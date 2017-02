Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Đố Ai Biết Là Hàng Giả...

Chị Ngà nói:- Nè mấy đứa, phái nữ, nghe đây, tui mới coi trên tivi, họ giới thiệu sản phẩm có liên quan tới thẩm mỹ nè.Tuấn nghe “tivi” liền lên tiếng:- Cái gì trên tivi chiếu hay đưa tin là em khoái liền. Tin gì vậy chị? Mà có liên quan tới nghề của chúng ta? một loại bột làm nails mới không mùi nhưng khô rất mau? một loại keo xịt tóc giữ lâu không làm mái tóc cứng ngắc mà vẫn ngả nghiêng theo chiều gió … hở chị?Thanh cười khà:- Xời! Coi Tuấn kìa, bộ có liên quan tới thẩm mỹ là chỉ chíp vô ba cái móng tay lông tóc chán ngấy đó à? Còn nhiều thứ thuộc về thẩm mỹ nữa a a a, chú ba a a.Thu lẹ miệng binh Tuấn liền:- Thôi má. Sao má hay chằn gây với thằng em khác cha khác mẹ của tui vậy hử, bà chằn kia?Sương gật gù, góp tiếng:- Ừ ừ, em cũng mới đọc trên mạng, có bài viết hay lắm. Ông nầy cho thấy những hình ảnh đang tung lên bán trên mạng, quảng cáo mấy cô gái bận làm mẫu mấy kiểu áo dài gọi là “áo dài canh tân” kìa. Ông nói áo dài là quốc phục, đẹp dịu dàng biết bao nhờ tà áo dài phủ gót, cái quần dài ẩn hiện hấp dẫn quyến rủ sau tà áo lất phất bay, còn cái áo “canh tân kia, chỉ dài khỏi đầu gối, bận chung với cái váy bùng xòe ngắn ngủn, trời đất ơi ngó lai căng thấy ông bà luôn, như kiểu áo của mấy em tỳ nữ trong phim bộ ngoại chủng!Khải nói:- Đúng. Tôi cũng có đọc bài viết kia và tôi đã chuyển thư ấy tới các nhóm bạn để giúp phổ biến đấy. Theo tôi, ngày xưa áo dài chuyển đổi từ áo tứ thân qua chiếc áo dài hai tà là rất canh tân, rồi về sau cái cổ áo quá cao kia hạ thấp xuống để mặc không bị nghẹt cổ, eo áo bỏ bớt sợi dây thắt eo quá chật, thay vào bằng bốn đường nhấn ben để giữ eo, tà áo ngắn bớt một chút tiện cho các cô nữ sinh, mặc áo dài vừa thong thả vừa duyên dáng vừa có thể xoắn tà áo lên buột ngang hông để chơi nhảy dây, dễ thương biết bao, nhưng khi buông xuống thì vẫn là chiếc áo dài truyền thống, quốc hồn quốc túy.Láng cười xòa, góp tiếng:- Thôi thôi đừng câu giờ, hãy nghe chị Ngà nói. Chuyện gì vậy chị?Chị Ngà nói:- Ừ ừ, hổng phải về tóc lông hay móng miết gì hết mà là về chuyện phụ nữ. Đó là một loại độn ngực. Nó là cái máy bơm hơi, nhỏ gọn, dùng bơm lên mấy món đồ như miếng đệm để độn vú cho bự ra. Tùy theo kích cỡ cái túi mà cho ta có bộ ngực size A, B, C hoặc gan nữa là cỡ D. Có bộ ngực nẩy lửa ta có tự tin, áo bận đẹp hẳn lên vì ngực càng lớn thì thấy eo càng nhỏ.Thu nhíu mày thắc mắc:- Bơm là bơm làm sao? Bơm vô chỗ nào chị? Em cũng chưa hình dung được.Chị Ngà nói:- Thì bơm như bơm hơi vô bánh xe vậy đó, thí dụ muốn làm một cái thành bọc quanh giường cho em bé thì nó là một miếng vải dài, có chỗ để bơm khí vô, phình lên, làm thành nệm mềm mại bao bọc chung quanh em bé, dẫu em có lăn qua lộn lại cái đầu mềm của bé cũng không bị va chạm vô thành giường.Thanh sốt ruột ngắt lời:- Xời ơi vậy mà chưa hình dung được sao? Thu đã có con rồi hổng biết mấy vụ nầy sao trời?Chị Ngà tiếp:- Tóm lại xài được nhiều thứ trong nhà, tiện lợi nhứt là bơm nó vô cái miếng độn trong áo nịt ngực, không cần đi bơm ngực tốn mấy ngàn đồng. Máy nầy rẻ rề chỉ có 50 đô thôi, bơm vô cái túi rồi độn vô áo nịt ngực, bận vô thấy tự nhiên, đố ai biết là hàng giả.Sương cười cười:- Rẻ vậy sao? rẻ còn hơn mấy cái áo thường thường, mua ở Victoria Secret nữa a. Để tui mua một cái xài thử, nếu đẹp tự nhiên như lời chị Ngà quảng cáo thì tui xài, vừa xài vừa cho mướn, chị nào muốn thử thì đừng mua, tui cho mướn lại 5 đô mỗi lần, “siêu” rẻ cho mấy chị và tui cũng lấy vốn lại được ha ha ha.Thanh háy Sương:- Hứ. Đồ vô ơn. Nó hổng nhớ lại cái thuở hàn vi của nó, chân cứng chân mềm tay rục rè tay sợ hãi bước vô tiệm nầy, thấy khách vô thì quíu lại sợ thấy bà, hổng nhớ tụi nầy đã nâng đỡ dẫn dắt từng bước một thì làm sao thành nghề như bây giờ, vậy mà bây giờ chẳng những, thay vì nói “để em mua cho mấy chị xài” mà nó muốn cho mướn đồ nó đã xài rồi. Thiệt tình, ăn cháo đá bát!Sương cười xòa:- Trời. Em nói chơi mờ, chị nầy sao nóng như Trương Phi xẵng lè như cải muối.Chị Ngà nói:- Thôi thôi, nói nghe chơi vậy, ai muốn thử thì mua xài thử, nếu tốt thì nói tui cũng xài thử, tội gì, nếu làm cho áo bận thêm đẹp thì tội gì hổng xài? Đời đàn bà con gái có mấy năm thanh xuân đâu? Lâu lâu cũng cần đồ phụ tùng hổ trợ chớ a, chỗ nào xệ thì mình kéo lên. Cứ tưởng tượng, bận chiếc áo dài truyền thống với cái áo ngực nâng cao, có sức sống, tăng cường sức hấp dẫn, ai không muốn dơ tay lên, tui kêu lính bắt.Tuấn nheo mắt một cách rất “đểu”:- Thế, còn chúng em thì sao? Phái nam chúng em cần đồ phụ tùng gì nào?Thanh háy Tuấn:- Thôi. Ngưng. Tui biết ông muốn phun ra cái gì rồi. Bỏ đi tám. Chỗ nầy mấy chị đang bàn về vấn đề tối quan trọng, hổng được tiếu lâm nha.Tuấn cười khà:- A cái chị nầy, rõ khổ! chị có biết em muốn nói gì không? chỉ tại cái tâm chị xấu nên chị tưởng tượng như tưởng voi ấy. Em chả nghĩ gì về vấn đề thô tục đâu, ý em muốn nói rằng chúng em cần phụ tùng linh tinh các thứ như lái xe sang, mặc áo quần hiệu thật, đeo đồng hồ Rolex thật... là thế...Thanh cười khảy:- Xí. Đừng làm bộ giả nai, ông nội, tui biết ông quá mờ. Dòm cặp mắt rất khả nghi thì biết bụng dạ của nó tăm tối thế nào. Mà thôi. Nghe chị Ngà kìa, chút nữa tui ra tiệm kiếm mua cái máy bơm, về xài thử. Chuyện gì chớ chuyện làm cho mình đẹp thêm mà rẻ, tiện lợi và không phải mổ xẻ thì ta đây tiên phong làm liền.Sương hùa theo:- Ừa ừa chị tính hay a, chị xài có kết quả thì em cũng xài theo nha.Chị Ngà gật gù:- Ừa, chị em trong tiệm ngó nhau hằng ngày, làm việc chung ăn chung tâm tình có nhau, vui vẻ như vậy chẳng phải sao. Tui tính gọn. Mua một cái máy xài chung. Vậy nghe, các cô người mẫu cho hiệu bơm áo ngực tương lai, bữa nay ngực cô nầy to nẩy lửa thì ngày mai thay phiên, cô kia cũng to theo. Ha ha ha, bây giờ, to nhỏ gì thì cũng phải lo đón người khách đầu ngày nghen, bà con.Rồi chị lẩm bẩm:- Thiệt tình! chỉ cái máy bơm chút nị mà tụi nó làm chiện lớn. Thiệt tình!/.Trương Ngọc Bảo Xuân*