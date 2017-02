Nợ Gia Đình Mỹ Tăng Nhiều Nhất 10 Năm

WASHINGTON - Chi nhánh New York của Quỹ dự trữ liên bang báo tin: tổng số nợ gia đình trong năm qua tăng thêm 460 tỉ MK, tăng nhiều nhất 10 năm và gần đạt mức tột đỉnh của thời kỳ trước suy thoái 2008-2009.Lực đẩy chính là nợ của sinh viên đi học và nợ mua xe, không vì nợ mua nhà như trước khủng hoảng địa ốc.Tổng số nợ tính vào cuối năm 2016 là 12,580 tỉ MK vẫn là kém 1% so với mức tột đỉnh ghi nhận trong quý 3-2008, là gần ngày phát sinh suy thoái.Nhưng, phần chia của nợ vô trách nhiệm cuối năm qua là 3.3%, thấp hơn nhiều mức của cuối năm 2008 là 8.5% - nợ trả muộn hơn 3 tháng hay quá hạn chiếm 3.3% thay vì 5.1%.Nợ mua nhà vẫn chiếm gần 75% nợ gia đình, tăng 231 tỉ trong năm qua, với tỉ lệ trễ hạn là 1.6% trong nửa sau của năm 2016 so với 4.7% vào lúc đỉnh điểm.Chi nhánh New York của FED xác nhận: nợ đi học của sinh viên tăng 78 tỉ và tăng từ 18 năm – điều phiền là tỉ lệ trễ hạn trên 11% so với 8% vào cuối năm 2008.Nợ thẻ tín dụng tăng 46 tỉ, tăng 16 quý liên tiếp và tỉ lệ trễ hạn là trên 7%.Liên quan tới tình hình kinh tế Hoa Kỳ, một bản tin khác cho biết rằng Bộ thương mạu loan báo: hoạt động xây dựng nhà mới giảm nhẹ trong tháng qua, giảm nhiều tại miền tây và trung tây – nhưng, sự gia tăng giấy phép xây cất 2 tháng liên tiếp là tín hiệu lại tăng.Chi tiết trong thông báo của Bộ thương mại ghi: số nhà khởi công trong Tháng 1 là 1.25 triệu đơn vị, giảm 2.6% so với tỉ lệ toàn năm 2016, giảm ở mức 41.3% tại miền tây và 17.9% tại vùng trung tây. Nhưng so với Tháng 1-2016, khuynh hướng tăng tiếp tục, với tỉ lệ tăng 10.5%.Giới phân tích phỏng đoán 1.22 triệu đơn vị nhà mới khởi công, là không bằng thực tế.