sự Quán

TAIPEI - Các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Taiwan sắp trở lại thân thiết hơn khi 1 đơn vị TQLC được đưa tới Taipei để bảo vệ phái bộ Hoa Kỳ, hầu như chắc sẽ gây khó chịu giới lãnh đạo Beijing – trên thực tế, cơ sở của phái bộ này tương tự 1 lãnh sự quán.Cựu giám đốc Stephen Young của cơ sở gọi là American Institute tại Taiwan (AIT) tiết lộ: phái bộ tại Taipei không có quan hệ chính thức nên Washington muốn sớm gửi TQLC tới phụ trách an ninh. Ông Young là giám đốc AIT thời kỳ 2006-2009 cho biết ông từng vận động để đặt tùy viên an ninh TQLC tại phái bộ này, và ông hãnh diện thấy kết quả, theo tường thuật của thông tấn Taiwan Central News Agency.TQLC đuợc giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại 148 cơ sở ngoại giao Hoa Kỳ khắp thế giới – nhưng từ khi Beijing đuợc Washington công nhận về ngoại giao (năm 1979), chưa bao giờ TQLC đuợc bố trí tại AIT.Nhà nghiên cứu Hu Benliang làm việc với Institute of Taiwan Studies tại Chinese Academy of Social Sciences nhận xét: diễn biến này cho thấy tính cách lừa dối trong chính sách của chính quyền Trump khi xác nhận với lãnh tụ Tập Cận Bình sự tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Hoa”. Ông Hu nói: lời nói của ông Trump là khác các biện pháp và chính sách ông theo đuổi - 2 bên đang chơi trò quyền lực với Taiwan, để kềm chế Trung Cộng, Hoa Kỳ không thể bỏ lá bài Taiwan.Các Bộ quốc phòng và ngoại giao của Trung Cộng từ chối bình luận – giới chức Taipei cũng không bình luận.Theo giới quan sát, đây là tín hiệu về quan hệ ổn định giữa Washingrton và Taipei.AIT đã loan báo sẽ dời nhân viên tới cơ sở mới đặt tại quận Neihu trong năm nay.Thành viên nghiên cứu Yen Cheng-sheng tại Institute of International Relations nói: Washington đã củng cố cam kết phòng thủ với Taiwan, cụ thể là TT Obama đã ký ban hành 2017 National Defence Authorisation Act, cho phép các trao đổi quân sự với Taipei.