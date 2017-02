10 Ủy Viên Cố Vấn TT Về Gốc Á Từ Chức, Chủ Tịch Hội Đồng Là GS Tung Thanh Nguyen

WASHINGTON (VB) -- Một nhóm gồm 10 thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn Tổng Thống về Người Mỹ gốc Á và gốc Thái Bình Dương (President's Advisory Commission on Asian Americans and Pacific Islanders -- AAPIs) đã nộp đơn từ chức lên Tổng Thống Donald Trump.Nhóm 10 ủy viên này, tức là khoảng 2/3 Hội đồng, nói trong lá thư từ nhiệm rằng họ chống laạ ngôn ngữ của TT Trump “mô tả di dân, người tỵ nạn, người da màu và người nhiều tôn giáo khác là không đáng tin, hiểm họa và làm kiệt quê đất nước.”Lá thư từ nhiệm đề ngày 15/2/2017, liệt kê nhiều hành vi của chính phủ Trump mà họ nói là đi ngược nguyên tắc của Hội đồng, kể cả việc đề nghị cắt giảm ngân sách liên bang tới các thành phố hỗ trợ di dân, việc gỡ bỏ bảo hiểm y tế ObamaCare, và ngăn cấm du hành từ 7 quốc gia đa số là Hồi giáo.Trong nhóm ký tên từ nhiệm có:-- Chủ tịch Hội đồng AAPI là Tung Thanh Nguyen, giáo sư y khoa tại đaị học University of California, San Francisco;-- Phó Chủ tịch Hội đồng AAPI là Mary Okada, Viện trưởng Cao đẳng Cộng đồng Guam Community College.Giáo sư Nguyen được bổ nhiệm từ năm 2011 vào ủy viên Hội đồng, và nhậm chức Chủ tịch từ 2014.Hội đồng Cố Vấn Tổng Thống về Người Mỹ gốc Á và gốc Thái Bình Dương nguyên thủy có 20 ủy viên, nhưng 6 ủy viên đã từ chức từ ngày 20/1/2017 (ngày TT Trump lên ngôi).Như thế còn 14 ủy viên. Bây giờ từ chức 10 ủy viên, nghĩa là, chỉ còn 4 ủy viên.