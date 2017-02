Ngoại Trưởng G-20 Họp Về Khủng Bố, Di Trú, Môi Trường

BONN - Ngoại trưởng của nhóm G-20 họp tuần này tại thủ đô cũ của Tây Đức trong lúc Đức theo đuổi 1 chương trình hành động đầy tham vọng ứng phó với giai đoạn khủng hoảng đang ló dạng.Tình trạng bất an và bất ổn không chỉ phát sinh từ khi tỉ phú địa ốc đắc cử TT tại Hoa Kỳ – điều tốt là các nhà lãnh đạo quốc tế có thể dự hội thảo để chia sẻ thông tin, ý kiến. Các tham khảo không chính thức có nghĩa là các bên không ký kết các thỏa thuận ràng buộc. G-20 là diễn đàn loại này.Đức nhận vai trò chủ tịch luân phiên từ đầu Tháng 12 sẽ dẫn đầu diễn đàn G-20 qua hàng loạt hội nghị cấp bộ trưởng cho tới khi họp thượng đỉnh vào Tháng 7 tại Hamburg. Hội nghị cấp ngoại trưởng họp ngày Thứ Năm và Thứ Sáu tuần này tạo ra xung lực đáng kể cho khối G-20.Các đề tài sẽ đuợc thảo luận tại hội nghị Bonn là: chống khủng bố, chính sách di trú, bảo vệ môi trường, tự do mậu dịch, giám sát tài chính.Chính phủ Đức hy vọng thuyết phục khối hậu thuẫn đề án chống lại các nguyên nhân gốc rễ của làn sóng di trú.Tại LHQ, trưởng đoàn Lars-Hendrik Roller nhấn mạnh vào trọng tâm của African Partnership Initiative (API) của G-20 từ mấy tuân qua – tại New York, ĐS Roller mô tả API là sáng kiến đuợc phát triển với sự tham khảo các định chế quốc tế, các bộ trưởng để cổ vũ đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước là nguồn gốc di dân chính.API sẽ đuợc trình bày tại hội nghị về châu Phi họp tại Berlin vào giữa Tháng 6.Tuần qua, bộ trưởng kinh tế Đức Brigitte Zypries du hành châu Phi tuyên bố lục địa có dân số 2 tỉ vào thời điểm 2050 này là tiềm năng kinh tế lớn trong thời gian tới.Phóng viên nhận thấy Phi Châu bắt đầu chiếm vị trí cao trong các chương trình hành động của chính quyền Đức trong năm qua.