Hội Ái Hữu Trà Vinh Họp Mặt Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Santa Ana, (Bình sa) -- Trưa Chủ Nhật 12 tháng 2 năm 2017 tại nhà hàng Majesty, Hội Ái Hữu Trà Vinh đã tổ chức buổi họp mặt Tân Xuân Hội Ngộ, ngoài đồng hương Trà Vinh còn có sự tham dự của một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương bạn, các cơ quan truyền thông và thân hữu.Điều hợp chương trình ông Võ Trung Tín Tổng Thư Ký hội.Trước khi khai mạc đoàn Lân trình diễn chào mừng quan khách và đồng hương trong tiếng pháo nổ vang.Sau đó đại diện Ban tổ chức lên thông qua chương trình.Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, sau đó Giáo Sư Văn Tường, Hội Trưởng cùng một số qúy vị cao niên cũng như qúy vị trong Ban Chấp Hành lên niệm hương trước bàn thờ tổ quốc.Sau nghi thức niệm hương Ông Hội Trưởng Giáo Sư Văn Tướng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến qúy quan khách và đồng hương đã yểm trợ cho hội trong nhiều năm qua để hội có phương tiện sinh hoạt và duy trì đựợc truyền thống của quê hương Trà Vinh mỗi năm có ngày Tân Xuân Hội Ngộ, có ngày họp mặt Hè… Ông tiếp: “Vì Trà Vinh là một tỉnh có nhiều sắc dân sinh sống nên trong phần phát biểu có tiếng Hoa và tiếng Khmer.”Tiếp theo ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó Tổng Thư Ký lên điều hợp chương trình bầu cử Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020, trong phần nầy tất cả đồng hương tham dự đã đồng ý lưu nhiệm toàn bộ các cơ chế của hội. Sau đó mời qúy vị trong Ban chấp hành lên ra mắt đồng hương.Sau đó là phần chúc thọ các cụ cao niện và lì xì đầu xuân cho các em thiếu nhi tất cả cùng chụp hình lưu niệm nhân Tết Đinh Dậu 2017.Trong dịp nầy, ban báo chí cho phát hành Đặc San Xuân Trà Vinh số 17, hình bìa với tấm hình “Phát giải Khuyến Học tại buổi hội ngộ Hè” do Hội Ái Hữu Trà Vinh tổ chức, dưới tấm hình có câu “Đầu tư vào tuổi trẻ là quan trọng nhất. Bởi vì tuổi trẻ chúng ta còn thấy một sự tiếp nối...” Đặc san khổ Magazine, dày 200 trang với nhiều bài vở, tài liệu và hình ảnh giá tri nói về Trà Vinh.Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng ăn cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và đồng hương Trà Vinh đóng góp qua nhiều tiếc mục có tiếng Hoa, tiếng Khrme, Đặc biệt có các màn vũ của các em Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên, màn vũ của Cô Kim Khánh hướng dẫn, xen lẫn chương trình văn nghệ là phần xổ số lấy hên đầu năm với những giải thưởng giá trị do các mạnh thường quân bảo trợ.Buổi họp mặt mừng xuân diễn ra trong không khí thân tình của ngày Tết đối với bà con đồng hương Trà Vinh, mọi người cùng chúc Tết cho nhau những lời thật tốt đẹp trong niềm vui xuân của đồng hương quen biết nhau gặp lại để kể cho nhau những tin tức buồn vui trong cuộc sống xứ người, kẻ mất người còn tại quê nhà sau năm tháng cách xa.Buổi họp mặt rộn ràng vui trong đại gia đình Trà Vinh.Một số đồng hương đã tâm sự với chúng tôi: "Sống tại quê người có được ngày nầy cũng giống như ngày hội làng tại quê nhà, vì vậy hằng năm cứ trông đến ngày Tân Xuân Hội Ngộ để có dịp gặp lại nhau."Được biết Ông hội trưởng Giáo Sư Văn Tường đã được đồng hương Trà Vinh tín nhiệm nên đã liên tục làm hội trưởng từ nhiều năm qua...Mọi chi tiết cần biết về hội Trà Vinh xin liên lạc: GS Văn Tường (714) 895-7080, Võ Trung Tín (714) 545-0105.