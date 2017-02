Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California Tiệc Tân Niên 2017

Trong họp mặt xuân.

Westminster, (Bình Sa) – Tại nhà hàng Majesty trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 12 năm 2017, Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California đã tổ chức tiệc Tân Niên Đinh Dậu 2017, tham dự buổi tiệc ngoài các Niên Trưởng, Lê Minh, Phan Bá Kỳ, Vũ Trọng Mục, đặc biệt có sự tham dự của ông Đoàn Hữu Định đến từ Washington DC, các chiến hữu và gia đình Nha Kỹ Thuật còn có một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể Quân Binh Chủng bạn, thân hữu, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do Chiến Hữu Nguyễn Thành Điểu.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, trong phút mặc niệm Ban tổ chức đã dành một phút để tưởng nhớ về những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.Sau đó chiến hữu Chung Tử Ngọc, Hội Trưởng, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy quan khách, qúy chiến hữu, thân hữu. Nhân dịp đầu Xuân ông chúc tất cả một năm mới an vui hạnh phúc. Ông tiếp: "Trong bầu không khí vui tươi, tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự để nhắc lại những kỷ niệm buồn vui của những ngày còn trong quân ngủ.Chúng ta cùng tưởng nhớ đến những đồng đội xưa, nay không còn nữa..."Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng chung vui, thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong Nha Kỹ Thuật trình diễn.Qúy chiến hữu hay đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Nha Kỹ Thuật xin liên lạc về: Chung Tử Ngọc (714) 425-3188, Lê Tinh Anh (949) 378-2052, Nguyễn Thiện Tòng (714) 234-6927.