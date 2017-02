Mỹ: Giá Hàng Tiêu Thụ Tháng 1 Tăng Mạnh Nhất 4 Năm

WASHINGTON - Số liệu do Bộ lao động công bố hôm Thứ Tư cho hay: giá hàng tiêu thụ Tháng 1 tăng mạnh nhất trong gần 4 năm – chỉ số giá tiêu thụ phẩm (CPI) Tháng 1 tăng 0.6, tăng qua tháng thứ 3 liên tiếp, là nhiều nhất từ Tháng 2-2013.Tháng 1 chứng kiến sức gia tăng trong 12 tháng mạnh nhất từ gần 5 năm, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước.Không tính năng luợng và lương thực, CPI Tháng 1 tăng 2.3% so với cùng kỳ năm trước.Những số liệu mới này giúp sức thuyết phục các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Quỹ dự trữ liên bang quyết định tăng lãi suất.Cũng theo các số liệu của Bộ lao động, giá hàng bán sỉ, là giá bán mà nhà sản xuất mong đợi, tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm.Hôm Thứ Ba, thống đốc FED Janet Yellen điều trần tại Capitol Hill với loan báo quyết định tăng lãi suất căn bản có thể phát sinh bất cứ lúc nào.Giới phân tích phỏng đoán kỳ họp ngày 14 và 15-3 của FED sẽ tăng lãi suất.Phân tích thông báo của Bộ lao động cho thấy gần 50% động lực tăng giá là nhiên liệu xăng dầu – giá thuê nhà, quần áo và xe hơi cũng tăng. Giá năng luợng tăng 10.8%, là mạnh nhất 12 tháng kể từ Tháng 11-2011.