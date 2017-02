Chùa Điạ Tạng Rằm Tháng 1: Lễ Cầu An, Thư Pháp, Xổ Số

Trong Lễ Rằm Tháng Giêng tại Chùa Địa Tạng.

Trong Lễ Rằm Tháng Giêng tại Chùa Địa Tạng.

Trong Lễ Rằm Tháng Giêng tại Chùa Địa Tạng.

Santa Ana (Bình Sa)- - Chùa Địa Tạng tọa lạc tại số 5418 W. 4 th Street, Santa Ana, CA 92703 do Tỳ Kheo Thích Nhuận Thủ làm Viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Thượng Ngươn (Rằm tháng Giêng Đinh Dậu 2017 vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2017, một số đông đồng hương Phật tử đã có mặt để tham dự buổi lễ.Trước khi vào lễ chính thức, Thầy Nhuận Thủ đã cho xổ số lấy hên đầu Xuân, được biét trước khi chuẩn bị đón Xuân chùa có cho phát hành một số vé số để gây qũy và ngày xổ số là Rằm tháng Giêng. Trong buổi xổ số ngòai qúy đồng hương Phật tử còn có một số nghệ sĩ trong “Hội Thiện Nguyện Tiếng Gọi Tình Thương”. Cuộc xổ số bắt đầu, Thầy Nhuận Thủ lần lượt mời các Phật tử lên bốc số. Kết qủa các giải trúng: 5 giải an ủi vé mang số 0965 người trúng là Janet Trần, điện thoại số (808) 1553034, Anh Đại số vé 1713, điện thoại (714) 723-9194, Thy, số vé 1247, điện thoại (310) 988-0240, Yến Phạm, số vé 0459 điện thoại (408) 425-5305, Anh Tú số vé (714) 854-5860.Giải Nhì: Thủy Tiên, số vé 1509, điện thoại (714) 867-4545.Giải Nhất, Ngọc Bùi, số vé 0065, điện thoại (714) 343-4827.Giải đặc biệt: Nhân Lưu, số vé 1518, điện thoại (714) 575-4979.Phật tử nào chưa biết xin liên lạc về chùa để nhận những giải trúng.Sau đó nghi thức lễ Thượng Ngươn bắt đầu với lễ Cầu an, cúng sao giải hạn.Được biết Thầy Thích Nhuận Thủ được nhiều đồng hương Phật tử khắp nơi biết đến là qua những bức tranh “Thư Pháp” do chính Thầy viết để tặng đồng hương với những câu mà mình thích, ngoài ra Thầy còn viết những lời Phật Dạy, những câu Chú, những bài kinh, những lời chúc mừng nhau, qua nét bút tuyệt vời của Thầy để Phật tử làm qùa tặng cho nhau, trong những ngày đầu Xuân tại một vài ngôi chùa Thầy đã ngồi như một ông Đồ “ nhưng đây là ông Đồ trẻ” đã làm cho những người đi lễ chùa phải xếp thành hàng dài để được Thầy viết tặng một bức tranh Thư Pháp đầu Xuân.Nhìn nét chữ Thầy viết ai cũng nghĩ ra rằng đó là một bức tranh. Anh Nguyễn Minh Thuần cư ngụ tại Thành Phố Anaheim là một người được Thầy Nhuận Thủ viết tặng một câu “Nam Mô A Di Đà Phật” cho chúng tôi biết: “Hiện nay viết về Thư Pháp thì rất nhiều người viết, nhưng lối viết để người xem thấy như một bức tranh Thư Pháp của Thầy Nhuận Thủ thì Anh thấy rất ít.”