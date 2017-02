Nhật Ký Biển Đông : Thực Tế Chính Trị và Lý Tưởng



Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Hai ghi nhận sự những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới :

-CNN News ngày 1/2/2017: “Liên Hiệp Phi Châu vừa kêu gọi các thành viên rút lui tập thể khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC). Tuy nhiên nghị quyết không có tính ràng buộc trong khi Nigeria và Senegal chống lại việc rút lui. Nam Phi và Burundi đã quyết định rút ra khi cáo buộc Tòa Hình Sự Quốc Tế làm giảm chủ quyền và chi nhắm vào các quốc gia Phi Châu một cách bất công. ICC đã phủ nhận cáo buộc này và nhấn mạnh rằng tổ chức chỉ tìm công lý cho các nạn nhân chiến tranh tại Phi Châu.”

Có thể các quốc gia Phi Châu nghĩ rằng Tòa Án Hình Sự Quốc Tế là một công cụ của Tây Phương, chưa bao giờ lên án hoặc truy tố các quốc gia Tây Phương đã can thiệp quân sự trên quy mô toàn cầu và giết hại biết bao nhiêu thường dân vô tội.

- Foreign Policy Magazine ngày 1/2/2017: “Thủ Tướng Najib Razak của Mã Lai và Tổng Thống Joko Widodo của Nam Dương nói rằng sắc lệnh cấm di dân từ bảy quốc gia Hồi Giáo của Ô. Trump không ảnh hưởng tới nước họ cho nên khuyên dân chúng nên giữ im lặng.”

Đây là thái độ khôn ngoan. Mình là nước nhỏ, chuyện nước lớn không ảnh hưởng tới mình thì nên “thủ khẩu như bình”, sức đâu mà chống đối cho gây thù chuốc oán.

-Tổng Hợp: Tổng Thống Donald Trump đe dọa cắt đứt ngân khoản tài trợ cho Đại Học Berkeley California (UC. Berkeley) sau khi sinh viên biểu tình đốt phá không cho chủ bút tờ Breibart có lập trường bảo thủ nói chuyện tại đây. Ô. Trump nại lý do họ đã ngăn cản tự do ngôn luận. Khoảng 1500 sinh viên trong đó có 150 người mang mặt nạ đã đập phá và đốt một số toà nhà trong khuôn viên đại học.

Tôi không bênh Ô. Trump nhưng từ lúc còn tranh cử tới nay, thành phần chống đối Ô. Trump đểu cực đoan quá khích, chửi thề tục tĩu, đập phá, đốt cờ nhưng lại cứ lên án Ô.Trump là cực đoan. Có xem các cuộc biểu tình trên truyền hình mới thấy đàn bà con gái Mỹ dữ dằn quá, không hiền lành như ta tưởng. Các thành phần nhân danh nhân đạo, dân chủ, tự do, nhân quyền đã hành động như những kẻ phát-xít. Tại các nước nhỏ, nếu biểu tình như thế này thì đã rúng động thế giới, nhưng ở Mỹ thì chỉ là chuyện “uống cà-phê buổi sáng” mỗi ngày. Xin nhớ cho, ở Mỹ không thể lật đổ chính quyền bằng những cuộc biểu tình như ở Thái Lan, Nam Hàn. Quốc Hội và Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ không chịu áp lực từ đường phố. Ngày xưa “Được làm vua, thua làm giặc” còn ngày nay, “Thắng cử làm vua, thua đi biểu tình” và biểu tình liên tục, nại mọi cớ để biểu tình và biểu tình có thù lao.

-Reuters ngày 2/2/2017: “Tòa Bạch Ốc hôm nay nói rằng việc Do Thái xây dựng thêm những khu định cư hay bành trướng ra ngoài khu vực hiện có tại vùng đất chiếm đóng không giúp ích gì cho việc tiến hành hòa bình với Palestines.” Ngoài ra cũng có tin là Ô. Trump cảnh báo Do Thái về một hành động như vậy.

Đây là lần đầu tiên bộ tham mưu của Ô. Trump có thái độ không đồng tình với việc Do Thái xây thêm các khu định cư tại khu vực chiếm đóng. Đây là hành động đúng nếu muốn Do Thái ngồi vào bàn hội nghị để giải quyết vấn đề Palestines. Thế nhưng vào tuần tới đây, Ô. Trump sẽ vô cùng khó xử khi tiếp Ô. Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc với lời hứa lúc tranh cử là di chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem. Nếu Ô. Trump làm thế sẽ tạo hỗn loạn trong quan hệ ngoại giao với thế giới Ả Rập. (at the risk of unleashing chaos in America’s relationship with the Arab world)

-Popular Mechanics ngày 3/2/2017: “Theo báo cáo của Tin Tức Quốc Phòng Trung Quốc, việc đóng hàng không mẫu hạm thứ hai có tên Sơn Đông (Shandong) đang tiến triển đều đặn. HKMH nội địa này được đóng tại một xưởng gần Thượng Hải, trong khi chiếc thứ nhất (Liêu Ninh) đang ở vào vị thế sẵn sàng chiến đấu.”

-UPI ngày 3/2/107: ”Đại sứ Nga tại Nam Hàn cảnh cáo là Mạc Tư Khoa sẽ có biện pháp nếu Hán Thành tiếp tục kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn hỏa tiễn THAAD. Kế hoạch này được Hoa Kỳ và Nam Hàn thỏa thuận năm 2016. Nga không lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ bằng Bắc Kinh thế nhưng vào ngày 3/2/2017, Đại Sứ Nga Alexander Timonin nói với báo chí Nam Hàn rằng nếu hệ thống hỏa tiễn được lắp đặt, Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác là tiến hành việc bảo vệ an ninh của Nga vì việc triển khai này tác động nguy hiểm tới khu vực.”

Đây là vấn đề vô cùng tế nhị. Nếu Nam Hàn vì muốn chống lại Bắc Hàn, cho phép Hoa Kỳ bố trí hệ thống lá chắn hòa tiễn THAAD, chắc chắn nền an ninh của Nga và Hoa Lục bị đe dọa. Hai nước này sẽ phối hợp với nhau trả đũa bằng cách giúp đỡ về mọi mặt cho Bắc Hàn hoặc hỗ trợ cho Bắc Hàn chế tạo bom nguyên tử…thì sẽ là thảm họa cho Nam Hàn và Nhật Bản. Cho nên Nam Hàn phải hết sức thận trọng.

-Reuters ngày 4/2/2017: “Thay vì xé bỏ thỏa hiệp hạt nhân với Ba Tư (như lời hứa lúc tranh cử), bộ tham mưu của Ô. Trump đang tìm phương thức tăng cường việc thi hành thỏa hiệp và tái thương thảo một số điều khoản (để chiều lòng Do Thái) thế nhưng cũng khó lòng thuyết phục năm cường quốc khác ngồi lại để duyệt lại thỏa hiệp này.”

Thế mới hay “hứa” thì dễ, ai cũng có thể hứa chuyện trên trời được. Nhưng thực hiện thì mới khó. Cũng giống như cậu con trai đang tán tỉnh cô gái, hứa sẽ chiều em hết mực, cái gì em muốn anh cũng sẽ làm cho em. Nhưng khi dẫn nhau đi mua sắm, cô gái chỉ vào cái nhẫn kim cương giá khỏang 100,000 đô-la thì cậu con trai có thể té xỉu ngay tại chỗ (tiếng Việt đổi đời gọi là đột qụy).

-AP ngày 4/2/2017: “Tổng Thống Putin nói rằng chính quyền Ukraina đã cố tình làm tình hình căng thẳng thêm để lôi kéo sự hỗ trợ của tân Tổng Thống Donald Trump. Cuộc chiến leo thang trong năm ngày qua đã làm chính phủ và phe ly khai thiệt hại nặng nề. Ông “diều hâu” John McCain nói rằng Nga đang thử thách Mỹ tại Ukraina và thúc giục Ô. Trump phải đánh trả (cho một nước xa lắc xa lơ, không ăn nhằm chi tới quyền lợi và an ninh của Hoa Kỳ).

-EuroNews ngày 4/2/2017: “Các người biểu tình tại Thủ Đô Bucharest, Lỗ Ma Ni đã phản đối việc chính quyền quyết định giảm nhẹ tội cho những viên chức tham nhũng. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ cuộc cách mạng 1989. Cả trăm ngàn người đã xuống đường phản đối việc ban hành một sắc luật khẩn cấp cho phép các chính trị gia thoát tội tham nhũng nếu số tiền dưới 44,000 euros.”

Tham nhũng! Ôi căn bệnh bất trị của loài người giống như tệ nạn gái mãi dâm vậy. Ngoại trừ Tú Bà hay bọn ma-cô dắt mối, không ai bao che cho mại dâm cả. Thế nhưng trong tham nhũng người ta lại bao che cho nhau. Tham nhũng cũng giống như con quỷ trăm đầu. Chặt đầu này nó mọc đầu khác, vô phương chữa trị. Ở Mỹ này vì không diệt được nạn hút cần-sa cho nên người ta đã hợp pháp hóa cho dễ kiểm soát. Do đó, có lẽ loài người cũng nên nghĩ tới chuyện “hợp pháp hóa tham nhũng” bằng một đạo luật và ghi vào trong hiến pháp đàng hoàng. Ở Mỹ này người ta không bao che cho tham nhũng nhưng đàn em tham nhũng, hay tham nhũng cùng đảng sẽ được các ông tổng thống ân xá vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Như thế là vui vẻ cả làng, tham nhũng ở tù ít năm ra tù lại sống khơi khơi.

-UPI ngày 5/2/2017: “Hải quân Hoa Kỳ đã chính thức cho nghỉ hưu HKMH Enterprise trong một buổi lễ tại Virginia vào ngày 3/2/2017, chấm dứt 55 năm phục vụ và được thương mến đặt cho cái tên “Big E”. Tàu chiến này đã không còn hoạt động từ năm 2012 và bỏ neo tại bến đậu chính của nó tại Norfolk, Virginia là nơi mà các chuyên viên đã tháo gỡ lò phản ứng nguyên tử trên con tàu. Được coi là căn cứ quân sự nổi, góp vai trò quan trọng vào những xung đột trên thế giới - khởi đầu từ Cuộc Khủng Hoảng Hỏa Tiễn Cuba cho tới tham gia tác chiến sau biến cố 9/11/2001 để tấn công khủng bố. Nó là con tàu cuối cùng của Hải Quân Hoa Kỳ rời khỏi bờ biển Việt Nam để thi hành chiến dịch di tản khi cuộc Chiến Tranh Việt Nam kết thúc năm 1975.”

-Good Morning America ngày 7/2/2017: “Chủ Tịch Hạ Viện Anh John Bercow được hoan nghênh nhiệt liệt khi loan báo quyết định chống đối lại việc Tổng Thống Donald Trump đọc diễn văn tại quốc hội trong chuyến công du sắp tới với lý do Ô. Trump đã cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ công dân từ bảy nước Hồi Giáo.”

Đây cũng là chuyện lạ. Cả hoàng gia, chính phủ và quốc hội Anh đã trải thảm đỏ để nghênh tiếp Ô. Tập Cận Bình và gọi đây là “Thời kỳ hoàng kim giữa hai nước” nhưng lại chống đối Ô. Trump- lãnh tụ một quốc gia đồng minh thân thiết nhất của Anh. Theo tôi nghĩ, Ô. Trump có thể hủy bỏ chuyến công du Anh mà thiệt hại không phải về phía Mỹ mà về phía Anh. Anh Quốc sẽ là “lương tâm của nhân loại” hay đây là thời kỳ mạt vận? Nước Anh hiện có 2,706,066 người Hồi Giáo tức 4.5% dân số, một con số đáng kể để ảnh hưởng tới cấu trúc xã hội, tôn giáo và chính trị của nước Anh. Thị trưởng Luân Đôn hiện nay là một người Hồi Giáo. Em gái của vợ ông Tony Blair - cựu thủ tướng Anh - đã cải đạo sang Hồi Giáo . Theo Quora. com, mỗi năm có khoảng 5200 người Anh cải đạo sang Hồi Giáo (United Kingdom : Kevin Brice, a researcher at the University of Wales Trinity Saint David, calculated that around 5200 Britons turn to Islam every year, and that the total number of converts is about 100,000.) Ngày nay đối thủ của Tin Lành và Ca-tô Giáo La Mã không phải là Phật Giáo hay Ấn Độ Giáo mà là Hồi Giáo. Chính vì thế mà Vatican đã tập trung vào sách lược cải đạo các quốc gia Á Châu nghèo khổ như Lào, Thái Lan, Miến Điện, Campuchea, Việt Nam, Mông Cổ…để bù đắp lại số tín đồ đã mất tại Âu Châu, Canada, Úc Châu và Hoa Kỳ. Theo ý kiến riêng của tôi, có thể chỉ là phỏng đoán, về lâu về dài Hồi Giáo sẽ thắng vì Tây Phương bị cột chặt vào lý tưởng dân chủ, tự do, nhân quyền. Âu Châu và Hoa Kỳ không thua trên các chiến trường nhưng thua ngay tại chính thủ đô của mình, chính trên đất nước mình. Lý tưởng dân chủ, tự do, nhân quyền rất tốt cho mỗi cá nhân nhưng chưa chắc đã bảo vệ được bản sắc, sự an nguy và toàn vẹn của một dân tộc. Dân chủ, tự do, nhân quyềnquá độ có thể dẫn tới chia rẽ, hỗn loạn và chia cắt lãnh thổ. Dân chủ tự do quá trớn sẽ là một thảm họa cũng giống như chủ nghĩa cực đoan. Trước đây người ta nói rằng chính dân chủ, đối lập và chống đối nhau - tức vì có tự do dân chủ cho nên các quốc gia Tây Phương ngày càng phát triển. Quan niệm đó có thể đã sai rồi. Nhìn vào thực tế, nước Mỹ đang suy yếu đi chỉ vì sự chống đối lan tràn. Ngày 13/2/2017 Washington Post đi một bài viết có tựa đề, “Âu Châu hiển nhiên không đồng ý với nhau về nền dân chủ (Europe is starkly divided over whether democracy is working) trong đó đưa ra một biểu đồ quốc gia nào thỏa mãn với chế độ dân chủ, quốc gia nào không. Ôi dân chủ! Điều mà ta thương mến nhất có ngày lấy đi sinh mệnh của chính ta, bởi vì dân chủ cũng là tự do xuống đường chửi bới, đốt phá, ngăn cấm và đánh đập người khác.

-ABC News ngày 7/2/2017: “Đội tàu đặc nhiệm của Hoa Lục đã kết thúc chuyến viếng thăm bốn nước ở vùng Vịnh Ba Tư giữa lúc Hoa Lục gia tăng sức mạnh hải quân trên biển bằng sự hiện diện tại vùng chiến lược sinh tử này. Ba tàu chiến đã rời Kuwait vào ngày 5/2/2017 sau khi ghé Saudi Arabia, Qatar và Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ( United Arab Emirates ).”

Hãy thử nhìn lại năm 1958 khi Hoa Lục còn lạc hậu, co cụm trong đất liền. Để bảo vệ Đài Loan, Hoa Kỳ đã đưa tàu chiến áp sát bờ biển Trung Hoa chỉ cách 3 hải lý khiến Chu Ân Lai tức giận tuyên bố lãnh hải của họ là 12 hải lý. Thế nhưng ngày nay, họ đã có hàng không mẫu hạm và tàu chiến nghênh ngang trên khắp các đại dương. Nếu Mỹ cứ tiếp tục thù nghịch với Nga mà không lo đối phó với Ông Con Trời thì coi chừng quá trễ. Nước Mỹ do bị truyền thông đầu độc và 8 năm chống Nga của Ô. Obama - kể cả một số thành viên của Đảng Cộng Hòa như TNS. John McCain, TNS. Lindsey Graham và TNS. Mitch McConnell - đã coi Nga là kẻ thù số 1 trong khu thực tế Hoa Lục mới là kẻ thù tiềm tàng có thể tranh ngôi vị bá chủ thế giới với Mỹ. Cho nên người xưa đã có thí dụ để mô tả sự mù quáng, “Sợi lông tơ ban đêm thì thấy. Còn trái núi sừng sững trước mặt thì không thấy”.

-AP (Brussels) ngày 15/2/2017: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis vừa đưa ra một tối hậu thư mạnh mẽ với các quốc gia thuộc khối NATO là họ phải tăng thêm chi phí quốc phòng vào cuối năm nay nếu không thì chỉ nhận được cam kết vừa phải (moderate its commitmnent) từ Hoa Kỳ mà thôi.” Ô. Mattis nói một câu “xanh rờn”: “Hoa Kỳ không thể lo cho sự an nguy của cháu con tương lai của quý vị hơn là quý vị”. (Americans cannot care more for your children's future security than you do.)

Trước thực tế kinh tế khó khăn của đất nước và các nước Âu Châu tuy đóng góp ít oi nhưng lại kêu gào Hoa Kỳ hết lòng hỗ trợ, Bộ Tham Mưu của Ô. Trump phải tính lại. Tôi nghĩ rằng các nước Âu Châu cuối cùng cũng phải mở thêm hầu bao tức đóng góp 2% lợi tức quốc gia cho chi phí quốc phòng mà thôi.



Tình hình Syria :

-ABC News ngày 7/2/2017, “Tổng Thống Assad của Syria nói rằng Âu Châu không thể có vai trò trong việc tái thiết Syria trừ phi họ thay đổi chính sách đối với vùng Trung Đông. Ô. Assad cho rằng Âu Châu đã hỗ trợ cho phe phiến quân là lực lượng đã gây ra sự tàn phá Syria và Âu Châu không thể vừa tàn phá vừa xây dựng cùng lúc. Còn tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump về việc chống khủng bố là hứa hẹn nhưng còn quá sớm để mong chờ những gì sẽ diễn ra trên bộ.”

-AP ngày 9/2/2017: “Một phi cơ chiến đấu Nga vô tình oanh kích trúng một tòa nhà tại bắc Syria giết chết ba và làm bị thương 11 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang trú đóng tại đây. Tổng Thống Putin đã lập tức gọi điện thoại bày tỏ sự đáng tiếc của biến cố với Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và gửi lời chia buồn trước thảm kịch này.”

Hiện nay tình hình Syria vẫn còn phức tạp khi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria để cùng phe phiến quân chống lại Nhà Nước Hồi Giáo. Trong một cuộc phỏng vấn phổ biến trên Yahoo News ngày 11/2/2017, Tổng Thống Assad cho biết ông có thể hoan nghênh lính Mỹ có mặt trên đất nước ông nếu đó là một nỗ lực thật sự (genuine) để chống lại quân khủng bố và một mối quan hệ mới giữa Nga và Hoa Kỳ. Ngoài ra ông cũng bác bỏ hình ảnh và tin tức về sự tra tấn và giết hại các đối thủ chính trị và gọi đó là phỏng đoán và giả tạo. Theo Washington Post ngày 11/2/2017, Ba Tư đã cho phép máy bay Nga được sử dụng không phận trong những chiến dịch quân sự tại Syria. Nếu Mỹ đe dọa Ba Tư, để sống còn, Ba Tư có thể sẽ cho phép Nga thiết lập các căn cứ hải quân tại Vịnh Ba Tư thì sẽ là một thảm họa cho Tây Phương. Cho nên chèn ép Ba Tư để chiều lòng Do Thái là sách lược ngoại giao mù quáng như kiểu Ô. John McCain lúc nào cũng đòi mở một cuộc chiến với Ba Tư và Syria. Làm chính trị lớn mà phản ứng theo thương-ghét theo kiểu Ô. John McCain thì đất nước “từ chết tới bị thương”. Ông chết thì không sao, nhưng cả nước chết, thế giới lâm nguy, hàng vạn thanh niên hy sinh trên chiến trường mới là điều đáng nói. Hình như Ô. McCain không quan tâm tới những điều này mà chỉ “thích nói” để bù đắp lại sự thất bại của ông trước Ô. Obama.



Tình hình Biển Đông :

-Bloomberg News ngày 4/2/2017: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis nói rằng mọi nỗ lực để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông đã kiệt sức sau khi Bộ Trưởng Ngoại Giao Tillerson dường như bày tỏ thái độ cứng rắn hơn với Hoa Lục. Nói chuyện tại Đông Kinh (Tokyo) sau khi gặp Bà Bộ Trưởng Quốc Phòng Tomomi Inada, Ô. Mattis đã cáo buộc Hoa Lục xé nát niềm tin (shredding the trust) của các nước láng giềng, và rằng quyền tự do hàng hải vẫn là tuyệt đối và mọi quốc gia phải tuân theo luật lệ.” Theo AP, Bắc Kinh nói rằng Hoa Kỳ đã làm tình hình ổn định của khu vực trở nên nguy hiểm sau khi Ô. Mattis tái cam kết “kề vai sát cánh” với Nhật Bản và hiệp ước phòng thủ chung bao gồm cả Đảo Điếu Ngư (Senkaku) hiện đang tranh chấp với Bắc Kinh.”

-VOA News ngày 8/2/2017: “Trung Quốc nổi lên như quốc gia hàng đầu cung cấp du khách cho Việt Nam năm vừa qua, một thực tế có thể giúp mở rộng thêm mối quan hệ đã bị tổn thương bởi những tranh chấp biển đảo và sự nghi ngại lẫn nhau suốt chiều dài lịch sử. Số lượng du khách Trung Hoa đổ vào các nước láng giềng Đông Nam Á đã lên tới 250,000 trong Tháng Giêng, hơn hẳn những quốc gia khác ¼ trong tổng số của cả tháng. Theo các giới chức Việt Nam, số du khách Trung Hoa gia tăng 68% trong Tháng Giêng 2016. Số lượng du khách Trung Hoa đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế của Hồng Kông và Đài Loan trong thập niên qua và đưa các quốc gia này lại gần Hoa Lục hơn sau những thời kỳ cọ sát.”

Du lịch là kỹ nghệ kiếm tiền nhanh và rẻ nhất nhưng nó cũng đem lại một số hệ quả xấu. Một số lượng du khách quá đông đổ vào một bãi biển hay một hòn đảo sẽ phá hủy và gây ô nhiễm môi trường, đồng thời bùng phát kỹ nghệ gái điếm như Pattaya, làm xấu bộ mặt của Vương Quốc Thái Lan. Nếu như năm hay mười triệu du khách Tàu có đổ dồn tới các nước Âu Châu hay Hoa Kỳ thì vẫn không làm thay đổi cấu trúc hay bộ mặt của các quốc gia này. Nhưng nếu nó đổ tới các nước nghèo khổ như Thái Lan, Việt Nam, Lào, Kampuchea thì hàng quán, khách sạn mang bảng hiệu Tàu sẽ mọc lên như nấm. Rồi những người phục vụ kỹ nghệ du lịch sẽ học tiếng Tàu để giao dịch…khiến những thành phố đó biến thànhChina Town (Phố Tàu) lúc nào không hay. Cho nên các nước nghèo khổ như Việt Nam đừng thấy du khách Tàu đổ tới mà mừng. Coi chừng họa đi theo đó. Ngoài ra, du khách Tàu có đến Việt Nam là để thưởng thức những “nét Việt Nam”. Nếu đến nơi mà bảng hiệu, hàng quán, khách sạn, nhân viên phục vụ đều nói tiếng Tàu thì thà họ du lịch Quảng Đông, Hải Nam có lẽ còn sướng hơn. Do đó, muốn hấp dẫn du khách ngoại quốc thì phải giữ nguyên “bản sắc Việt”. Chẳng hạn, mình du lịch Ba -Lê (Paris) là muốn thưởng thức những phong cảnh và nét đẹp của Pháp. Nhưng đến đó nó lại là một thành phố Tàu, thành phố Mỹ thì đến đó làm gì.

-AP ngày 10/2/2017: “Tổng Thống Donald Trump vừa tái xác nhận lập trường đã có từ lâu về “Một Nước Trung Hoa” trong cuộc điện đàm với Chủ Tịch Tập Cận Bình khiến làm giảm bớt lo lắng về một thay đổi trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Theo các viên chức Tòa Bạch Ốc và Trung Quốc, hai bên đã nói chuyện rất lâu vào ngày Thứ Năm 9/22017.” Việc giảm nhẹ căng thẳng với Hoa Lục của Ô. Trump cho thấy dù Ô. Trump có nói mạnh thế nào đi nữa thì đây vẫn chưa phải lúc Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc mà vẫn chỉ là “tái cân bằng lực lượng” như sách lược của Ô. Obama mà thôi hoặc đang hình thành chiến lược mới.

Việc Ô. Trump ân cần tiếp đó Ô. Abe cho thấy tình hình Bắc Á và Đông Nam Á không êm xuôi như chúng ta tưởng. Hoa Lục vẫn là đối thủ đáng ngại của Hoa Kỳ tại Á Châu. Reuters ngày 10/2/2017 đưa tin, “Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Abe đã mở một cuộc hội đàm kéo dài hai ngày vào Thứ Sáu 10/2/2017 nhằm củng cố thêm mối liên hệ đồng minh lâu đời, có lúc căng thẳng vì lập trường của Đảng Cộng Hòa về những vấn đề ngoại thương và an ninh. Hai nhà lãnh đạo đã ngồi xuống tại Phòng Bầu Dục, bắt tay nhau và mỉm cười để chụp hình. Ô. Abe bày tỏ một thái độ hy vọng khi nói chuyện trong bữa ăn sáng tại Phòng Thương Mại rằng ông mong muốn xây đắp một mối liên hệ tin cậy với vị lãnh đạo mới của Hoa Kỳ. Sau đó hai người đáp Air Force One của tổng thống Hoa Kỳ tới Mar-a-Lago là dinh thự nghỉ mát sang trọng của Ô. Trump ở Florida để đánh gôn và dùng tiệc tối.”

Việc Ô. Trump chưa vội có hành động mạnh bạo với Hoa Lục cho thấy Hoa Kỳ đang suy tính một chiến lược mới để đối phó với Trung Quốc. Với thực tế hiển nhiên trước mắt, Ô. Trump phải duyệt lại toàn bộ chính sách đối ngoại chứ không thể giữ “nguyên xi” như những lời hứa trong lúc tranh cử. Nếu không tạo được sự hòa hoãn với Nga thì Ô. Trump không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng Trung Đông do Ô. Bush Con tạo ra. Điều trần trước Quốc Hội cách đây vài hôm, tướng chỉ huy mặt trận A Phú Hãn đã xin phép tăng quân để phá vỡ thế bế tắc (stalemate) của cuộc chiến kéo dài đã 16 năm. Có thể trong nhiệm kỳ bốn năm, Ô. Trump cũng không giải quyết được cuộc chiến A Phú Hãn, Iraq và các cuộc khủng hoảng Syria, Libya, Yemen. Xin nhớ cho, đưa thêm quân vào tức sẽ tốn kém và thương vong - tạo điều kiện cho phe đối lập chống đối. Và đất nước lại rối beng thêm bên cạnh các vấn đề nhức đầu như ngăn chặn di dân từ bảy quốc gia Hồi Giáo, xây tường và chống khủng bố.



Nhận Định :

AP ngày 9/2/2017 loan tin, “Một con tàu Mã Lai chở thực phẩm và thuốc men để giúp các thành viên của nhóm thiểu số Hồi Giáo Rohingya bị ngược đãi đã tới Ngưỡng Quang vào ngày hôm nay khi các nhóm nhân quyền lên án quân đội Miến Điện đã tàn sát tập thể, hãm hiếp và phạm những tội khác với nhóm thiểu số này. Đoàn Tàu Thực Phẩm Nhỏ Cho Miến Điện ( Food Flotilla for Myanmar ) đã tới sau khi chiến dịch chống nổi dậy tiến hành khắp tiểu bang Rakhine nơi có khoảng 1 triệu người Rohingya sinh sống. Tuần rồi, các điều tra viên về nhân quyền của LHQ nói rằng “chắc chắn” quân đội Miến Điện đã phạm tội chống lại nhân loại khi tiến hành cuộc đàn áp này.”

Cũng theo AP ngày 9/2/2017, Giáo Hoàng Francis đã mạnh mẽ lên án việc thảm sát và hãm hiếp tập thể người Hồi Giáo Rohingya. GH. Francis nói rằng, “Người Hồi Giáo Muslim bị giết hại chỉ vì họ muốn sống với văn hóa và tín ngưỡng của họ.” (Rohingya Muslims were targeted "simply because they want to live their culture and their Muslim faith) .

Đây là vấn đề vô cùng nhức nhối của Miến Điện. Mặc dù ngày hôm nay Bà San Suu Kyi trên thực tế đang lãnh đạo đất nước cũng không sao giải quyết được. Theo Washington Post ngày 12/2/2017, Bà San Suu Kyi đã hối thúc quân đội và các phe sắc tộc vũ trang ký kết thỏa hiệp ngưng bắn. Lý tưởng và thực tế luôn luôn đối chọi nhau. Hoa Kỳ- quốc gia dang rộng cánh tay tiếp đón người di dân và nhập cư trong mấy trăm năm qua với tượng Nữ Thần Tự Do đứng sừng sững ở cửa biển tiến vào Nữu Ước thế mà ngày hôm nay cũng phải ngăn cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi Giáo cũng chỉ vì nạn khủng bố Hồi Giáo và người Hồi Giáo không sao thích nghi được với văn hóa, phong tục tập quán nơi họ đang sinh sống và đòi áp đặt luật lệ Hồi Giáo lên những xứ sở này (Sắc lệnh này đã bị tòa án Liên Bang bác bỏ). Trước đây trong thời gian tranh cử, GH. Francis cũng phê phán chính sách ngăn chặn di dân bất hợp từ Mễ Tây Cơ tràn vào Hoa Kỳ của Ô. Trump với câu nói, “Xây cầu chứ đừng xây tường”.

Có thể lời tuyên bố của GH. Francis sẽ gây bất mãn với Miến Điện- xứ sở mà Phật Giáo là quốc giáo. Mới đây GH. Francis lại lên tiếng chỉ trích chính sách hạn chế người nhập cư Hồi Giáo của Tổng Thống Donald Trump và cảnh báo về một chủ nghĩa dân tộc kiểu Hitler. Tôi không rõ Giáo Hoàng có đi quá xa trong việc phê phán Tổng Thống Donald Trump hay không khi so sánh Ô. Trump với Hitler. Hiện đã có cả ngàn biểu ngữ của nhóm Công Giáo Bảo Thủ treo tại Rome để phản đối Giáo Hoàng- điều chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội TCG. La Mã.

Hiện nay cả thế giới, do thực tế quá khó khăn, tài nguyên thiên nhiên mỗi lúc mỗi khô cạn và sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt…ai cũng phải đối đầu với thực tế. Thực tế chính trị ngày nay là: Xã hội không trộm cướp, đất nước không chiến tranh, công ăn việc làm, hàng hóa xuất cảng nhiều, cơm-áo-gạo-tiền, chồng giầu sang, vợ đẹp đẽ, con cái khôn ngoan, văn nghệ giải trí, vui chơi cho người dân…và một số quốc gia đang phải đối đầu với thảm họa di dân Hồi Giáo tràn vào đất nước mình. Giá nhà xuống thấp, chứng khoán tụt giảm, hàng hóa ế ẩm, thất nghiệp…có lẽ cũng chẳng còn tinh thần đâu mà đi nhà thờ, đi lễ chùa. Còn lý tưởng là những giá tinh thần thường do các nhà đạo đức, giáo sĩ giảng dạy… có thể làm thăng hoa giá trị con người nhưng hoàn toàn trái ngược với những giá trị của thế tục. Nếu đòi hỏi tinh thần trở nên tuyệt đối như tuyệt đối yêu thương, tuyệt đối bình đẳng, tuyệt đối tha thứ, tuyệt đối dân chủ, tuyệt đối tự do…thì chỉ tìm thấy ở Thiên Đàng của Chúa Giê-su hay Nước Cực Lạc của Phật A Di Đà sau khi chết.

Trong thế giới hữu hạn, vô thường có sinh-diệt đầy tương tranh, đố kỵ, tị hiềm này thì “tuyệt đối” chỉ để giảng đạo, để tôn thờ, để vái lậy…chứ không bao giờ có. Lãnh đạo một đất nước mà theo “chủ nghĩa tuyệt đối” thì nên đi tu kẻo đất nước diệt vong. Cái mà thế giới Ta Bà này có thể đạt được là: Đừng tàn ác quá (tức ác vừa vừa), đừng lý tưởng quá (tức lý tưởng vừa vừa) tức con đường TrungDung (Middle Way) hay lập trường ở giữa (Centrist). Dó đó, thuyết Trung Dung của Khổng Tử có thể là Chân Lý - dù là tạm thời cho thế giới Ta Bà này - chứ không hẳn hủ lậu như một số quá khích vì muốn “thoát Trung” bài xích, chống đối.

Đào Văn Bình