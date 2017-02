Du Lịch Mỹ Giảm 16% Vì Sắc Lệnh Trump; Apple: Trump Thuế Biên Giới, Sẽ Hại Kinh Tế Toàn Cầu; Mỹ Suy Tính Đưa Bộ Binh Vào Syria

WASHINGTON -- Báo The Boston Globe ghi nhận rằng ngành du lịch Hoa Kỳ thê thảm sau khi TT Trump ký sắc lệnh cấm tạm thời du hành từ nhiều nước vào Hoa kỳ.Các chuyến bay từ nhiều nơi quốc tế vào Mỹ đã giảm trong khoảng từ 6% tới 17%, tùy từng trang web đặt chỗ, từ khi Trump ký sắc lệnh hạn chế du lịch ngày 27/1/2017.Mộts ố chuyên gia du lịch nói rằng thiệt hại cho ngành du lịch Mỹ cũng tương đương nhũng ngày từ sau khi cuôc5 khủng bố 11 tháng 9/2001 xảy ra.David Scowsill, Chủ tịch hội đồng du lịch World Travel & Tourism Council, nói nói Hoa Kỳ cơ nguy thiệt hại y hệt sau cú đánh 11/9, vì siết visa và cảm xúc co cụm giám sát đã làm cho Mỹ mất 600 tỷ đôla thương vụ du lịch trong thập niên sau ngày 9/11.Sắc lệnh của Trump ghi rằng nhằm bảo vệ Hoa Kỳ không bị khủng bố chen vào biêng iới Mỹ, cấmc ông dân 7 nước có đa số dân Hồi giáo vào Mỹ ít nhất 90 ngày. Sắc lệnh cũng ngưng chương trình tỵ nạn 4 tháng...Lệnh cấm bị một thẩm phán ở tiểu bang Washington đaỏ ngược.Trong khi đó, Trưởng phòng Tài Chánh công ty Apple là Luca Maestri nói rằng thuế biên giới của Mỹ sẽ gây thiệt hại cho kinh tế thế giới, vì làm tăng giá mọi thứ, và sẽ làm công ty Mỹ mất khả năng cạnh tranh toàn cầu.Ông nói hôm Thứ Ba trong một hôị nghị kỹ thuật ở San Francisco bảo trợ bởi Goldman Sachs Group Inc, nói thuế biên giới sẽ đẩy đồng đôla tăng giá, trong khi trị giá bây giờ đã quá cao, và laà giảm khả năng cạnh tranh của kinh tế Mỹ.Donald Trump và Quốc hội do Cộng Hò akiểms oát muô1n viết lại luật thuế Mỹ trong những cách có thể vừa giúp và vừa gây thiệt haị cho Apple.Một dự thảo Trump suy tính là cắt thuế doanh nghiệp 20% và sẽ đánh thuế các khoản nhập cảng vào Mỹ trong khi miễn thuế xuất cảng và lợi tức hải ngoại.Apple hiện có 230 tỷ đôla tiền mặt ngoài Hoa Kỳ.Trong khi đó, Bộ Quôc Phòng Mỹ suy tính đề nghị Trump gửi quân bộ binh tơ1ới Syria để tấnc ông quân ISIS.Một tin khác hôm Thứ Tư: Andrew Puzder, người được TT Trump đề cử làm Bộ Trưởng Lao Động, đã xin rút lui.Puzder là chủ tịch công ty thức ăn nhanh CKE Restaurants Inc. trong đó bao gồm hệ thóng tiệm Carls Jr. và Hardees.Puzder đầu tháng này thú nhập từng thuê di dân lậu giữ nhà.