Mỹ-Nhựt Đồng Minh Trụ Cột

Nhiều dấu chỉ cho thấy TT Trump của Mỹ và Thủ Tướng Abe của Nhựt đã biến Mỹ Nhựt từ đồng minh gắn bó mấy chục năm, trở thành đồng minh trụ cột của hòa bình ổn định ở Á châu Thái bình dương, trước đà bành trướng bạo ngược của Trung Cộng. Hành động này xoá mờ nghi ngờ TT Trump lơ là điểm nóng Biển Đông đang bị TC quân sự hoá. Trái lại củng cố niềm tin Mỹ tiếp tục đứng vững trên đôi chơn của mình và tay cập kè với các nước đồng minh nồng cốt ở Á châu Thái bình dương. Nếu Mỹ không làm lá chắn cho hoà bình ổn định trong vùng này thì ít ra cũng bảo vệ đươc tự do hàng hải, con đừơng hàng hải huyết mạch của thế giới qua Á châu Thái bình dương.Con người cũng như quốc gia dân tộc cũng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nên dễ gặp nhau. Ô Trump và Abe gặp nhau ở quan điểm bảo thủ cũng như xu hướng dân tộc trong chính sách của mình. Trong hoàn cảnh TC táo bạo, ngang ngược hiện nay, và với lập trường làm cho Mỹ vĩ đại trở lại, TT Trump chỉ có thể tăng, chớ không thể giảm quân lực và võ lực Mỹ ở khu Á - Thái Bình Dương. Muốn hay không muốn Mỹ phải gìn giữ thế hải thượng trên Thái Bình Dương, chớ không thể để nước nào khác, đặt biệt nước đó là TC gần đây trở thành đối thủ đáng gờm gần như địch thủ của Mỹ.Nên việc tăng cường liên minh Mỹ Nhựt không nhằm lợi ích riêng cho Hoa Kỳ hay Nhật Bản, mà còn vì nhiệm vụ lịch sử của liên minh, vì xu thế thời thượng, và vì chiến lược toàn cầu dân chủ hóa của Mỹ. Đông Á, Á châu Thái Bình Dương là một vùng tế nhị có ảnh hưởng đến an ninh của chính nước Mỹ ở bên bờ tây của Thái Bình Dương.Đây không chỉ là lợi ích riêng cho Hoa Kỳ hay Nhật Bản, mà của nhiều quốc gia đồng minh, đối tác của Mỹ trong vùng như Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, Nam Dương và Mã Lai. Chính quyền của ông góp phần ngăn chặn sự mất cân bằng quyền lực do TC gây ra, đưa đến bất ổn ở Đông Nam Á. Sau cuộc gặp ban đầu sau khi TT Trump đắc cử, TT Abe cho biết Ô Trump là một nhà lãnh đạo “đáng tin cậy.”Mỹ và Nhật đã có mối tương quan đồng minh thân thiết, bền vững suốt 70 năm qua và sẽ vẫn cần nhau hơn trong tương lai. Hai nước cùng phân công nhau trong việc phòng chống TC. Mỹ giúp Nhựt liên minh quân sự với các nước Á châu, nhứt là Úc, Ấn; Nhựt thành đầu tàu của liên minh chống TC ở Á châu Thái bình dương. Cả hai Nhựt, Mỹ cùng bổ xung cho nhau để Nhựt trở lại thành đệ nhị siêu cường kinh tế và đối thủ quân sự đáng nể của anh láng giềng cộng sản TQ.Thủ Tướng Nhựt Abe là một nguyên thủ quốc gia đầu tiên đi tìm tâm hồn lớn, tâm hồn bạn, bay từ Nhựt qua Mỹ vào gặp gỡ TT Trump vừa mới đắc cử tại tư dinh của Ông Trump ở New York, trở thành vị lãnh đạo quốc gia viếng thăm TT Trump trước nhứt. Và TT Trump cùng dành cho Ông Abe vị trí một lãnh đạo quốc gia đầu tiên mà Ông tiếp và với phong cách đối với một người bạn tâm giao của gia đình. Cuộc tiếp kiến có cô con gái cưng đầu lòng giỏi ngoại giao là Ivanka và người chồng là Kushner con rể chuyên làm những công tác quần chúng, báo chí khó khăn để chuyển bại thành thắng, yếu thành mạnh, đã giúp Ông thành công trong cuộc tranh cử. Nhưng theo phong tục Á Đông, qui tắc công quyền, con gái và rể chưa tham chánh chỉ ngồi nghe, không nói gì trong cuộc nói chuyện của hai người trưởng thượng trong chánh quyền Mỹ Nhựt.Sau này Đại sứ TC ở Washington biết nên có mời Cô Ivanka và chồng lúc bấy giờ được TT Trump cử làm phụ tá cho TT Trump, ở luôn trong Toà Bạch Ốc, dự lễ tiếp tân Tết Con Gà. Và sau đó cả thế giới sững sờ được tin TT Trump gởi thư chúc Tết Chủ Tịch Tập cận Bình và hy vọng hai bên sẽ cùng bàn bạc một số vấn đề trên tinh thần xây dựng. Chưa hết TT Trump còn điện thoại cho Chủ Tịch Bình gợi ý một cuộc gặp gỡ. Phải nói con hơn cha nhà có phước, sau hơn trước đất nước có phần, Ivanka là một phụ tá ngoại giao giỏi.Trở lại cuộc viếng thăm chánh thức của Thủ Tướng Nhựt dành cho TT Trump ngày 10 tháng 2. TT Trump đón TT Abe ngoài cửa Toà Bạch Ốc, ôm chầm thân thiết TT Abe khi bước vào. Trong Phòng Bầu Dục, hai vị tay bắt mặt mừng trước khi ngồi xuống thảo luận. Trong cuộc họp báo ông Trump tránh không nhắc lại luận điệu lúc tranh cử khi ông tố cáo Nhật lợi dụng viện trợ an ninh của Hoa Kỳ và đánh cắp công ăn việc làm của dân Mỹ và đòi Nhựt phải chung chịu quân phí với Mỹ khi cả mấy chục ngàn quân Mỹ đang đồn trú bảo vệ Nhựt. Mà TT Trump chỉ nhấn mạnh “Chúng tôi cam kết với an ninh của Nhật, tất cả những khu vực thuộc quyền kiểm soát hành chính của Nhật và tăng cường hơn nữa liên minh thiết yếu của chúng tôi.” Trong thông cáo báo chí chung hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật xác nhận rằng Điều khoản 5 trong hiệp ước an ninh song phương có tính luôn cả quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, gọi là Điếu Ngư.Tin báo USA Today, sau cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc, trực thăng Marine One chở TT Trump cùng Thủ tướng Abe và phu nhân Akie hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews để rước đệ nhứt phu nhân Mỹ. 4 người sau đó bước lên Air Force One. Con gái đầu lòng Ivanka của TT Trump và chồng con cũng có mặt trên chuyến bay. Coi như cả hai gia đình Mỹ Nhựt bay đến Palm Beach, Florida, nghỉ cuối tuần tại biệt thự Mar-a-Lago của riêng của ông Trump. Hai Ông còn đáng golf chơi với nhau.Nhơn dịp này Chí Phèo CS Bắc Hàn sáng ngày 12/02/2017, cho phóng hoả tiễn đạn đạo tầm trung, đi xa được khoảng 500 km, rớt ngoài biển Nhựt. Đây là vụ thử hoả tiển đầu tiên của CS Bắc Hàn kể từ khi Ô. Trump được bầu làm tổng thống Mỹ. Trước báo giới cùng với thủ tướng Nhật Bản Abe, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Palm Beach (Florida): «Tôi chỉ muốn tất cả mọi người hiểu rõ rằng nước Mỹ sát cánh với Nhật Bản, đồng minh lớn của chúng ta, 100%». Và TT Nhựt tuyên bố vụ Bình Nhưỡng phóng hoả tiễn này là điều «tuyệt đối không thể chấp nhận được». Tại Tokyo, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên án một hành động «rõ ràng nhằm khiêu khích Nhật Bản và khu vực».Không còn nghi ngờ gì nữa, với những gì đạt được trong cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump, với sự đãi ngộ thân tình như người nhà, giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Mỹ của ông Abe đã thành công. TT Trump cũng như TT Obama đều muốn Nhựt đóng vai trò đầu tàu vận động, kéo các nước Á châu Thái bình dương vào liên minh phòng chống TC. Mỹ Nhựt đã xác nhận lại quyết tâm mạnh mẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh quân sự và kinh tế chánh trị giữa hai nước.Về phía Nhựt từ nhân dân, cho đến chánh quyền, báo chí Nhựt đều đánh giá cao thành công này. Chỉ có Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo chê dở, cho đó là trò bắt chước! Nhựt là người Á châu dễ lôi kéo các nước Á châu Thái bình dương hơn Mỹ. Nhựt có thể trở thành trung tâm trong chiến lược an ninh khu vực đối với một số quốc gia khác như Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, và Singapore, cho phép ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc./. (VA)