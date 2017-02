CĐVN Nam Cali Xuống Đường: Ủng Hộ Quốc Nội Đòi Công Lý

Trong cuộc biểu tình ủng hộ quốc nội.

Westminster (Bình Sa) -- Tại khu đậu xe Lees Sandwiches vào lúc 6 giờ tối Thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2017, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã tổ chức đêm xuống đường ủng hộ đồng bào quốc nội xuống đường đòi công lý và đòi “Formosa Gets out of Vietnam!”Tham dự đêm xuống đường ngoài các vị trong các cơ chế cộng đồng trong đó có ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát; ông Phan Văn Chính, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát; Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Thành Viên Hội Đồng Giám Sát; Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành; ông Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành cùng các vị trong các cơ chế cộng đồng, các anh trong Hội “Anh Em Yêu Nước” BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, ông Phan Thanh Châu Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Nguyễn Bảo, Đại Diện Đại Việt Quốc Dân Đảng, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, Anh Lý Vĩnh Phong, Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Mục Sư David Huỳnh, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Mỹ, Cố Vấn Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, Ban Tù Ca Xuân Điềm, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Điều hợp chương trình ông Nguyễn Văn Hòa,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Anh Nguyễn Kim Bình, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy quan khách cùng đồng hương tham dự. Ông cho biết lý do đêm thắp nến ông nói: “mặc dù thời gian tổ chức qúa gấp, nhưng sự hiện diện của tất cả qúy vị cũng đã nói lên được tinh thần đấu tranh để kịp thời yểm trợ cho đồng bào trong nước xuống đường đòi công lý đã bị nhà cầm quyền cộng sản thẳng tay đàn áp.”Tiếp theo phần phát biểu của qúy vị đại diện chính đảng, cộng đồng, trong đó có Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California Trương Ngãi Vinh, tất cả đều cùng một lòng quyết tâm yểm trợ cho công cuộc đấu tranh của đồng bào ta trong quốc nội.Xen lẫn chưông trình ông Phan Văn Chính đã hướng dẫn mọi người hô vang những câu khẩu hiệu như: “Đả đảo Cộng Sản Việt Nam tiếp tay với Formosa” Đả đảo cộng sản Việt Nam đàn áp dân khiếu kiện” “Formosa gets out of Vietnam”…...Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ca sĩ Khánh Vân cùng một số các anh chị em nghê sĩ thân hữu đã hợp ca, đơn ca những bản nhạc đấu tranh làm cho khí thế đêm “ủng hộ đồng bào quốc nội xuống đường đòi công lý” thêm phần sôi động.