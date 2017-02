Nha Trang: Thợ May Đình Công Đòi Lương Nợ, Tiền Phép Nợ

NHA TRANG -- Công nhân may đình công, đòi nợ lương đầu năm...Bản tin báo Dân Trí kể rằng cuộc đình công khởi tụự từ hôm 15/2/2017: Bị nợ lương tháng 1/2017 và nghe tin công ty sắp đóng cửa, từ hôm qua (15/2), hàng chục công nhân may ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đình công, đòi lãnh đạo công ty phải giải quyết quyền lợi cho họ.Chiều hôm 15/2/2017, hàng chục công nhân may Công ty TNHH Sambo (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) đã đình công, đòi lãnh đạo công ty này phải trả nợ lương cho họ. Theo các công nhân, họ đình công vào sáng cùng ngày, yêu cầu lãnh đạo công ty phải giải quyết lương tháng 1, nay đã chậm 5 ngày.Bản tin Dân Trí ghi lời chị Phạm Thị Hà (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, chị làm ở công ty này đến nay đã 6 năm nhưng chưa hề xảy ra tình trạng bị nợ lương bao giờ. “Cuối năm ngoái, công ty hứa thưởng nhưng mà không thưởng. Hầu hết công nhân đều bị nợ lương tháng 1 và tiền phép năm”, chị Hà cho biết.Bản tin cũng ghi lời ông Lim Won Shik, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, hiện nay công ty đang gặp khó khăn về tài chính nên còn nợ lương tháng 1/2017 của gần 180 lao động, với số tiền hơn 800 triệu đồng.Ngoài ra, tiền nợ BHXH là hơn 440 triệu đồng và tiền phép năm 2016 gần 300 triệu đồng. Ông Lim Won Shik nói rằng sẽ chi trả tiền lương cho công nhân vào ngày 25/2 tới đây.Báo Dân Trí cũng ghi rằng vào ngày 14/2, ông Lim cùng các thành viên trong công ty đã có buổi họp về việc trả lương cho công nhân của công ty này. Tại đây, Tổng Giám đốc Công ty đã thông báo rằng, do tình hình thuê nhà xưởng khó khăn, công nhân ít nên sẽ đóng cửa công ty vào ngày 18/2.