Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bất ngờ từ nhiệm vì nói dối vụ gọi cho đại sứ Nga, và bị lật tẩy

Ông Flynn gọi cho đại sứ Nga về cấm vận của Mỹ: Tự làm hay ai ra lệnh? Ai biết gì? Biết lúc nào? Liên hệ Trump –Putin ra sao?

Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn (Carlos Barria / Reuters)

15/2/2017



Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã bất ngờ từ nhiệm vào tối khuya ngày 13/2/2017. Sự việc “lùng bùng” liên quan tới ông Flynn nổ ra vào ngày 9/2/2017 do một bài báo của tờ Washington Post. Sau đó, media và dư luận vào cuộc, áp suất chồng chất, và kết quả là ông Flynn đã từ nhiệm.

Thời điểm của các diễn biến đưa đến đột biến lớn cho nội các của tân Tổng thống Donald Trump, sau chỉ hơn 3 tuần tại nhiệm, và tạo ra khủng hoảng cho Tòa Bạch Ốc nói chung, cơ quan An ninh quốc gia nói riêng, như sau.

8/11/2016: Sau khi đắc cử tổng thống, ông Trump đã đưa cựu Tướng Michael Flynn vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia.

29/12/2016: TT Obama tuyên bố tăng thêm một số biện pháp cấm vận Nga vì đã nhúng tay vào lũng đoạn cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016 (bên cạnh những cấm vận cũ vì đã xâm chiếm vùng Crimea của Ukraine năm 2014). Ông Flynn đã gọi cho Đại sứ Nga Sergen Kislyak trong cùng ngày, theo tiết lộ của tờ The Washington Post, một giới chức của đội chuyển tiếp của TT Trump cho biết như vậy. Tuy nhiên, giới chức này nói cuộc điện đàm Flynn-Kislyak đã không đề cập tới vụ cấm vận.

30/12/2016: TT Nga Vladimir Putin nói là Moscow sẽ không trả thù biện pháp cấm vận của TT Obama (trong đó, Hoa Kỳ đã đuổi 35 giới chức ngoại giao Nga ra khỏi nước cấp kỳ trong 72 tiếng đồng hồ). Tờ WP cho biết thái độ bất thường này của Nga đã khiến cho giới chức tình báo Hoa Kỳ nghi ngờ, nên đã xem xét lại những cuộc điện đàm mà họ đã thu được từ tòa đại sứ Nga. Họ đã tìm thấy có cuộc gọi của ông Flynn. Bà Sally Yates, lúc đó là bộ phó Bộ Tư pháp, nhận định là những phát biểu của ông Flynn “rất trầm trọng.”

Trong cùng ngày, ông Trump đã Tweet: “Bước đi tuyệt vời của Putin khi biết hoãn lại như vậy – Tôi luôn biết là ông ta rất thông minh (Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!).”

12/1/2017: Ký giả David Ignatius WP cho biết, hai ông Flynn và Kislyak điện thoại nhiều lần trong ngày 29/12/2016. Ignatius đã tự hỏi “Ông Flynn đã nói điều gì, và liệu có ảnh hưởng thiệt hại tới vụ cấm vận hay không?”, dù ông được một giới chức trong đội chuyển tiếp của ông Trump nói là cuộc điện đàm không liên quan tới vụ cấm vận.

13/1/2017: Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với báo chí rằng hai ông Flynn và Kislyak chỉ nói tới cuộc điện đàm giữa hai ông Trump và Putin sau ngày lễ nhậm chức.

15/1/2017: Phó Tổng thống Mike Pence, đã tuyên bố với quốc dân trong cuộc phỏng vấn Face the Nation trên đài CBS, rằng ông Flynn “đã không bàn luận gì liên quan tới quyết định trục xuất các giới chức ngoại giao Nga hay lệnh cấm vận Nga.”

19/1/2017: Bà Yates, phó Bộ trưởng Tư pháp, và những giới chức tình báo như Giám đốc an ninh quốc gia James Clapper, Giám đốc CIA John O. Brennan, Giám đốc FBI James Comey cùng bàn thảo “phải làm gì” với nguồn tin về nội dung trao đổi Flynn - Kislyak liên quan tới cuộc cấm vận. Ông Comey đã chống lại ý kiến thông báo tới nội các của ông Trump. Nhưng ba người còn lại đồng thuận là phải báo cáo.

23/1/2017: Ông Spicer nói với các ký giả là đã nói chuyện với ông Flynn tối hôm trước (January 22). Ông Flynn cho biết chỉ nói chuyện với ông đại sứ Nga có một lần, chia buồn vụ máy bay Nga rớt, cuộc nội chiến tại Syria, Giáng Sinh, và cú điện đàm của lãnh đạo hai nước. Bà Yates lại nêu vấn đề với ông Comey, theo tờ WP, và ông Comey đã bỏ đi ý tưởng chống đối ban đầu.

26/1/2017: Bà Yates đã thông tin tới Tư vấn Tòa Bạch Ốc Donald McGahn, về cuộc điện đàm, theo ông Spicer cho biết trong cuộc họp báo hôm 14/2/2017, và ông McGahn đã thông báo ngay cho ông Trump cùng những giới chức khác biết. Họ thẩm định rằng ông Flynn đã không phạm pháp. Nhưng vì ông Flynn đã làm mất niềm tin của tổng thống nên ngày 13/2 đã bị sa thải, theo ông Spicer.

Theo tờ New York Time, cơ quan FBI cũng đã thẩm vấn ông Flynn (không rõ ngày nào) ngay trước khi thông tin với ông McGahn. Trong buổi này, ông Flynn cũng đã không nói thật với FBI. Như vậy, ông có thể bị luận tội sau này.

Ngày 7&8/2/2017: Ông Flynn nói với tờ WP là ông đã không hề đề cập đến vụ cấm vận trong cuộc điện đàm với ông Kislyak. Ngày hôm sau, phát ngôn nhân của ông Flynn đổi lại là ông cố vấn an ninh “không thể biết chắc là đề tài cấm vận đã không xuất hiện trong cuộc điện đàm.”

9/2/2017: Đài NBC News tường thuật là ông Pence chỉ được biết tới cuộc thông báo của Bộ Tư pháp với Tòa Bạch Ốc về vụ ông Flynn 15 ngày sau khi sự việc xảy ra.

10/2/2017: The New York Times cho biết cuộc điện đàm Flynn-Kislyak đã được giải âm và có văn bản. Cuộc gọi này có thể vi phạm luật pháp.

Ngày 11&12/2017: Ông Trump đã không tuyên bố gì về vụ này. Trong buổi tiệc tiếp đãi Thủ tướng Nhật Abe tại khu nghỉ mát sang trọng Mar-a-Lago của ông Trump, ông Flynn cũng có mặt bên cạnh tổng thống và được tham dự các bàn thảo liên quan tới vụ bắn thử hỏa tiễn của Bắc Hàn.

13/2/2017: Bà Kellyanne Conway, tư vấn tổng thống, nói với đài MSNBC là ông Flynn hoàn toàn được tổng thống tin cậy. Vài tiếng sau, ông Flynn từ chức, mà theo Phát ngôn nhân Spicer cho biết trong cuộc họp báo sáng hôm sau, thì ông Flynn bị ông Trump sa thải vì đã mất niềm tin.

15/2/2017: Trong cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Do Thái Netanyahu, ông Trump lại hết lời ca ngợi ông Flynn, đổ tội cho báo chí là đưa “fake news” và đã tường thuật những điều rò rỉ “phi pháp”, đã đối xử không công bằng với ông Flynn. Câu hỏi đặt ra là: tại sao ông Trump lại sa thải ông Flynn nếu quả thật những rò rỉ là fake news và không công bằng?

Các nghi vấn được đặt ra về TT Trump và những nhân viên thân tín của ông qua xì-căng-đan lớn này là:

Tại sao được thông báo từ ngày 26/1/2017 mà ông Trump không có động thái gì, không thông báo cho Phó TT Pence để đưa sự thật đến quốc dân, nhất là sau khi ông Pence đã công bố sai sự thật (15/1/2017) do tin tưởng lời của ông Flynn? Phải chăng ông Trump đồng lõa với ông Flynn để ỉm đi chuyện làm sai trái của ông Flynn và lừa dối quốc dân? Nếu không nhờ những nỗ lực của truyền thông nói chung, và của tờ WP nói riêng, thì sự thật đã không bao giờ ra ánh sáng. Ông Flynn đã tự ý nói chuyện cấm vận với đại sứ Nga hay do lệnh của ông Trump? Tại sao ông Trump vẫn cho phép ông Flynn tham dự những buổi sinh hoạt mang tính quốc phòng cao khi biết là ông Flynn có thể gặp nguy cơ bị Nga tống tiền.

Điều rõ rệt là qua những tuyên bố của ông Trump trong suốt thời gian tranh cử cho đến nay, thì chủ trương thân Nga, ngưỡng mộ Putin, chính sách muốn xóa bỏ cấm vận đối với Nga (bất kể những vi phạm hiệp ước quốc tế và chính sách xâm lược, vi phạm nhân quyền của Putin) vẫn được ông Trump duy trì, và không khác gì những điều mà ông Flynn đã thực hiện.

Hiện đang có nhiều cuộc điều tra của giới chức tình báo và lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với ông Flynn và những cộng sự viên thân tín của ông Trump. Theo tờ NYT 15/2/2017, đã có nhiều giới chức trong ủy ban tranh cử của ông Trump liên lạc với tình báo Nga trong thời gian tranh cử. Ông Trump cũng đã nhiều lần phủ nhận bàn tay khuynh đảo của Nga trong cuộc bầu cử, nhưng khen ngợi Wikileaks vì đã tấn công tin tặc vào hệ thống của Ủy Ban Tranh Cử Quốc Gia Đảng Dân Chủ để làm lợi cho ông Trump, mà theo tình báo Hoa Kỳ thì chính tin tặc Nga đã ăn cắp các dữ liệu này và chuyển giao cho Wikileaks.

Mục tiêu của các cuộc điều tra cũng là để khai quật ra sự thật về mối liên hệ mật thiết giữa ông Trump và Putin, phải chăng Putin đang nắm giữ những bí mật mà ông Trump không muốn bị tiết lộ và do đó, có thể bị Putin tống tiền như kết luận của cựu tình báo Anh Christopher Steele. Quốc hội cũng có quyền gởi trát đòi giấy khai thuế mà ông Trump nhất định không trưng ra, để qua đó có thể tìm hiểu xem ông Trump có những tài khoản, tiền nợi, hay thương vụ gì bên Nga. Tất cả những điều mờ ám này đều có thể làm hại đến an ninh quốc gia.