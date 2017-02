TC Thách Thức Ưu Thế Quân Sự Phương Tây

LONDON - Tiến bộ kỹ thuật quân sự của Trung Cộng đã đạt tới mức “tương đương” phương Tây, theo nhận xét của cơ sở nghiên cứu “International Institute for Strategic Studies - IISS” trụ sở London - thế chế ngự của các hệ thống vũ khí tân tiến của phương Tây không còn là tự có.Quân phí 2016 của Trung Cộng bằng 1/3 châu Á và sắp tăng xuất cảng vũ khí. Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng trong năm qua là 145 tỉ MK, cao gấp 1.8 lần chi phí quốc phòng của Nhật và Nam Hàn cộng lại. Riêng Hoa Kỳ có ngân sách quốc phòng lớn hơn, với 604.5 tỉ.IISS cho hay về không quân, Trung Cộng có thể so sánh với phương Tây – phi cơ không người lái của Trung Cộng đã xuất hiện tại Saudi Arabia và Nigeria. Không quân Trung Cộng đã có phi đạn tầm ngắn hiệu qủa cao mà chỉ 4, 5 cường quốc có khả năng sản xuất. Thêm vào đó, phi đạn không đối không dự tập trận trong năm qua là khắc tinh của phi cơ tiếp xăng và phi cơ báo động sớm mà trước đây không thấy bị đe dọa.Giám đốc IISS John Chipman nhận định: thế chế ngự của phương Tây không là tự nhiên nữa. IISS khuyến cáo: khả năng hiện đại hoá kỹ thuật quân sự tinh vi gây phức tạp các phương án quân sự.IISS nhận thấy NATO chỉ từ từ tăng quân phí, là nhu cầu cấp bách mà TT Obama từng nhắc nhở. Cho tới nay, chỉ có Hy Lạp và Estonia có ngân sách quốc phòng bằng 2% GDP – quân phí của Anh bằng 1.98% GDP, tuy là lớn nhất châu Âu.Theo IISS, với quân phí 60 tỉ MK, Nga là quan ngại an ninh chính.