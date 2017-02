Nhiều tiệm, Trường Đóng Cửa Ngày Không Di Dân hôm 16/2; Mỹ: Di Dân Lậu Chiếm 9% Lực Lượng Lao Động Ở Nhà Hàng

WASHINGTON - Ban tổ chức tranh đấu tại nhiều thành phố lớn khắp Hoa Kỳ hô hào di dân hưởng ứng “Day Without Immigrants” bằng cách không đi học, không đi làm, không mua sắm để cho thấy vai trò của di dân trong toàn nền kinh tế và “lối sống Hoa Kỳ”.Ngày này là Thứ Năm 16/2/2017, và đó là lý do nhiều tiệm ăn và trường học đóng cưả hôm Thứ Năm.Phong trào chống chính sách di trú của TT Trump tăng xung lực với các quảng bá bằng mạng xã hội cũng như thông tin truyền miệng hưá hẹn hàng ngàn người tham gia từ Washington, Phildelphia đến Boston, Houston, New York.Từ khi vận động tranh cử, ông Trump dọa trục xuất hàng triệu di dân nhập lậu, xây tường biên giới phân cách với Mexico và hạn chế di trú cũng như tị nạn.1 số nhà hàng nổi tiếng tại thủ đô Washington đóng cửa 1 ngày.Thông điệp của ban tổ chức phóng lên mạng ghi: chúng ta phải đoàn kết trong 1 ngày để cùng chống lại hệ thống áp bức thành phần dân chúng không là da trắng thuần gống hay công dân chào đời tại Hoa Kỳ, cũng để chứng minh với thế giới chúng ta là nền tảng của kinh tế Hoa Kỳ.Phong trào tranh đấu khởi động mới đây không với 1 ban tổ chức trung ương, đã tăng xung lực khi 1 số nhà hàng nổi tiếng tại thủ đô loan báo hưởng ứng, nổi bật là nhà hàng của ông chủ José Andrés, nguyên di dân Tây Ban Nha là đầu bếp đoạt giải thưỏng và xây dựng đế quốc China Chilcano – ông này loan báo đóng cửa 5 nhà hàng và 1 nhà hàng vẫn bán để số công nhân không tham gia tranh đấu có thể làm việc. 1 số chủ nhân trả luơng công nhân tham gia tranh đấu – 1 số cho phép nghỉ 1 ngày hợp lệ.Ông chủ Andrés cũng là người rút khỏi dự án nhà hàng thuộc khách sạn Trump tại thủ đô, khẳng định lý do là chống lại chính sách di trú của ông Trump.Tại Massachusetts, Davis Museum của Wellesley College tạm ngưng trưng bày tác phẩm nghệ thuật do di dân làm ra hay hiến tặng cho đến Ngày 21-2.Theo The Pew Research Center, di dân bất hợp lệ chiếm 9% lực luợng lao động năm 2014 của kỹ nghệ khách sạn nhà hàng tại Hoa Kỳ.Tại tiểu bang New Mexico có tỉ lệ di dân Nam Mỹ lớn nhất nước, học khu Albuquerque cho phép học sinh di dân vắng mặt hợp lệ 1 ngày.Tại Philadelphia, giám đốc Erika Almiron của Juntos, 1 hội phi lợi nhuận hỗ trợ di dân Nam Mỹ, nói “Điều gì xẩy ra khi chính quyền mở hành quân vây bắt di dân – khi ấy, cảnh tượng thành phố này sẽ là thế nào”.Hàng loạt chiến dịch vây bắt tuần qua bắt giam 680 người, gồm 75% phạm pháp, là đối tượng trục xuất.