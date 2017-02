Mã Lai: Bắt Cô VN, Nghi Ám sát Kim Jong-nam; Đoàn Thị Hương, 29 Tuổi, Bị Bắt Tại Malaysia

KUALA LUMPUR - 1 phụ nữ sử dụng giấy tờ Vietnam bị bắt tại phi trường của thủ đô Malaysia vì có liên quan với cái chết đột ngột hôm Thứ Hai của Kim Jong-nam, anh khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un.Kim đuợc tin là bị đánh thuốc độc – cảnh sát xác nhận đang tìm kiếm vài nghi can khác.Nghi can bị bắt tại phi trường đuợc xác nhận lý lịch là Đoàn thị Hương 28 tuổi.Truyền thông Nam Hàn đưa tin 2 phụ nữ, có lẽ là gián điệp Bắc Hàn, can dự vụ hãm hại đã đào thoát bằng taxi.Cảnh sát sở tại không xác nhận tin này.Hình ảnh không rõ đưa lên làn sóng truyền hình Nam Hàn và Malaysia là 1 phụ nữ mặc áo T-shirt trắng với 3 mẫu tự lớn LOL.Malaysia chưa chính thức xác nhận người chết tại phi trường là Kim Jong-nam. Kim du lịch với tên Kim Chol. Nhưng, chính quyền Seoul dám chắc là con trưởng của cố lãnh tụ Kim Jong-il.Trước đó có tin 1 phụ nữ đến từ Myanmar bị bắt – không rõ người này có phải là nghi can đang bị giữ.Nhà báo nhắc lại: chú duợng của lãnh tụ Kim Jong-un là Chang Song-thaek bị hành quyết năm 2013.Báo Malaysia đưa tin: Kim Jong-nam bị ám hại trong lúc chờ đáp 1 chuyến bay đi Macau lúc 10 giờ sáng, dẫn nguồn cảnh sát.Chưa rõ Kim Jong-un bị giết bằng cách nào, bị tạt hoá chất, bị xịt hơi độc, chích thuốc độc hay bịt mặt bằng khăn tẩm độc dược.Nguồn ẩn danh từ chính quyền Hoa Kỳ tin rằng Kim Jong-nam bị gián điệp Bắc Hàn đánh thuốc độc.Tại Seoul, giám đốc tình báo Lee Byung-ho báo cáo cơ quan lập pháp rằng Pyongyang muốn giết Kim Jong-nam từ 5, 6 năm nhưng ông ta đuợc Trung Cộng che chở.1 số phân tích không hiểu động lực ám hại, bởi Kim Jong-nam không đe dọa quyền lãnh đạo của em út.Trong khi đó bản tin của trang mạng Sputnik bằng tiếng Nhật và tiếng Nga đều trích dẫn tin của báo Orientaldaily tại Mã Lai cho rằng người phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam là nghi can ám sát Kim Yong-nam.Trang mạng Sputnik còn giải thích các lý do tại sao Bắc Hàn chọn Mã Lai làm nơi ám sát Kim Yong-nam như sau.“Các nghi can trong vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã chọn Malaysia để hạ sát do chế độ miễn thị thực và có khả năng nhanh chóng rời khỏi sân bay.“Đây là kết luận của Yonhap sau khi một phóng viên của hãng này có mặt tại hiện trường gây án. Đặc biệt, phóng viên này đã phỏng vấn đại diện các hãng hàng không giá rẻ chuyên tổ chức các chuyến bay từ nhà ga thứ hai của sân bay.“"An ninh tại sân bay ở Thủ đô Kuala Lumpur là rất cao, các biện pháp phòng ngừa chống tấn công khủng bố cũng ở cấp độ cao, nhưng lối vào và lối ra của sân bay có thể là mắt xích yếu", — Yonhap dẫn lời người đối thoại lưu ý đến thực tế là thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh ở sân bay đòi hỏi rất ít thời gian.“Một lý do khác có thể là chế độ miễn thị thực giữa Bắc Triều Tiên và Malaysia từ năm 2009. Chế độ miễn thị thực cũng có hiệu lực giữa Việt Nam và Malaysia.“Hôm thứ Hai, Kim Jong-nam — con trai cả của nhà cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đột nhiên bị trúng độc tại Malaysia và chết. Báo Malaysia Orientaldaily (bằng tiếng Trung Quốc) trích dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết hai nữ nghi phạm không phải công dân CHDCND Triều Tiên hoặc Hàn Quốc, mà là người có quốc tịch Việt Nam.”Bản tin tiếng Nhật của Sputnik còn cho biết thêm rằng, “Nguồn tin cho biết rằng hiện nay trên toàn thành phố đang tiến hành hoạt động chặn bắt hai nữ gián điệp đã trốn thoát khỏi hiện trường gây án. Nguồn tin ghi nhận rằng cảnh sát đang xem xét các phương án xảy ra vụ ám sát theo đơn đặt hàng.”Ngoài ra hôm Thứ Tư, một bản tin của báo The Washington Post cũng cho biết rằng 2 ngày sau vụ ám sát, lúc hơn 8 giờ sáng Thứ Tư, một người phụ nữ đã bị bắt tại phi trường ở cùng khu vực nơi mà vụ ám sát đã xảy ra và được xác định có khả năng là một trong những nghi phạm. Người phụ nữ lúc đó đi du hành với hộ chiếu Việt Nam có tên Doan Thi Hoang, 29 tuổi, theo cảnh sát cho biết.