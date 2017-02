30,000 Ngoại Kiều Gia Nhập Khủng Bố ISIS Vào Năm 2015; Hòa Lan: Con Của Khủng Bố ISIS Cũng Đe Dọa An Ninh

AMSTERDAM - Cơ quan mật vụ Hoà Lan (AIVD) báo động: không chỉ jihadist trở về đe dọa an ninh nội địa, vì con của họ cũng là nguy cơ tiềm ẩn.Giám đốc AIVD Rob Bertholee tuyên bố qua làn sóng truyền hình: nhiều đưá con của jihadist đuợc huấn luyện kỹ thuật tác chiến. Ông nói: jihadist có thể gửi con vào trại huấn luyện từ 9 tuổi – trong môi trường bạo động, trẻ em 9 tuổi hay nhỏ hơn mất sự ngây thơ vô tội nên có thể can dự các trận tấn công khủng bố hay hành quyết con tin.Phúc trình của AIVD viết: trong lúc ISIS tiếp tục mất lãnh thổ tại Syria và Iraq và điều kiện sống suy sụp, nhiều gia đình jihadist muốn trở về nước.AIVD ước luợng: khoảng 270 công dân Hòa Lan sinh sống tại Syria và Iraq như là đội viên của ISIS, gồm 80 trẻ em, và 1 phần trong số này chào đời tại căn cứ địa của ISIS. Hàng ngàn ngoại kiều tham gia ISIS và Soufan Group ước luợng gần 30,000 tính vào cuối năm 2015, với 5000 là người Âu.AIVD tin rằng jihadist trở về trong thời gian gần đây là nguy hiểm hơn các đợt trước.Hoà Lan có thể xiết chặt hơn các biện pháp an ninh như thẩm vấn định kỳ jihadist từ Syria trở về nếu tình nghi còn liên lạc với ISIS – nhưng biện pháp này không áp dụng với con cái của họ.