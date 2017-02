Vụ Ám Sát Kim Jong-nam: Bắt 4 Người, Có 1 Ông Giả Phụ Nữ, Phụ Nữ VN Bị Bắt Khai Tưởng Đang Chơi Trò Chơi Vô Hại

SEOUL - Anh khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un từng khẳng định không muốn nắm quyền lãnh đạo thượng đỉnh Bắc Hàn – nhưng, Kim Jong-nam vẫn bị ám sát.Phải chăng Kim Jong-un muốn siết chặt quyền lãnh đạo càng chặt chẽ càng tốt như thế giới tin tưởng?Kim Jong-nam đã bị ám hại, qua đời tại phi trường Kuala Lumpur hôm Thứ Hai.Con trai trưởng 45 tuổi của cố lãnh tụ Kim Jong-il thất sủng từ khi bị cảnh sát Nhật bắt giữ tại phi trường Narita hồi Tháng 4-2001 vì dùng giấy tờ giả – y khai: chỉ muốn xem Tokyo Disneyland. Y tiếp tục vui chơi với gái đẹp, sòng bài, tiệc tùng tại Macau, Shanghai, Beijing bằng tài trợ do chú dượng Jang Song-thaek cung cấp.Jang là nhân vật quyền lực thứ nhì cho tới khi bị Kim Jong-un khai trừ và hành quyết.Với Kim Jong-un, trường hợp để cho anh khác mẹ đào tị tại Nam Hàn là điều không thể chấp nhận, vì có thể đe dọa tính hợp thức của chế độ do em út lãnh đạo.Nhà phân tích Rah Jong-yil, cựu giám đốc tình báo Nam Hàn, nhận xét: Kim Jong-nam đào tị tới Nam Hàn sẽ là đề tài tuyên truyền bất lợi cho Pyongyang, cũng làm tăng yếu tố bất ổn với chế độ Kim. Ông Rah diễn giải: Bắc Hàn không còn khép kín như trước, với máy điện thoại di động và các vật dụng điện tử xâm nhập từ bên ngoài, nghĩa là dân chúng có thể so sánh cuộc sống của họ với người dân ngoại quốc. Hơn nữa, Kim Jong-un không có gì để hãnh diện ngoài kho vũ khí trong khi không làm gì để nâng cao mức sống của thường dân. Theo lời ông, số dân thường và viên chức tìm đuờng đào tị gia tăng.Giáo sư Toshimitsu Shigemura của Waseda University (Tokyo) tin rằng phong trào đào tị làm hạ tư thế của Kim Jong-un, đặc biệt là vụ nhà ngoại giao Thae Yong-ho cùng gia đình đào tị từ sứ quán Bắc Hàn tại London – ông Shigemura nhắc lại: sau vụ ấy, Kim thanh trừng giám đốc mật vụ Kim Won-hong và hàng chục viên chức. Theo nhận định của giáo sư Shigemura, tình trạng của lãnh tụ Kim lúc này là “bớt bạn, thêm thù”, cũng không còn các quan hệ giao hảo như trước với Beijing. Ông kết luận: sau khi Kim Jong-nam bị hãm hại, Kim Jong-un chỉ thấy là không ổn định hơn.Liên quan tới vụ ám hại Kim Jong Nam tại Malaysia, một bản tin khác cho biết rằng có một người đàn ông mặc đồ sát thủ cải trang làm phụ nữ đã giúp sát thủ giết chết người anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un là Kim Jong Nam. Người đàn ông này đứng sau lưng Kim Jong Nam, 46 tuổi, trước khi dùng thuốc độc -- phần chắc là chất độc ricin -- để giết Kim Jong Nam.Người phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam đã bị bắt là bà Đoàn Thị Hương đã bị thuyết phục để thực hiện trò chơi bằng cách ném một chất vào mặt của Jong Nam. Nhưng bà cho rằng bà lúc đó bà nghĩ là nó chỉ là trò chơi vô hại.Sát thủ đầu tiên là một người đàn ông mặc đồ giả phụ nữ đã tóm lấy Jong Nam từ phía sau trong khi người phụ nữ đồng bọn của ông thì “hoàn thành công tác” bằng cách xịt thuốc độc vào ông từ phía trước.Máy thu hình hiện trường cho thấy Kim Jong Nam đang ngã lưng trong tình trạng buồn phiền. Không có người bảo vệ an ninh nào ở bên ông lúc đó và có thể đã gửi đi các chi tiết về những hoạt động của ông qua mạng truyền thông xã hội và Facebook.Một tài xế taxi, 2 phụ nữ và người bạn trai hiện đã bị bắt trong cuộc điều tra có liên quan tới vụ ám sát. Nhưng cảnh sát cho biết là nhiều nghi can khác đang còn tại đào.