Nữ Đặc Nhiệm Xinh Đẹp

Các nữ điệp viên xinh đẹp là chuyện bình thường trên phim ảnh, trong tiểu thuyết trinh thám, và rất khó gặp trong đời thường. Bởi vì, những thiếu nữ xinh đẹp làm công tác mật như thế, nêu gặp ngoaì đời thường, sẽ trông hệt như người thường, và họ sử dụng nhiều giấy tờ, căn cước khác nhau.Hình như quốc gia nào cũng có các nữ điêp viên xinh đẹp như thế. Chúng ta đã từng nghe chuyện nhà nước Hoa lục đưa nữ điệp viên giả làm thương gia Singapore sang Bangkok để gài bẫy Tướng Đài Loan, hay đưa nữ du học sinh Thượng Hải sang Hawaii để gài bẫy một trung tá Hải quân Hoa Kỳ.Chúng ta cũng từng nghe chuyện Bắc Kinh đưa tuyệt sắc giai nhân Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) gài bẫy Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu...Nhưng mấy hôm nay nổi tiếng nhất là chuyện có vẻ như tiểu thuyết “hồng hoa nữ Bắc Triều Tiên phi ám tiễn hạ sát quôc thù”... rất là phim bộ, rất là truyện chưởng. Trong đó, có một cô mang hộ chiếu Việt Nam, không biết có đúng là đặc nhiệm, hay chỉ là bị gài bẫy, hay được thuê...Cũng dịp này, thông tấn RFI kể về “Những nữ sát thủ quyến rũ của chế độ Bắc Triều Tiên” với phân tích rất gay cấn, trích:“Các nữ sát thủ của Bắc Triều Tiên, có ngoại hình đẹp và được trang bị vũ khí tẩm độc, hiện là lợi khí cho một chế độ tàn nhẫn luôn rình rập đối thủ của mình. Đây là nhận xét của một quan chức cao cấp đào thoát Bắc Triều Tiên với hãng tin AFP ngày 16/02/2017, sau vụ ám sát Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un.Các quan chức tình báo Hàn Quốc tin rằng Kim Jong Nam đã bị hất chất độc vào mặt khi ông này đang đi bộ ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Theo An Chan Il, cựu quan chức cao cấp của Bình Nhưỡng, hiện đang được Hàn Quốc bảo vệ nghiêm ngặt, số người chết vì bị ám sát đã lên đến 20 người, tính cả người anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Kim Jong Un.Ông An Chan Il nhận xét các điệp viên nam cường tráng, tay cầm súng hay dao đã đi vào quá khứ, thay vào đó là những nữ điệp viên. Ông nói: «Chúng tôi luôn ý thức rằng những phụ nữ trẻ chủ động tiếp xúc, có thể là để sát hại chúng tôi».Trong những năm gần đây, các điệp viên nam Bắc Triều Tiên ngày càng bị tách khỏi các hoạt động thu thập thông tin và xây dựng quan hệ với các điệp viên khác. Vẫn theo ông An Chan Il, «điệp viên phái đẹp hiện được huấn luyện giết người và sử dụng chất độc. Họ dễ dàng giấu các ống xịt chất độc bằng nhựa, hoặc trong son, hoặc trong mỹ phẩm hay dưới lớp quần áo». Ông nhấn mạnh là các ống bằng nhựa không bị phát hiện ở sân bay.Các ứng viên tình báo thường được tuyển chọn nghiêm ngặt dựa trên hình thức và lý lịch gia đình. Hình thức đẹp là điều kiện tiết quyết, nhưng khác hoàn toàn với tiêu chí của các cuộc thi sắc đẹp...”(ngưng trích)Bởi vậy, quý ông thấy các cô nên cảnh giác.Việt kiều cũng thế nhé... khách sạn Việt Nam sang trọng nghe đồn đều có camera ghi hình trong phòng ngủ...Có một chuyện không liên hệ tới nữ đặc vụ, nhưng hiển nhiên là, đúng kiêu báo chí: nhan sác làm chìm đắm người.Báo Một Thế Giới kể về: Nữ tân binh trẻ đẹp ở TP.SG khiến nhiều chàng trai muốn nhập ngũ...Bản tin MTG nói, được chia sẻ trên fanpage gần 10 triệu thành viên, ảnh nữ tân binh trẻ đẹp mặc quân phục trong Lễ giao quân năm 2017 tại TP.SG sáng 16.2 khiến nhiều chàng trai mê mẩn...Chỉ trong 1 giờ, ảnh nữ tân binh trẻ đẹp ở TP.SG nhận được 25 ngàn like và rất nhiều bình luận....Dĩ nhiên, cần nói rõ, cô là một người yêu nước, và không phải nữ đặc vụ, vì nếu là “hồng hoa nữ” huấn luyện để sẽ ra hải ngoại “phi ám tiễn” hẳn là không được lên mặt báo bao giờ. Nhưng chỗ này, cho thấy cái xấu của quý ông: chỉ ưa ngó gái đẹp.Có một chuyện này nữa: nữ điệp viên của tham sân si vô nhà chùa quậy...Đó là các thiếu nữ lễ chùa đầu năm trong bộ trang phục thiếu vải, ngó xuyên thấu -- nhìn thấy rõ mông, ngực, bụng, đùi, quần lưới... lại trèo lên tượng Phật để chụp hình...Giời Phật ạ... quý thầy ơi. Đó là nàng Ma Đăng Già đấy...Sẽ có nhà sư nào mắc bẫy?