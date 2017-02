Toshiba Có Thể Bị Buộc Khai Phá Sản Vì Lỗ 6.3 Tỷ Đô La

Khoảng giữa tháng 02/2017, tập đoàn công nghệ Nhật Bản Toshiba có thể bị buộc nộp đơn xin phá sản sau khi chịu khoản thua lỗ 6.3 tỷ USD. Lý do được cho là vì Toshiba đã trả giá quá cao cho thương vụ mua lại công ty năng lượng hạt nhân Chicago Bridge and Iron (CBI) hồi năm 2015.Thực tế, Toshiba đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản sau những nỗ lực không thành công để cứu vãn công ty. Công ty đã xác nhận khoản thua lỗ 6.3 tỷ USD do những vấn đề từ bộ phận xây dựng hạt nhân tại Mỹ. Ngay sau đó, Toshiba cũng tuyên bố chủ tịch của công ty sẽ từ chức. Được biết, Toshiba đã cố gắng tránh khoản thiệt hại 6.3 tỷ USD bằng việc tìm cách bán 20% cổ phần mảng kinh doanh bộ nhớ, vốn đang có lợi nhuận. Dù thương vụ đã thu hút sự chú ý của nhiều công ty, bao gồm cả Western Digital, SK Hynix và MediaTek, nhưng Toshiba xác nhận sẽ chịu trách nhiệm về vụ thua lỗ.Theo các quy định trao đổi chứng khoán Tokyo, Toshiba phải sớm công bố kết quả tài chính, nhưng công ty đã không thực hiện và sau đó thừa nhận là “chưa sẵn sàng”, và cần có thêm thời gian. Công ty cũng có nói tới việc nghiên cứu về vụ mua lại 1 nhà thầu lớn chịu trách nhiệm xây dựng nhiều nhà máy năng lượng hạt nhân tại Mỹ. Cụ thể, công ty con của Toshiba là Westinghouse Electric được cho là đã trả tiền cao quá mức cho thương vụ mua lại công ty về năng lượng hạt nhân Chicago Bridge and Iron (CBI) năm 2015. Nguyên nhân là do các quản lý của Westinghouse đã gây áp lực “vô lý” lên những người chịu trách nhiệm xem xét chi tiết vụ mua bán. Toshiba cũng thừa nhận các áp lực quản lý đã phá vỡ “kiểm soát nội bộ”, khiến công ty rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay.Ngay sau khi xác nhận khoản thua lỗ 6.3 tỷ USD (chưa được kiểm toán), Toshiba thông báo chủ tịch Shigenori Shiga sẽ từ chức khỏi Hội đồng quản trị, nhưng vẫn giữ vai trò lãnh đạo tại công ty. Các nhà phân tích lo ngại Toshiba sẽ bị buộc nộp đơn xin phá sản. Chỉ riêng tại Nhật Bản đang có hơn 200,000 nhân viên Toshiba có nguy cơ mất việc làm.Công ty xác nhận sẽ ngừng mở rộng mảng kinh doanh năng lượng hạt nhân tại Mỹ và các quốc gia khác. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Toshiba vẫn sẽ hoàn thành 2 lò phản ứng đang được xây dựng ở Georgia và South Carolina. Hiện chưa rõ các thông tin mới sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thương vụ mua bán mảng bộ nhớ của Toshiba.Theo: Nguoivietphone.com