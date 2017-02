Apple Vận Động Chống Luật Cho Người Dùng Tự Sửa Chữa

Khoảng giữa tháng 02/2017, một nguồn tin thân cận trong bộ máy lập pháp Mỹ cho biết, Apple đang có kế hoạch ngăn chặn dự thảo “Quyền được sửa chữa” được tiểu bang Nebraska thông qua. Theo đó, đại diện của Apple sẽ tìm cách thuyết phục các nhà làm luật Nebraska rằng việc tự ý sửa chữa điện thoại là vô cùng nguy hiểm.Được biết, Nebraska là một trong 8 bang đang xem xét dự luật về “Quyền được sửa chữa” của người dân. Trong tháng 01/2017, cả Nebraska, Minnesota, New York, Massachusetts, Kansas và Wyoming đã công bố bản dự thảo. Đến tháng 02/2017, 2 bang Illinois và Tennessee cũng bắt đầu xem xét.Theo dự luật, Apple và các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải bán bộ phận sửa chữa cho người dùng và các cửa hàng sửa chữa độc lập. Đồng thời, các nhà sản xuất phải phát hành rộng rãi cẩm nang hướng dẫn chẩn đoán, sửa chữa các vấn đề trên thiết bị.Trang Motherboard cho biết, một đại diện của Apple sẽ đứng ra chống lại dự luật tại một phiên tòa ở Lincoln diễn ra vào tháng 09/2017. Phía AT&T cũng lên tiếng phản đối. Nguồn tin còn tiết lộ, ít nhất một trong hai công ty dự định dùng lập luận “việc sửa chữa điện thoại có thể gây ra tình trạng cháy pin Lithium”. Tính đến giữa tháng 02/2017, Nebraska là bang duy nhất sắp xếp tổ bước buổi tranh luận liên quan tới dự luật. Cả Apple và AT&T đều từ chối bình luận.Dự luật xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn. Tháng 01/2017, AFBF, một tổ chức chính trị có ảnh hưởng tại Mỹ đại diện cho nông dân, chính thức lên tiếng tán thành dự luật. Thậm chí, một tổ chức thương mại gồm nhiều cửa hàng sửa chữa độc lập đã tạo trang web Repair.org để vận động cho quyền được sửa chữa. Họ cho rằng các nhà sản xuất đang cố gắng để độc quyền về dịch vụ sửa chữa, khiến việc kinh doanh của họ gặp khó khăn, bất kể trên mạng có những trang hướng dẫn tỉ mỉ như iFixit hoặc nguồn cung phụ kiện từ Trung Quốc.Gay Gordon-Byrne, giám đốc điều hành Repair.org chia sẻ: “Các nhà sản xuất nên có thiện chí cung cấp cho mọi người đầy đủ thông tin để xử lý những nguy hiểm có thể gặp phải. Nếu lo ngại pin nổ, hãy đặt nhãn cảnh báo và hướng dẫn chi tiết để người dùng thay thế chúng một cách an toàn”. Mục tiêu của Repair.org là dự luật được thông qua trong năm 2017.Trong khi đó, các nhà sản xuất lại cố thuyết phục mọi người về mối nguy hiểm nếu tự ý sửa sửa thiết bị sẽ “không an toàn”. Chiến lược đã diễn ra trong nhiều năm. Hồi năm 2016, các nhà vận động hành lang đã thuyết phục các nhà làm luật ở Minnesota rằng, kính vỡ cắt vào tay người dùng là do họ cố gắng sửa chữa chúng. Trong quá khứ, các nhà sản xuất đã rất khó khăn để vận động hủy bỏ dự luận thông qua quyền được sửa chữa.Theo: Nguoivietphone.com