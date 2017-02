Mỹ: Ra Tối Hậu Thư, Buộc NATO Phải Tăng Chi Tiêu Quân Sự, Nếu Không Hoa Kỳ Sẽ Thay Đổi Mối Quan Hệ Với Khối Này

BRUSSELS - Trong buổi gặp gỡ đầu tiên các viên chức đồng cấp trong liên minh NATO, bộ trưởng quốc phòng của chính quyền Trump là cựu Tướng James Mattis khẳng định NATO tiếp tục là nền móng căn bản của Hoa Kỳ.Cựu Tướng TQLC từng làm việc với liên minh nhấn mạnh “Như đã tuyên bố, TT Trump hậu thuẫn mạnh mẽ NATO – tôi đến đây để nghe tiếng nói của quý vị, để đối thoại cởi mở với bạn bè và đồng minh về định hướng và mức độ chia sẻ cam kết”.Bộ trưởng Mattis không nhắc gì tới sự kiện cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn từ chức và ảnh hưởng có thể có với các quan hệ giữa Washington và Moscow. Trước đó, bộ trưởng Mattis nói với nhà báo cùng bay với ông đến Brussels “Không có gì thay đổi với thông điệp của tôi”.Hình ảnh trực tiếp truyền hình cảnh bộ trưởng Mattis xuất hiện bên cạnh TTK-NATO Jens Stoltenberg đuợc các giới chức châu Âu theo dõi sát – tuy nhiên, các tuyên bố của giới lãnh đạo NATO bỏ qua các câu hỏi về rối loạn tại Washington.Ông Stoltenberg khẳng định đã 2 lần điện đàm với TT Trump và đuợc bộ trưởng Mattis và ngoại trưởng Tillerson trấn an tương tự.Tuy nhiên, bộ trưởng Mattis nhắc lại lời hô hào tăng đóng góp quân phí – ông cũng đuợc trông đợi kêu gọi tăng hỗ trợ quân sự tại Afghanistan và nơi khác, bằng huấn luyện và trang bị.Trong buổi điều trần tại Thượng Viện, ứng viên bộ trưởng quốc phòng của TT Trump khẳng định ý muốn duy trì các quan hệ vững mạnh với NATO.Các thành viên NATO đuợc chính quyền Obama khuyến cáo dành 2% GDP cho ngân sách quốc phòng và chỉ mới 4 nước đạt tới chỉ tiêu này trong khi Hoa Kỳ chịu 22% ngân sách NATO.Bộ trưởng Mattis cũng định thảo luận với các đồng minh NATO về nỗ lực đánh lại khủng bố Hồi Giáo ISIS.Phóng viên Pháp tường thuật: bộ trưởng Mattis báo trước các đồng minh phải tăng phân đóng góp tài chính vì người thọ thuế của Hoa Kỳ không thể tiếp tục gánh vác phần lớn chi tiêu của NATO.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Tư cho biết rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm Thứ Tư đã đưa ra tối hậu thư cho các đồng minh trong Tổ Chức NATO, cảnh báo rằng nếu họ không gia tăng chi tiêu quốc phòng lên tới các mục tiêu đã thiết đặt bởi đồng minh, thì Hoa Kỳ có thể thay đổi mối quan hệ với họ.