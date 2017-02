Trump Sắp Đàm Phán Với TC

Cho đến bây giờ phân tích thái độ hành động của TT Trump và tân chánh quyền Mỹ đối với Chủ Tịch Tập cận Bình của TC coi như đối thủ đáng gờm của Mỹ cho thấy chánh quyền TT Trump làm bàn để đàm phán. TT Trump giơ cao roi, treo cao giá đối với TC. Phía TC phải nhất quá tam, cả ba lần TC tạo cơ hội cho Chủ Tịch TC nói chuyện với TT Trump, TT Trump mới đáp lời, đánh khẽ. TT Trump gởi thư, chúc Tết và cám ơn Ông Tập đã mừng Ông đắc cử - dù quá trễ - và hy vọng hai bên sẽ đàm phán xây dựng về tương quan giữa hai nước.Cây roi TT Trump giơ cao đối với TC, là một trận hăm đánh đòn mà người Việt thời VN Cộng Hoà gọi là “bề hội đồng.” Chính TT Trump làm trước khi tranh cử và sau khi đắc cử. Ông Trump chống TC “thao túng tiền tệ”, cướp việc làm của người lao động Mỹ và làm yếu sức cạnh tranh của Mỹ, ăn cắp lý lịch cả mấy chục triệu công dân Mỹ. TC đã tấn công mạng và ăn cắp bí mật thương mại không biết bao nhiêu lần. Theo ước tính của chánh phủ Mỹ tin tặc Trung Quốc mỗi năm đánh cắp bí mật của các công ty Mỹ khoảng 360 tỉ USD.Chiến tranh thương mại với TC có thể xảy ra, TT Trump hăm sẽ đánh thuế 45% đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc. TT Trump đã cử giáo sư đại học Peter Navarro, tác giả quyền sách “Chết Vì TQ”, chống TC hết mình làm Chủ Tịch Hội đồng Thương mại quốc gia cho Phủ Tổng Thống.Sau khi đắc cử, Ông phá lệ, trực tiếp điện đàm với Tổng Thống Đài Loan Thái anh Văn, Ông tuyên bố không nhứt thiết phải tôn trọng nguyên tắc “Một TQ”, làm phẫn nộ TC là mục tiêu đáng gờm của Mỹ, chánh quyền của Ông phải đối phó trên nhiều vấn đề gai gốc mà TC gây ra cho Mỹ.Các nhân vật được TT Trump chọn vào nội các tiếp tay. Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis bay sang Nam Hàn và Nhựt tuyên bố Mỹ triệt để ủng hộ quân sự hai đồng minh thân cận này. Ông xác nhận đảo Điếu ngư mà TC tranh chấp là lãnh thổ của Nhựt, Mỹ có nhiệm vụ hiệp ước bảo vệ quốc phòng và lãnh thổ cho Nhựt. Nam Hàn lên tinh thần yêu cầu Mỹ đặt dàn hoả tiễn THAAD sớm ở Hàn Quốc. Bộ Trưởng Quốc Phóng Mỹ cảnh báo CS Bắc Hàn, rằng Mỹ sẽ giáng trả «vùi dập» CS Bắc Hàn nếu dùng vũ khí nguyên tử. Không bao lâu sau sáng sớm ngày 12-2, CS Bắc Hàn phóng hoả tiễn tầm trung ra biển Nhựt, “nắn gân” TT Trump đang nghỉ cuối tuần với TT Nhựt Abe. Tiếp lời TT Abe phản đối CS Bắc Hàn, TT Trump tuyên bố “mọi người hoàn toàn hiểu rằng Mỹ hậu thuẫn Nhật, một đồng minh lớn, 100%.”Về điểm nóng Biển Đông, TT Trump cử Bộ Trưởng Quốc Phòng, Giám đốc CIA là quân nhân, cả hai coi TC là mối đe doạ cho Mỹ. Còn Bộ Trưởng Ngoại Giao Rex Tillerson, một nhà đàm phán giỏi của đại Cty Exxon Mobil của Mỹ được TT Trump mời tham chánh còn chống TC bạo hơn nữa, chống thẳng vào yếu huyệt của TC. Ông ra trước Uỷ Ban Thượng viện điều trần phê chuẩn, Ông tuyên bố Mỹ phải có biện pháp để buộc Bắc Kinh dừng xây các đảo nhân tạo ở vùng biển này và phải ngăn cản Trung Quốc tiếp cận các đảo đó. Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc Sean Spicer tức của TT Trump bồi thêm một cú còn mạnh hơn nữa, chính quyền Trump sẽ “bảo vệ các lợi ích quốc tế” ở vùng Biển Đông đang xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng.Khi đánh khẽ đối với TC để đàm phán, bộ trưởng quốc phòng của TT Trump lên tiếng trước, để câu giờ khi nội các Trump đang chờ Thượng Viện phê chuẩn và hoạt động trôi chảy. Và một phần lớn do việc làm bàn bằng chiến tranh miệng đã quá đủ, đã đến lúc chánh quyền Trump chuẩn bị đàm phán với TC. Bộ trưởng Mattis hôm 4/2 cho biết Mỹ hiện không cần thiết phải thực hiện các động thái quân sự lớn ở Biển Đông nhằm đối phó với những hành vi quyết đoán từ phía Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp ngoại giao. TC mừng quýnh lên.Kế đến chính TT Trump không lên tiếng mà dùng hình thức long trọng hơn, bằng văn thư với giấy trắng mực đen, lời nói có thể bay đi và chữ viết trói buộc, để tạo thoả mãn vấn đề mặt mũi của người Trung Quốc.TC không nản chí, luôn tìm kiếm đường dây và tạo cơ hội cho lãnh đạo hai bên Mỹ Trung nói chuyện hay gặp gỡ với nhau. Thí dụ nhơn cuộc tiếp tân mừng Tết Con Gà, Đại sứ TC ở Mỹ kín đáo mời ái nữ của ông Trump, cô Ivanka tham dự một buổi lễ tổ chức ngày 1-2 tại đại sứ quán Trung Quốc ở Washington. Một giới chức Toà Bạch Ốc cho biết đại sứ Cui Tianka của TQ có cuộc nói chuyện riêng với chồng cô Ivanka và cũng là cố vấn Tổng thống, anh Jared Kushner.Sau đó, tin đài RFI của Pháp cho biết “Trong một động thái rõ ràng là để làm tan băng giá trong quan hệ Mỹ-Trung, tân tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 08/02/2017, đã gởi thơ chúc Tết lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời khẳng định ý muốn thúc đẩy một quan hệ mang tính «xây dựng» với Bắc Kinh. Phía Trung Quốc lập tức hoan nghênh cử chỉ của tổng thống Mỹ. Cử chỉ của tổng thống Mỹ đã lập tức được Bắc Kinh hoan nghênh.»Đối với Trung Quốc, trong đó có vấn đề Biển Đông, Ông Trump cũng áp dụng chiến thuật của doanh nhân. Treo giá thật cao để mặc cả đòi Bắc Kinh phải nhượng bộ và tôn trọng quyền lợi kinh tế Mỹ và ngăn cản TC khống chế Biển Đông là con đường hàng hải quốc tế cũng là con đường huyết mạch của Mỹ. Vấn đề nguyên tử của CS Bắc Triều Tiên, biện pháp thuế quan Mỹ có thể đánh mạnh lên hàng nhập cảng từ Trung Quốc sẽ là những lá chủ bài nằm trong tay Donald Trump. Ông tiên liệu cuộc đàm phán sẽ gay go, căng thẳng nên đã chọn Ngoại Trưởng Tillerson là chuyên gia đàm phán, có thần kinh bằng thép khi đấu trí. Và bộ trưởng quốc phòng tướng Mattis từng trấn đóng ở Á châu Thái bình dương, bách chiến bách thắng, nếu cần sẽ dập cho TC một trận. TT Trump tiên liệu sẽ có mối quan hệ gay go với ban lãnh đạo TC nên đã chọn một «người bạn» của Tập Cận Bình là Ô. Terry Branstad làm đại sứ Mỹ ở Bắc kinh để làm trái độn khi cần.Ông Trump lập tân nội các như nội các chiến tranh quân sự và thương mại để đối phó với TC. Biển Đông là vùng lợi ích cốt lõi, tức là quyền lợi quốc gia của Mỹ. Mỹ phải duy trì vị thế hải thượng trên vùng biển này. Bất cứ giá nào Mỹ cũng phải có quyền thông thương trên Á châu Thái bình dương. Vì ở đông bắc Á, Mỹ còn gần 100.000 quân đóng ở Nhựt và Nam Hàn. Con đường hàng hải qua Á châu Thái bình dương mỗi năm hàng hoá của Mỹ qua lại đây là 5,000 tỷ đô la. Tổng thống Mỹ nào để cho địch quân phong tỏa con đường tiếp vận cho quân đội, con đường xuất nhập cảng hàng hoá của Mỹ, thì không yên thân với Quốc Hội, với nhân dân và báo chí Mỹ./.(VA)