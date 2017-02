Nghị Sĩ John McCain: Bạch Ốc Vận Hành Không Đúng Cách

WASHINGTON - Nghị sĩ John McCain nhận thấy sự từ chức của cố vấn an ninh quốc gia James Flynn là dấu hiệu ám chỉ Bạch Ốc vận hành không đúng cách, nêu lên những nghi vấn mới về các liên lạc của ông Trump với nhà cầm quyền Moscow.Trong bản tuyên bố phổ biến sau tin cố vấn Flynn từ chức, nghị sĩ chủ tịch ủy ban quân vụ ca ngợi những đóng góp vô giá của Tướng Flynn trong công cuộc chống khủng bố, và mô tả sự từ chức của cựu Tướng là bằng chứng về sự vận hành không đúng cách của bộ máy an ninh quốc gia.Nghị sĩ McCain cũng nhắc lại phát biểu của TT Trump về đạo đức tương tự giữa Moscow và Washington cả trong khi Nga sáp nhập Crimea, xâm lân Ukraine, can thiệp tại Syria và tấn công mạng gây ảnh hưởng chu kỳ bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ.Ông McCain từng phê bình định hướng hoà dịu với Nga của TT tỉ phú địa ốc và các phát biểu trong thời gian vận động tranh cử về tái lập thẩm vấn nặng tay như tra tấn.