Thượng, Hạ Viện: Đòi Điều Tra Kỹ Vụ Trump Liên Lạc Với Nga; FBI: Nga Can Thiệp Giúp Trump Thắng Cử, Điều Tra Nhiều Phụ Tá Của Trump, Đặc Biệt Vụ Video Sex Của Trump

WASHINGTON - Hôm Thứ Hai, cựu Tướng Michael Flynn từ chức cố vấn an ninh quốc gia vì các tố giác ông đã thảo luận với ĐS Nga về các trừng phạt của Hoa Kỳ trước ngày TT Trump tuyên thệ nhậm chức - qua Thứ Ba, tham vụ báo chí Bạch Ốc Sean Spicer cho hay TT biết có vấn đề từ mấy tuần truớc.Nhưng, các hô hào điều tra độc lập nhận đuợc phản ứng lạnh nhạt từ chính giới CH.Báo New York Times đưa tin: các thành viên trong đoàn vận động tranh cử của ứng viên Trump cũng như 1 số phụ tá của TT Trump đã có liên lạc với Moscow từ mấy năm trước – tuy nhiên, những người nói chuyện với NYT xác nhận không thấy bằng chứng về toan tính với Nga để tấn công mạng phá rối phe DC trong thời gian tranh cử.Cũng như FBI, các ủy ban tình báo của 2 Viện lập pháp đang điều tra.Cựu Tướng Flynn điện đàm với ĐS Nga từ Tháng 12, khi Moscow đang bị chính quyền Trump trừng phạt về các tố giác tấn công mạng. Ông Flynn có thể đã phạm luật gọi là Logan Act, cấm thường dân làm việc ngoại giao khi chưa là cố vấn an ninh quốc gia. Ban đầu, ông Flynn chối không thảo luận các trừng phạt với ĐS Kislyak – PTT Mike Pence phủ nhận các tố giác vì tin rằng cố vấn Flynn không làm thế. Bạch Ốc đuợc báo động từ ngày 26-1 về các liên lạc của cố vấn Flynn, nhưng ban đầu TT Trump kết luận là ông Flynn không phạm luật. Sau đó, tổ luật sư của Bạch Ốc xem lại, chất vấn ông Flynn và đi đến kết luận như TT, theo lời tham vụ báo chí Spicer – niềm tin cậy dành cho ông Flynn đã mất.Cố vấn Kellyanne Conway nói “Sau cùng, sự đánh lạc hướng PTT làm cho tình thế trở thành không thể chịu đựng”.Trong 1 cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng bảo thủ The Daily Caller hôm Thứ Hai và công bố 1 ngày sau, ông Flynn nhận đã “vượt đường ranh giới đỏ”. Ông Flynn đã nói tới vụ trục xuất 35 viên chức ngoại giao Nga, nhưng không là về trừng phạt. Trong đơn từ chức, cố vấn Flynn nhận đã báo cáo không đầy đủ nội dung điện đàm với ĐS Nga.Chủ tịch ủy ban tình báo Hạ Viện Devin Nunes cho biết ông muốn xem xét các thẩm lậu, và nói: FBI nên giải thích lý do ghi âm các điện đàm của ông Flynn.Trong khi đó, thành viên cao cấp của đảng DC tại ủy ban tình báo Thượng Viện là nghị sĩ John Cornyn và các đồng viện CH hô hào điều tra các liên lạc của TT Trump với Moscow.Nghị sĩ John McCain nói: sự từ chức của cố vấn Flynn là chỉ dấu phiền hà về sự không vận hành đúng hướng của bộ máy an ninh quốc gia.Theo thủ lãnh đa số CH Thượng Viện Mitch McConnell, vì cộng đồng tình báo đã điều tra ảnh hưởng của tấn công mạng quấy rối tổng tuyển cử, không cần tổ chức 1 đoàn điều tra mới.Dân biểu DC Adam Schiff nói: sự từ chức của cố vấn Flynn không là chấm dứt các nghi vấn về tiếp xúc với Nga. 2 dân biểu DC khác yêu cầu FBI và Bộ tư pháp thuyết trình kín về các hành động của Tuớng Flynn.Cựu Tướng Flynn từ chức trong lúc các giới chức cao cấp của chính quyền Trump trấn an các đồng minh châu Âu – PTT Mike Pence, bộ trưởng quốc phòng James Mattis và ngoại trưởng Rex Tillerson sắp đi châu Âu. Trước hết, cựu Tướng Mattis gặp gỡ các viên chức đồng cấp NATO ở Brussels trong ngày Thứ Tư.Ngoài ra một bản tin khác của báo New York Times hôm Thứ Tư cho biết hồ sơ điện thoại và những cú gọi được nghe lén cho thấy rằng các thành viên của ban vận động tổng thống năm 2016 của ông Trump và những cộng sự viên của ông đã liên tục liên hệ với các viên chức tình báo cao cấp Nga trong năm trước bầu cử, theo 4 viên chức Mỹ hiện đang làm việc và về hưu cho biết.Các nhân viên thi hành luật pháp và tình báo Mỹ đã nghe lén các cuộc trao đổi cùng lúc họ phát hiện chứng cứ rằng Nga đang cố phá cuộc bầu cử tổng thống bằng tin tặc xâm nhập vào Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ, theo 3 viên chức cho biết. Các nhân viên tình báo cũng tìm hiểu xem ban vận động của Trump có thông đồng với các viên chức Nga trong việc tin tặc hay các nỗ lực tạo ảnh hưởng cuộc bầu cử.Các viên chức được phỏng vấn trong vài tuần nay nói rằng, cho đến nay, họ không thấy có bằng chứng của sự hợp tác như thế.Trong một phần của cuộc điều tra, FBI đã lấy được các hồ sơ ngân hàng và du hành và đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn, theo các viên chức cho biết.Một phúc trình từ các nhân viên tình báo Mỹ được công bố trong tháng 1 kết luận rằng chính quyền Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử một phần để giúp ông Trump, nhưng không cho biết có bất cứ thành viên nào của ban vận động của Trump đã can dự vào trong nỗ lực này không.Các cú điện thoại bị theo dõi khác với các cuộc nói chuyện được thu băng trong năm ngoái giữa ông Michael T. Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, và Sergey I. Kislyak, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Trong các cú gọi đó, mà dẫn tới việc từ chức của ông Flynn vào tối Thứ Hai, cả hai người đàn ông đểu nói về các trừng phạt mà chính phủ Obama đặt ra cho Nga hồi tháng 12.Trong khi đó một phần của cuộc điều tra, FBI cũng đang cố nắm được sự tin tưởng của thông tin được chứa trong hồ sơ được trao cho FBI hồi năm ngoái bởi cựu điệp viên Anh. Hồ sơ này chứa đựng nhiều cáo buộc về một âm mưu lớn giữa ông Trump, các cộng sự của ông và chính quyền Nga. Hồ sơ cũng gồm các tuyên bố không căn cứ rằng người Nga đã có các băng videos xấu hổ mà có thể được dùng để đe dọa ông Trump.FBI đã mất nhiều tháng để điều tra các thẩm lậu trong hồ sơ, nhưng vẫn chưa khẳng định bất cứ điều gì của các tuyên bố gây nổ nhất.Các nhân viên cao cấp của FBI tin rằng cựu điệp viên Anh là người đã biên tập hồ sơ có tên Christopher Steele, có hồ sơ theo dõi đáng tin cậy, và ông ấy đã giới thiệu tóm tắc với các điều tra viên hồi năm ngoái về cách nào ông lấy được thông tin. Một viên chức chấp pháp Mỹ nói rằng các nhân viên FBI đã thực hiện cuộc tiếp xúc với một vài nguồn thông tin của ông Steele.Trong khi đó một bản tin khác cho biết Phó Đô Đốc Harward được đề cử thay thế ông Flynn. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - 2 viên chức thạo tin tiết lộ: Bạch Ốc đề nghị phó đô đốc Robert Harward nhận trọng trách cố vấn an ninh quốc gia – chưa rõ ông đã nhận lời hay chưa.Bạch Ốc không bình luận về ứng viên thay thế cố vấn Michael Plynn đã từ chức hôm Thứ Hai.Ông Harward là cư dân tiểu bang Rhode Islands, đi học tại Tehran trước ngày bùng nổ cách mạng Hồi Giáo 1979, từng là tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm (phụ trách Afghanistan và Trung đông), cựu thành viên HĐ an ninh quốc gia dưới triều TT Bush, có kinh nghiệm về hành quân đặc biệt của SEAL.Cựu phó đô đốc Harward đang giúp việc nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin, chịu trách nhiệm thị trường UAE tại Trung Đông.Trong khi đó, nhà cầm quyền Nga mô tả các tin tức của truyền thông Hoa Kỳ về tiếp xúc với tình báo Nga của các thành viên trong đoàn vận động tranh cử của ứng viên Donald Trump là vô căn cứ.Tin của New York Times làm tăng các quan ngại về vai trò của Nga trong tổng tuyển cử Tháng 11 tại Hoa Kỳ và cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tố cáo tin tặc Nga tấn công mạng, nhận lệnh từ cấp cao, giúp ông Trump thắng.Hôm thứ Ba, NYT dẫn 4 nguồn tin từ viên chức và cựu viên chức rằng cố vấn tranh cử và cố vấn Bạch Ốc tiếp xúc viên chức Moscow từ 1 năm trước bầu cử.Tham vụ báo chí Dmitry Peskov tuyên bố hôm Thứ Tư “Chớ tin vào những thông tin ẩn danh – đó là tin báo chí không đặt căn bản trên sự kiện thực tế”.Trong 1 bình luận hiếm hoi, tình báo Nga loan báo qua thông tấn Tass: tin ấy gồm những tố giác không thực chất.