Kim Jong Nam (trái), nghi phạm (phải) -

Hình từ CCTV camera an ninh của Mã Lai.

.

Nghi phạm ám sát Kim Jong Nam ‘mang giấy thông hành Việt Nam’



VOA

Một phụ nữ mang giấy thông hành Việt Nam bị bắt vì bị tình nghi ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un. Theo tin từ nhà chức trách Malaysia.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia nói hôm 15/2 rằng người phụ nữ đã bị giữ lại tại Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và cô ta mang các giấy thông hành của Việt Nam. Theo các giấy tờ này, danh tính của cô là Doan Thi Huong, sinh ngày 31/5/1988 ở Nam Định.

Người đứng đầu ngành cảnh sát Malaysia Khalid Abu Baka nói Doan Thi Huong bị bắt vào sáng thứ Tư (15/2), hai ngày sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Trong một tuyên bố, Khalid cho biết nghi phạm đã “được nhận dạng chắc chắn từ hình ảnh camera an ninh tại sân bay và chỉ có một mình vào thời điểm bị bắt”.

xem: http://www.voatiengviet.com/a/nghi-pham-an-sat-kim-jong-nam-mang-ho-chieu-vn/3725448.html

.

RFI

Ông Kim Jong-Nam, 45 tuổi, trưởng nam của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Il, hôm qua dường như đã bị hai phụ nữ giết hại bằng cách đầu độc. Một số phương tiện truyền thông ở Hàn Quốc thì cho rằng người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-Un đã bị đâm bằng kim tẩm thuốc độc, những báo khác thì nêu khả năng ông Kim Jong –Nam bị xịt một chất lỏng vào mặt.

Trong khi đó, cảnh sát Malaysia đang tập trung xem xét những hình ảnh do camera giám sát ghi lại để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở sân bay Kuala Lumpur sáng hôm qua. Theo lời chỉ huy cảnh sát hình sự bang Selangor, được tờ The Sun trích dẫn, ông Kim Jong –Nam đã nói với tiếp tân của sân bay rằng ông vừa bị một người xịt một chất lỏng vào mặt. Khi được đưa vào trạm xá của sân bay, ông đã than nhức đầu và gần ngất xỉu. Tại trạm xá, người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-Un lên cơn đau tim và sau đó đã chết trên đường tới bệnh viện Putrajaya.

Hôm nay, thi hài của ông Kim Jong-Nam được chuyển đến bệnh viện Kuala Lumpur, nơi mà các bác sĩ pháp y sẽ khám nghiệm tử thi để cố làm sáng tỏ vụ sát hại bí ẩn này.

xem: http://vi.rfi.fr/chau-a/20170215-vu-sat-hai-anh-cua-kim-jong-un-malaysia-bat-mot-phu-nu-mang-ho-chieu-viet-nam

.

BBC

Tóm tắt

Kim Jong-nam, 46 tuổi, là anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un

Ông là con ngoài giá thú của Kim Jong-il với bà Sung Hae-rim, một diễn viên gốc Nam Hàn, người đã qua đời tại Moscow.

Năm 2001, ông Kim bị bắt khi tìm cách nhập cảnh Nhật Bản bằng hộ chiếu giả. Vụ này khiến ông bị thất sủng với cha.

Từ đó Kim Jong-nam sống cuộc đời thầm lặng chủ yếu ở nước ngoài, nhất là Macau.

Ông được cho là theo xu hướng muốn cải cách kinh tế ở Bắc Hàn và do vậy bất hòa với em trai Kim Jong-un.

Trong quá khứ, ông Kim Jong-nam đã từng bị ám sát hụt.

Kim Jong-nam dường như bị tấn công bằng hóa chất khi chuẩn bị lên máy bay về Macau từ sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 nhưng vụ việc chỉ vỡ lở hôm 14/2.

xem: http://www.bbc.com/vietnamese/live/world-38982363